مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بضم إريكسن

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

كريستيان إريكسن

يدرس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة لضم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم فريق توتنهام هوتسبير، مستغلاً أن الأسبوع الحالي في فترة الانتقالات سيكون مشحوناً جداً، ويأمل النادي أن تكون جولة سعيدة. ولم يوقع صانع الألعاب الدنماركي بعد عقد جديد في وايت هارت لين، حيث سينتهي عقده الحالي العام المقبل لكن خياراته تتناقص. وكان اختيار كريستيان إريكسن هو ريال مدريد، لكنهم لم يظهروا اهتماما كافيا لفترة طويلة، ثم قرروا ضم دوني فان دي بيك نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.

واستفسر نادي يوفنتوس الإيطالي، عن وضع الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، لكن أي تحرك يعتمد على بيع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يتردد حالياً في الذهاب إلى فريق مانشستر يونايتد. ويوضح هذا الأمر مدى ترابط العديد من هذه الانتقالات، خصوصا أن برونو فرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة - وهو نفسه هدف لمانشستر

واستفسر نادي يوفنتوس الإيطالي، عن وضع الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، لكن أي تحرك يعتمد على بيع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يتردد حالياً في الذهاب إلى فريق مانشستر يونايتد.



ويوضح هذا الأمر مدى ترابط العديد من هذه الانتقالات، خصوصا أن برونو فرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة - وهو نفسه هدف لمانشستر يونايتد - قد تم طرحه كبديل لكريستيان إريكسن.



ويُفضّل مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع كريستيان إريكسن، ويرغب في معرفة ما إذا كان مستعداً لمغادرة وايت هارت لين حالياً، وسيعتمد الكثير على دافع إريكسن، خصوصا أن توتنهام هوتسبير في وضع أفضل حالياً من يونايتد، لمشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

