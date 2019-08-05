رياضة

برونو فرنانديز بديل نجم الأرجنتين في توتنهام

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
برونو فرنانديز
برونو فرنانديز
انتقل توتنهام هوتسبير إلى لاعب خط وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي، برونو فرنانديز، كبديل للاعب ريال بيتيس، جيوفاني لو سيلسو. ويصر نادي شمال لندن على إضافة لاعبين جدد إلى تشكيلة الفريق قبل الموعد النهائي لغلق باب الانتقالات هذا الشهر، ويُجري مفاوضات مع بيتيس منذ بداية الصيف. ورفض بيتيس عرضا قدمه سبيرز بنحو 52 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم لو سيلسو، في ظل مساعٍ لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني البالغ 88 مليون جنيه إسترليني؛ ما دفع توتنهام إلى البحث في مكان آخر، مع رؤية أن فرنانديز لاعب سبورتينج يعد بديلا منطقيا.
ويعد فرنانديز هدفا لمانشستر يونايتد أيضا، لكن على الرغم من الاهتمام الكبير، لم يقدم النادي عرضا للاعب البالغ من العمر 24 عاما، وفي الوقت نفسه، استفسر توتنهام عن توفر فرنانديز في بداية فترة الانتقالات، وهو الآن مستعد لتأكيد اهتمامه بالبرتغالي الدولي. وخلال الشهر الماضي، حطم توتنهام رقمه القياسي في التعاقدات
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هاري ماجوير

رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماجوير

انضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويمتد عقد ماجوير مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، مع وجود بند يتيح تمديده لعام إضافي، وقال ماجوير عن انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لهذا النادي العظيم، استمتعت كثيرًا بمسيرتي مع ليستر سيتي، وأرغب في التوجه بالشكر إلى كل من تواجد في هذا النادي وإلى الجماهير على دعمها الهائل في آخر موسمين، ولكن أتى اليونايتد ودق على بابي، وهذه فرصة لا تصدق".
إريكسن ‎

مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بضم إريكسن

يدرس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة لضم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم فريق توتنهام هوتسبير، مستغلاً أن الأسبوع الحالي في فترة الانتقالات سيكون مشحوناً جداً، ويأمل النادي أن تكون جولة سعيدة. ولم يوقع صانع الألعاب الدنماركي بعد عقد جديد في وايت هارت لين، حيث سينتهي عقده الحالي العام المقبل لكن خياراته تتناقص. وكان اختيار كريستيان إريكسن هو ريال مدريد، لكنهم لم يظهروا اهتماما كافيا لفترة طويلة، ثم قرروا ضم دوني فان دي بيك نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.
بوجبا

3 لاعبين من اليوفي لليونايتد لتعاقد مع بوجبا

لا يزال يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه يوفنتوس بضم اثنين من اللاعبين من صفوف الشياطين الحمر وهما بول بوجبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويبدو أن صفقة الأخير باتت قريبة للغاية من التعثر، إذ أراد اليوفي إدخال نجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه، وبحسب "توتوسبورت"، لا يزال يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، خاصة أنه سبق أن حقق النجاحات مع اليوفي من قبل.
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إريكسن ‎

مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بضم إريكسن

يدرس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة لضم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم فريق توتنهام هوتسبير، مستغلاً أن الأسبوع الحالي في فترة الانتقالات سيكون مشحوناً جداً، ويأمل النادي أن تكون جولة سعيدة. ولم يوقع صانع الألعاب الدنماركي بعد عقد جديد في وايت هارت لين، حيث سينتهي عقده الحالي العام المقبل لكن خياراته تتناقص. وكان اختيار كريستيان إريكسن هو ريال مدريد، لكنهم لم يظهروا اهتماما كافيا لفترة طويلة، ثم قرروا ضم دوني فان دي بيك نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.
منتخب-الجزائر‎ (1)

قائمة «THE BEST» لأفضل مدرب.. وجود عربي مميز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجودا عربيا مميزا للجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، والذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، عقب التغلب على منتخب السنغال بهدف نظيف. كما شهدت القائمة هيمنة أرجنتينية بوجود ثلاثة مدربين من الأرجنتين هم مارسيلو جاياردو، وريكاردو جاريكا، وماوريسيو بوتشيتينو.
برونو فيرنانديز 3

فيرنانديز يجدد رغبته في الانتقال للبريميرليج

أعرب متوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديز، عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد بالتعاقد معه من صفوف سبورتينج لشبونة هذا الصيف، وقال فيرنانديز حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أهتم بسوق الانتقالات، تحدث عن ذلك الأمر مرات عدة، الأمر الذي يشغلني الآن هو اللحاق بطائرة سبورتينج لشبونة المتجهة إلى الولايات المتحدة، هل هذه هي المباراة الأخيرة لي مع الفريق؟ لا أعرف، المدرب هو من يقرر ذلك، سبق وأن صرحت برغبتي باللعب في إنجلترا، ولكني لا أهتم بذلك في الوقت الحالي".
هاري- كين‎

هاري كين يتغنى بهدفه في مرمى يوفنتوس

قال الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن الهدف الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، هو أحد أفضل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية. وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد. ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.
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