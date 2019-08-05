3 لاعبين من اليوفي لليونايتد لتعاقد مع بوجبا

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

بول بوجبا

لا يزال يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه يوفنتوس بضم اثنين من اللاعبين من صفوف الشياطين الحمر وهما بول بوجبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويبدو أن صفقة الأخير باتت قريبة للغاية من التعثر، إذ أراد اليوفي إدخال نجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه، وبحسب "توتوسبورت"، لا يزال يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، خاصة أنه سبق أن حقق النجاحات مع اليوفي من قبل.

ويستعد يوفنتوس لتقديم 3 لاعبين إلى مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع بوجبا، ويأتي على رأسهم الثنائي باولو ديبالا وماريو ماندجوكيتش. ولا يشعر بوجبا بالسعادة في صفوف مانشستر يونايتد، وسبق أن أعرب عن رغبته في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر من أجل خوض تحدّ جديد. وارتبط اسم بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا،

ويستعد يوفنتوس لتقديم 3 لاعبين إلى مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع بوجبا، ويأتي على رأسهم الثنائي باولو ديبالا وماريو ماندجوكيتش.



ولا يشعر بوجبا بالسعادة في صفوف مانشستر يونايتد، وسبق أن أعرب عن رغبته في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر من أجل خوض تحدّ جديد.



وارتبط اسم بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا، بالانتقال بقوة إلى ريال مدريد، إلا أن الفريق الملكي بدأ يفكر في التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك، في ظل رفضه دفع مبلغ 150 مليون يورو الذي يطلبه مانشستر يونايتد للتفريط في خدمات نجمه الفرنسي.



يذكر أن بوجبا لعب في صفوف يوفنتوس بين عامي 2012 و2016، وتوج بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات، وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي مرتين.