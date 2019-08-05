456 ساحة و912 إماما لـ«صلاة العيد» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

صلاة العيد - صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى تجهيز 465 ساحة للصلاة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، فيما جرى الانتهاء كذلك من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 912 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد، بموجب إمام وخطيب أصلي، وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة، على أن يتواجد بكل ساحة ثلاثة مُكبرين للشعائر، بإجمالي 1368 مُكبر شعائر بجميع الساحات.

وشدد محمود المسلمي مسئول العلاقات العامة بمديرية أوقاف الشرقية، على أن جميع الأئمة والخطباء من وزارة الأوقاف بالإضافة إلى عدد من وعظاء الأزهر الشريف، لافتًا إلى أنه ممنوع منعًا باتًا اعتلاء المنابر لغير الأئمة المُحددين، وأن من يخالف تلك التعليمات يُعرض نفسه للمساءلة القانونية. وضمت قائمة الساحات التي