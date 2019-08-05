كل ما تريد معرفته عن أسعار اللحوم «القايم والمدبوح»

أعلنت الحكومة عن توفير كميات متنوعة من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث شهد هذا العام تراجعا في الأسعار بنسبة بلغت 10% بحسب وزارة الزراعة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

أسعار اللحوم

بدأت الحكومة استعدادتها لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم في جميع المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كانت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو وزارة الزراعة، والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى منافذ بيع أمان، ومنافذ القوات المسلحة. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة لديها كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين، مؤكدا أن منتجات اللحوم لم تشهد ارتفاعا في الأسعار هذا العام بالنسبة للعام الماضي، وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

ونعرض في هذا التقرير تفاصيل أسعار اللحوم في جميع منافذ الحكومة وتشمل كل من: أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كميات من اللحوم في منافذ الوزارة، كما أقامت نحو 71 شادرا لتوفير لحوم الأضاحي، من الشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية، وجاءت