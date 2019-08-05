كل ما تريد معرفته عن أسعار اللحوم «القايم والمدبوح»

أعلنت الحكومة عن توفير كميات متنوعة من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث شهد هذا العام تراجعا في الأسعار بنسبة بلغت 10% بحسب وزارة الزراعة
بدأت الحكومة استعدادتها لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم في جميع المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كانت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو وزارة الزراعة، والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى منافذ بيع أمان، ومنافذ القوات المسلحة.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة لديها كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين، مؤكدا أن منتجات اللحوم لم تشهد ارتفاعا في الأسعار هذا العام بالنسبة للعام الماضي، وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل أسعار اللحوم في جميع منافذ الحكومة وتشمل كل من:
أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كميات من اللحوم في منافذ الوزارة، كما أقامت نحو 71 شادرا لتوفير لحوم الأضاحي، من الشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية، وجاءت
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل أسعار اللحوم في جميع منافذ الحكومة وتشمل كل من:
أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كميات من اللحوم في منافذ الوزارة، كما أقامت نحو 71 شادرا لتوفير لحوم الأضاحي، من الشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية، وجاءت الأسعار كالتالي:
-اللحوم البرازيلية الطازجة: 110 جنيهات للكيلو.
-اللحوم السودانية الطازجة: 85 جنيها للكيلو.
-اللحوم المجمدة المستوردة: 60 جنيها للكيلو.
-اللحوم البلدية الطازجة: 110 جنيهات للكيلو.
-لحوم الضأن السودانية المبردة: 95 جنيها للكيلو.
-الخراف الحية: 62 جنيها للكيلو «القائم».
أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة
طرحت وزارة الزراعة كميات كبيرة من اللحوم الحمراء البلدية والمنتجات الغذائية بمنافذها الثابتة المنتشرة في 8 محافظات والتي تصل إلى 382 منفذًا.
أسعار اللحوم
قررت الوزارة طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية ومنتجاتها المختلفة في منافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة، كالتالي: لحم السجق والكفتة البلدي، ولحم الهامبرجر بلدى، ولحم كندوز صغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، ولحم ضاني، وكبدة ضاني، وجاءت الأسعار كالتالي:
-كيلو اللحوم البلدي: 100 جنيه.
-كيلو اللحوم "الضأن" القائم (حي): 60 جنيها.
-كيلو اللحوم البقري: 52 جنيها.
-كيلو اللحم الجاموس: 42 جنيها.
أسعار اللحوم في منافذ بيع أمان
-كيلو اللحم الضأن: 100 جنيه.
-كيلو اللحم البقري: 100 جنيه.
-كيلو اللحوم السودانية: 85 جنيها.
-كيلو اللحوم "أمامي برازيلي كتف وسن ورقبة": 65.5 جنيه.
-كيلو"قلوب برازيلي": 26.75 جنيه.
-كيلو الكبدة المستوردة: 38.75 جنيه.
كيلو الكبدة الهندي: 32.5 جنيه.
-كيلو الكلاوي: 31 جنيها.
أسعار اللحوم في منافذ بيع القوات المسلحة
-كيلو اللحم الكندوز المجمد: 63 جنيها.
-كيلو اللحم البتلو بالعظم: 95 جنيها.
-كيلو اللحم المفروم: 95 جنيها.
-كيلو اللحم البتلو المشفي: 105 جنيهات.
-كيلو اللحم البفتيك البتلو: 95 جنيها.
-كيلو اللحم عرق فلتو: 95 جنيها.
-كيلو الكباب البتلو: 95 جنيها.
-كيلو اللحم الضأن البلدي: 110 جنيهات.
أسعار بيع اللحوم في الأسواق
سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي: من 115 إلى 140 جنيها.
-سعر كيلو اللحم الضأن: من 125 إلى 150 جنيها.
-سعر كيلو اللحوم الجملي: من 100 إلى 120 جنيها، وذلك على حسب كل منطقة بالمحافظات.
أسعار لحوم الأضاحي
تطرح وزارة الزراعة الأضاحي من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، ومشروعات قطاع استصلاح الأراضي، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم"، وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة
-العجول البقري: 52 جنيها للكيلو القائم.
-العجول الجاموسي: 42 جنيها للكيلو القائم.
-الأغنام والماعز: 60 جنيها للكيلو القائم.
متوسط أسعار الأضاحي في الأسواق
الجمل : سعر الكيلو 32 جنيها
الخروف: تتراوح بين 75 إلى 80 جنيها للكيلو
العجل: قائم 60 جنيهاً للكيلو
الجاموس: 52 جنيهًا للكيلو