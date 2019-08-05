هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

لغز السيارة الملاكي التي كانت تسير عكس الاتجاه وتسببت في الحادث.. والمصابون: كنا راجعين في ميكروباص وفجأة حصل اللي حصل.. شباب المنيل: ساعدنا في إجلاء المصابين
صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها.
بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.
كانت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين شهدت حادثا مأساويا أمام محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل بـ3 سيارات، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد، نتيجة الصوت والأثر اللذين تسبب فيهما الحادث، حيث أسفر الحادث عن مصرع
كانت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين شهدت حادثا مأساويا أمام محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل بـ3 سيارات، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد، نتيجة الصوت والأثر اللذين تسبب فيهما الحادث، حيث أسفر الحادث عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، وتم نقل المصابين إلى معهد ناصر لتلقي العلاج، بينما تم إجلاء المرضى من معهد الأورام لمستشفيات بديلة حرصا على حياتهم ولحين انتهاء اللجان المختصة من فحص سلامة المبنى.
السيارة اللغز
وفقا للروايات الرسمية فإن سيارة ملاكى مسرعة كانت تسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لتصطدم بالمواجهة بـ3 سيارات، وأسفر الاصطدام عن انفجار مدوٍّ بمحيط المنيل وشارع قصر العينى، واندلاع الحرائق بالسيارات نتيجة الانفجار الناجم عن الاصطدام.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات سير السيارة بالطريق العكسي والتعرف على هوية قائدها.
42 سيارة إسعاف
هرعت سيارات الدفاع المدنى لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، بينما دفعت الصحة بـ42 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر، والمنيرة، وقصر العينى، كما تم إعلان حالة الطوارئ واستدعاء الطاقم الطبي لرعاية مرضى المعهد وإخلاء المعهد من المرضى والعاملين، وكذا انتقال القيادات الأمنية لموقع الحادث.
المصابون يروون
نيابة جنوب القاهرة الكلية، من جهتها واصلت تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل، واستمعت إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا آتين في سيارة ميكروباص تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم فوجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم ما حدث في البداية.
كانت النيابة قررت التحفظ على جثامين الضحايا وإرسالها إلى مشرحة زينهم؛ للتشريح وإعداد تقرير حول وفاتهم، وتحديد هوية الجثث المجهولة تمهيدا للتصريح بالدفن وتسليم الجثث لذويهم، كما قررت إجراء تحاليل DNA لها لمعرفة هوية أصحابها وإذا كانت تخص الضحايا والمصابين من عدمه.
وكشفت المعاينة أن الحادث نتج عنه تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام، ووجود حفَر في الأرض نتيجة تصادم السيارات وتضررها من الانفجار، كما تبين أن ما يزيد على 10 سيارات تفحمت في الحادث وتطايرت أجزاء منها، كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة، وتشكيل لجنة هندسية لفحص المعهد والمنطقة المحيطة وإعداد تقرير عن حالتها ووضعها وتضررها من الحادث من عدمه.
"الشباب الجدعان"
روى شباب المنطقة تفاصيل أخرى عن قيامهم بمساعدة فرق الإطفاء والإسعاف في نقل الجثامين والمصابين من مكان الحريق، وكذا المساعدة في إخلاء مبنى معهد الأورام من المرضى ونقلهم إلى سيارات الإسعاف تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات بديلة بعد مخاوف من انهيار المبنى، وكإجراء وقائي.