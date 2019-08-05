جريمة

هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

لغز السيارة الملاكي التي كانت تسير عكس الاتجاه وتسببت في الحادث.. والمصابون: كنا راجعين في ميكروباص وفجأة حصل اللي حصل.. شباب المنيل: ساعدنا في إجلاء المصابين
تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
معهد الأورام
معهد الأورام
صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها. بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.
كانت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين شهدت حادثا مأساويا أمام محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل بـ3 سيارات، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد، نتيجة الصوت والأثر اللذين تسبب فيهما الحادث، حيث أسفر الحادث عن مصرع
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سرعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة وإصابة 3 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان لمعاينة محل الواقعة وسؤال المصابين عن الحادث. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق واحتراق محتويات شقة وتحطمت واجهتي منزلين بشارع المعهد الديني، عقب حدوث موجة انفجارية بإحدى الشقق نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

57357 تنعي عاملين بها استشهدا فى حريق معهد الأورام

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال 57375 على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نعيًا على صفحتها، يتضمن الآية 156 من سورة البقرة " الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" وصورة عامليّن بالمستشفى، لقيا حتفهما خلال تأدية عملهما فى انفجار الأمس، أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل، فى الحادث الذى شهد انفجار سيارة تسير عكس الاتجاه عقب اصطدامها بثلاث سيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين من العمال والأهالي أقارب المرضي الموجودين أمام المعهد.
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آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
معهد الأورام

الداخلية: مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 في انفجار أمام معهد الأورام

كشف مصدر أمني، أنه مساء أمس الأحد، شهدت منطقة المنيل اصطدام سيارة مسرعة بـ3 سيارات آخرين، ما أدى إلى حدوث انفجار أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد المصدر في بيان لوزارة الداخلية: "حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات". وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك.
اغتصاب

فحص الطب الشرعي يحدد مصير الطفلة قاتلة سائق العياط

تستكمل نيابة العياط، اليوم الإثنين، التحقيق مع طالبة المرحلة الإعدادية، المتهمة بقتل سائق اختطفها وحاول اغتصابها بالإكراه، إلا أنها تمكنت من طعنه بمطواة كانت بحوزته، وذهبت إلى قسم الشرطة بملابسها المدممة، وبحوزتها سلاح الجريمة، وأدلت بتفاصيل الواقعة. ويأتى استكمال التحقيق بعد عرض الفتاة على الطب الشرعي، وإثبات ما بها من إصابات، إذ أكدت المحامية الحاضرة معها تعرضها للضرب من قبَل المتهم خلال محاولته اغتصابها، ووجود كدمات وتجمعات دموية بجسدها جراء تلك الإصابات، علاوة على إصابتها بخدوش تؤكد محاولة المجنى عليه اغتصابها.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (5)

السيطرة على حريق بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري

شب حريق هائل بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري، بمنطقة الشاطبي، وسط محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، بينما انتاب رواد النادي والعاملين حالة من القلق والفزع بسبب تصاعد أدخنة كثيفة غطت أرجاء النادي بصورة كثيفة، وأثارت الذعر بين المارة من الخارج، بينما تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء النادي والمحال المجاورة والمطاعم المحيطة ولم ترد أي أنباء عن وجود أي إصابات بين الأطفال أو رواد النادي أو العاملين.
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