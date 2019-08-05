سباق السيارات يشتعل.. هذه شركات تخفض أسعارها

على مدى شهور ماضية شهدت السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»

تحرير:كريم ربيع ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.

30 ألف جنيه تخفيضا لـ«تيجو» أجرت شركة السيارت الصينية «شيري» في مصر تخفيضا سعريا على عدد من سياراتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر متنوعة الحجم موديلات 2019، بقيم تراوحت بين 25.000 و30.000 جنيه. وحصلت تيجو 4 فئة الخدمية الرياضية الكروس أوفر تحت مدمجة الحجم، التي تعتمد على محرك

30 ألف جنيه تخفيضا لـ«تيجو»

أجرت شركة السيارت الصينية «شيري» في مصر تخفيضا سعريا على عدد من سياراتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر متنوعة الحجم موديلات 2019، بقيم تراوحت بين 25.000 و30.000 جنيه.

وحصلت تيجو 4 فئة الخدمية الرياضية الكروس أوفر تحت مدمجة الحجم، التي تعتمد على محرك تربو سعة 1500 سي سي، على تخفيض بقيمة 25.000 جنيه، لفئتيها «بيز لاين» و«هاي لاين» لتكون أسعارها 305.000 جنيه بدلا من 330.000 جنيه لـ«بيز لاين» و335.000 جنيه بدلا من 360.000 جنيه لـ«هاي لاين».

واستفادت تيجو 7 أيضًا من التخفيض السعري بقيمة 30.000 جنيه، لفئة تجهيزها الأولى «بيز لاين» ليصبح سعرها 335.000 جنيه بدلا من 365.000 جنيه، وبقيمة 25,000 جنيه لفئة تجهيزها الثانية «هاي لاين» ليصبح سعرها 365.000 جنيه بدلا من 390.000 جنيه.

وتأتي السيارة ضمن فئة الخدمية الرياضية الكروس أوفر مدمجة الحجم، ذات خمسة مقاعد، تعتمد على محرك تربو سعة 1500 سي سي.

وحصلت تيجو 8 على تخفيض بقيمة 25,000 جنيه لفئة تجهيزها الوحيدة «بيز لاين» ليصبح سعرها 425,000 جنيه بدلا من 450,000 جنيه. وتأتي السيارة ضمن فئة الخدمية الرياضية الكروس أوفر متوسطة الحجم، ذات سبعة مقاعد، وتعتمد على محرك تربو سعة 1500 سي سي.

20 ألف جنيه لـ«تويوتا»

أعلنت الشركة اليابانية لتصنيع السيارات «تويوتا» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سياراتها، بقيم تراوحت بين 10.000 و20.000 جنيه للفئة الواحدة، واستفادت سيارتها «ياريس» الهاتشباك والمستوردة من أوروبا بقيمة 10.000 جنيه، للفئة ذات الثلاثة أبواب ليصبح سعرها 220,000 جنيه، بدلا من 230,000 جنيه، وخفضت الفئة ذات الخمسة أبواب بقيمة 15.000 جنيه، ليكون سعرها 315.000 جنيه بدلا من 330,000 جنيه.

وتعتمد ياريس على نوعين من المحركات تبعا للفئة، يتوفر الأول منهما للفئة ذات الثلاثة أبواب وهو مكون من 3 أسطوانات وبسعة 1,0 لتر لتوليد قوة 72 حصانا عند 6000 د.د وعزم 93 نيوتن. متر عند 4400 د.د، ويلتحق به ناقل يدوي من 5 سرعات أمامية. ويتوفر الثاني للفئة ذات الخمسة أبواب، وهو مكون من 4 أسطوانات وبسعة 1,5 لتر لتوليد قوة 112 حصانا عند 6000 د.د وعزم 136 نيوتن. متر عند 4400 د.د، ويلتحق به ناقل أتوماتيكي فئة متغير السرعات باستمرار يتيح النقل اليدوي للسرعات.

كما استفادت السيارة «تويوتا C-HR» الخدمية الرياضية الكروس أوفر، المستوردة من تركيا بتخفيض قيمته 20.000 جنيه على فئاتها الثلاث مع الناقل الأتوماتيكي، ليبدأ سعرها من 445,000 جنيه للفئة الأولى «أكسيل»، والفئة الثانية «ديناميك» بـ535,000 جنيه بدلا من 555,000 جنيه، وللفئة الثالثة «ديناميك بنظام دفع كلي للعجلات» حتى 570,000 جنيه بدلا من 590,000 جنيه.

وتعتمد «C-HR» على محرك تربو من 4 أسطوانات سعة 1,2 لتر بقوة 116 حصانا.





أرخص سيارة كروس أوفر

أجرت شركة «جاك» الصينية في مصر تخفيضا سعريا على سيارتها «S3» بقيمة وصلت إلى 24,000 جنيه، لتصبح السيارة الخدمية الرياضية الكروس أوفر الأرخص سعرا في مصر على مستوى السيارات المستوردة والمجمعة محليا موديل 2019.

واستفادت «S3» موديل 2019 بتخفيض قيمته 24,000 للفئة الأولى «لاكشيري» ليهبط سعرها من 249,000 جنيه، إلى 225,000 جنيه، وبقيمة 23,000 جنيه للفئة الثانية «سمارت» ليهبط سعرها من 260,000 جنيه إلى 237,000 جنيه، وأخيرا بقيمة 20,000 جنيه للفئة «توب لاين» ليهبط سعرها من 279,000 جنيه إلى 259,000 جنيه وذلك مع فترة ضمان مميزة تمتد إلى 6 سنوات أو 150,000 كم.