هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

لغز السيارة الملاكي التي كانت تسير عكس الاتجاه وتسببت في الحادث.. والمصابون: كنا راجعين في ميكروباص وفجأة حصل اللي حصل.. شباب المنيل: ساعدنا في إجلاء المصابين

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

معهد الأورام

صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها. بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.

كانت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين شهدت حادثا مأساويا أمام محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل بـ3 سيارات، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد، نتيجة الصوت والأثر اللذين تسبب فيهما الحادث، حيث أسفر الحادث عن مصرع