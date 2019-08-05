برونو فرنانديز بديل نجم الأرجنتين في توتنهام

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

برونو فرنانديز

انتقل توتنهام هوتسبير إلى لاعب خط وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي، برونو فرنانديز، كبديل للاعب ريال بيتيس، جيوفاني لو سيلسو. ويصر نادي شمال لندن على إضافة لاعبين جدد إلى تشكيلة الفريق قبل الموعد النهائي لغلق باب الانتقالات هذا الشهر، ويُجري مفاوضات مع بيتيس منذ بداية الصيف. ورفض بيتيس عرضا قدمه سبيرز بنحو 52 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم لو سيلسو، في ظل مساعٍ لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني البالغ 88 مليون جنيه إسترليني؛ ما دفع توتنهام إلى البحث في مكان آخر، مع رؤية أن فرنانديز لاعب سبورتينج يعد بديلا منطقيا.

ويعد فرنانديز هدفا لمانشستر يونايتد أيضا، لكن على الرغم من الاهتمام الكبير، لم يقدم النادي عرضا للاعب البالغ من العمر 24 عاما، وفي الوقت نفسه، استفسر توتنهام عن توفر فرنانديز في بداية فترة الانتقالات، وهو الآن مستعد لتأكيد اهتمامه بالبرتغالي الدولي. وخلال الشهر الماضي، حطم توتنهام رقمه القياسي في التعاقدات

ويعد فرنانديز هدفا لمانشستر يونايتد أيضا، لكن على الرغم من الاهتمام الكبير، لم يقدم النادي عرضا للاعب البالغ من العمر 24 عاما، وفي الوقت نفسه، استفسر توتنهام عن توفر فرنانديز في بداية فترة الانتقالات، وهو الآن مستعد لتأكيد اهتمامه بالبرتغالي الدولي.

وخلال الشهر الماضي، حطم توتنهام رقمه القياسي في التعاقدات بضم لاعب خط وسط ليون الفرنسي، تانجي ندومبيلي، مقابل 53.8 مليون جنيه إسترليني، وفي نفس اليوم أتم أيضا التوقيع مع جاك كلارك من ليدز يونايتد، الذي أعيد على الفور إلى فريق دوري الدرجة الأولى ليلعب معه موسم 2019- 20 على سبيل الإعارة.



ومع ذلك، لم تتم إضافتهم إلى تشكيلة الفريق منذ ذلك الحين، على الرغم من رحيل كيران تريبير وفينسنت يانسن، أما فيرناندو يورينتي الذي بات صفقة حرة، فلم يوافق بعد على أي شيء لتمديد عقده.

