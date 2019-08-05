رياضة

3 لاعبين من اليوفي لليونايتد لتعاقد مع بوجبا

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
بول بوجبا
بول بوجبا
لا يزال يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه يوفنتوس بضم اثنين من اللاعبين من صفوف الشياطين الحمر وهما بول بوجبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويبدو أن صفقة الأخير باتت قريبة للغاية من التعثر، إذ أراد اليوفي إدخال نجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه، وبحسب "توتوسبورت"، لا يزال يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، خاصة أنه سبق أن حقق النجاحات مع اليوفي من قبل.
ويستعد يوفنتوس لتقديم 3 لاعبين إلى مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع بوجبا، ويأتي على رأسهم الثنائي باولو ديبالا وماريو ماندجوكيتش. ولا يشعر بوجبا بالسعادة في صفوف مانشستر يونايتد، وسبق أن أعرب عن رغبته في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر من أجل خوض تحدّ جديد. وارتبط اسم بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا،
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إريكسن ‎

مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بضم إريكسن

يدرس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة لضم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم فريق توتنهام هوتسبير، مستغلاً أن الأسبوع الحالي في فترة الانتقالات سيكون مشحوناً جداً، ويأمل النادي أن تكون جولة سعيدة. ولم يوقع صانع الألعاب الدنماركي بعد عقد جديد في وايت هارت لين، حيث سينتهي عقده الحالي العام المقبل لكن خياراته تتناقص. وكان اختيار كريستيان إريكسن هو ريال مدريد، لكنهم لم يظهروا اهتماما كافيا لفترة طويلة، ثم قرروا ضم دوني فان دي بيك نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.
محمد-صلاح

تعرف على تقييم سكاي لمحمد صلاح في مباراة السيتي

توج مانشستر سيتي أمس الأحد بلقب الدرع الخيرية، وذلك بعد التغلب على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما سجل رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتي في شوط المباراة الأولى، قبل أن يعادل المدافع جويل ماتيب النتيجة للريدز في آخر 15 دقيقة في الشوط الثاني، وشهدت المباراة تألق لافت للنظر لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح الذي حصل على أعلى تقييم من قبل شبكة "سكاي سبورتس" بين كل لاعبي ليفربول الذين شاركوا في مباراة الأمس، بينما لم يتفوق عليه في التقييم سوى حارس مانشستر سيتي كلاوديو برافو.
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

رونالدو يفشل في فرض السرية على تفاصيل دعوى الاغتصاب

رفضت المحكمة طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بفرض السريَّة التامة على تفاصيل الدعوى القضائيَّة الاتحاديَّة التي رفعتها امرأة أمريكية، اتهمته باغتصابها في أحد فنادق لاس فيجاس قبل أكثر من عقد من الزمان. وقالت المحامية لاريسا دروبيكيزر، التي تُمثل المدعية على رونالدو، كاثرين مايورجا، إنها راضية عن حكم القاضية الأميركية جينيفر دورسي في لاس فيجاس، أمَّا بيتر كريستيانسن، الذي يُمثّل لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، فرفض التعليق. وتسعى مايورجا من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية لا تقل عن 165 ألف جنيه إسترليني.
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بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
بوجبا‎

لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.
بوجبا

سولسكاير يفتح النار على الإعلام بسبب بوجبا

قلل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوجبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها أجندة ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم. وأبلغ وكيل أعمال بوجبا صحيفة تايمز أخيرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان من أجل تحد جديد في مكان آخر. وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوجبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يواجه بيرث جلوري يوم السبت وديا.
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رايولا يتهم مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن بوجبا

اتهم مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، فريق مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن النجم الفرنسي، حتى مع معرفة الإدارة برغبة بوجبا في الرحيل، وقال رايولا في بيان: "اللاعب لم يرتكب أي شيء بصورة خاطئة، تعامل بوجبا باحترام واحترافية في كل شيء، والنادي يعرف شعور اللاعب منذ فترة طويلة، ومن العار أن هناك أشخاصا يحبون فقط الانتقاد دون الاستناد إلى المعلومات الصحيحة، وأشعر بالأسف من عدم محاولة النادي اتخاذ أي خطوة تجاه هؤلاء الأشخاص، ونأمل في أن نتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف في الفترة المقبلة".
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