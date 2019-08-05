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سباق السيارات يشتعل.. هذه شركات تخفض أسعارها

على مدى شهور ماضية شهدت السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»
تحرير:كريم ربيع ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
تويوتا تخفض أسعارها
تويوتا تخفض أسعارها
استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.
30 ألف جنيه تخفيضا لـ«تيجو» أجرت شركة السيارت الصينية «شيري» في مصر تخفيضا سعريا على عدد من سياراتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر متنوعة الحجم موديلات 2019، بقيم تراوحت بين 25.000 و30.000 جنيه. وحصلت تيجو 4 فئة الخدمية الرياضية الكروس أوفر تحت مدمجة الحجم، التي تعتمد على محرك
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توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، ومجموعة جوسفون (2)

مجموعة «جوسفون» لمراكز البيانات العملاقة تبحث عن مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومجموعة "جوسفون- Jusfoun Big Data Information Group" العاملة في مجال البيانات العملاقة، بهدف إنشاء فرع للشركة في مصر يتضمن مركز تميز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت على رأس وفد رفيع المستوى للصين؛ للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، وبحث التعاون المشترك مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في المنتدى ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الصينية.
اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام حوالي 9 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1468 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
لحوم-العيد (1)

كل ما تريد معرفته عن أسعار اللحوم «القايم والمدبوح»

بدأت الحكومة استعدادتها لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم في جميع المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كانت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو وزارة الزراعة، والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى منافذ بيع أمان، ومنافذ القوات المسلحة. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة لديها كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين، مؤكدا أن منتجات اللحوم لم تشهد ارتفاعا في الأسعار هذا العام بالنسبة للعام الماضي، وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
هالة-الجوهري

«إيتيدا»: 27% زيادة في صادرات الشركات المصرية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وأكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك طبقاً لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت للبرنامج. وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة المخصصات المالية للبرنامج لتصل إلى 70 مليون جنيه مصري لتتماشى مع زيادة حجم الصادرات، وكذلك زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الشركات.
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بوريس-جونسون

«السيارات» تعوق خروج بريطانيا من اليورو بلا اتفاق

لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، أمرًا مرفوضًا من الأوساط السياسية في المملكة المتحدة فحسب، ولكن أيضًا من شركات عديدة ذات ثقل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية. العديد من الشركات الأوروبية أكدت رفضها التام والقاطع لأي محاولات قد تشير إلى خروج المملكة المتحدة من اليورو بلا اتفاق، وبالأخص بعدما بدا بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد غير معترض على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
CL-18.045.001

تُطرح لأول مرة.. مقارنة بين ستروين سي 5 وبيجو 3008

صراع شركات السيارات بالسوق المصرية يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعار تنافسية. نرصد في التقرير التالي، مواصفات وإمكانات السيارة الجديدة سيتروين سي 5 وبيجو 3008. وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة.
فيضانات

5 قتلى ومشردون جراء فيضانات ضربت تركيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم على الأقل، واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين، في شمال غربي تركيا، إثر فيضانات ضربت المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكر موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، أمس الأربعاء، أنه جرى إجلاء مئات الأتراك في محافظة دوزجة، بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت مناطق في المحافظة. وأشار إلى أنه تم انتشال جثث 5 أشخاص، كانوا ضمن 7 اعتبروا مفقودين، بعد ما تسببت الأمطار القياسية التي هطلت على المنطقة في فيضان نهر ميلين قبل أيام، مما أدى إلى تضرر نحو 124 قرية مجاورة.
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