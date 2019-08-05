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كل ما تريد معرفته عن أسعار اللحوم «القايم والمدبوح»

أعلنت الحكومة عن توفير كميات متنوعة من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث شهد هذا العام تراجعا في الأسعار بنسبة بلغت 10% بحسب وزارة الزراعة
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
بدأت الحكومة استعدادتها لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم في جميع المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كانت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو وزارة الزراعة، والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى منافذ بيع أمان، ومنافذ القوات المسلحة. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة لديها كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين، مؤكدا أن منتجات اللحوم لم تشهد ارتفاعا في الأسعار هذا العام بالنسبة للعام الماضي، وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل أسعار اللحوم في جميع منافذ الحكومة وتشمل كل من: أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كميات من اللحوم في منافذ الوزارة، كما أقامت نحو 71 شادرا لتوفير لحوم الأضاحي، من الشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية، وجاءت
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ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام حوالي 9 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1468 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
هالة-الجوهري

«إيتيدا»: 27% زيادة في صادرات الشركات المصرية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وأكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك طبقاً لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت للبرنامج. وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة المخصصات المالية للبرنامج لتصل إلى 70 مليون جنيه مصري لتتماشى مع زيادة حجم الصادرات، وكذلك زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الشركات.
خرفان-واضحى-العيد (2)

قبل العيد.. أسعار صكوك الأضحية في البنوك وطرق شرائها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقدم عدد من البنوك المحلية العاملة فى مصر بمجموعة من البرامج المتنوعة للعملاء، لشراء صكوك الأضحية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف. ويعد صك الأضحية نوعا من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأضحية وتوزيعها، كما أنه يعد بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، إذ يستطيع الفرد المساهمة مع آخرين في تحمل شراء الأضحية، كما أنه يوفر عليه عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.
دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.49 جنيه، ونحو 16.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب، والبنك الأهلي اليوناني نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
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وزير التموين: ندعم أصحاب السيارات الفارهة بشرط

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن استثناء مَن لديه سيارة فارهة من حذف غير المستحقين للدعم بشرط أن تكون تلك السيارة يعمل عليها كمصدر رزق، مشيرًا إلى ضرورة أن يتقدم بتظلم لإثبات حقه. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم، إذ بلغت أعداد قواعد البيانات التي تم ربطها 37 قاعدة بيانات، ونستهدف زيادتها لـ50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع.
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12 شرطا.. التموين تعلن موعد حذف غير المستحقين بالمرحلة الرابعة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة إلا بنهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن موزانة وزارة التموين بلغت العام الماضي 86 مليار جنيه، وتبلغ العام الحالي 89 مليار جنيه، ما يعني أن أي حديث عن رفع الدعم "كلام فارغ وملوش لازمة"، مشددا على أن "المطلوب الآن هو إدارة مبلغ الـ 89 مليار جنيه بشكل جيد لوصول الدعم لمستحقيه"، حسب تعبيره.
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بتخفيض 50%| هل ينجح الأوكازيون الصيفي في كسر الركود؟

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الجمعة، العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2019 بشأن بدء التصفية الموسمية "الأوكازيون الصيفي" الثانية لعام 2019، وإلزام الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، منوها بضرورة قيام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان بالثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
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تعرف على مصير المحذوفين من التموين بعد غلق التظلمات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلقها باب التظلمات بعد مدة تجاوزت الثلاثة أشهر، تفاوتت ردود الفعل بشأنها، بين قبول التظلم وحذف البطاقة، وهو الأمر الذى جعل مصير المحذوفين مخيفا، حيث لم يعد أمامهم أى فرصة جديدة للتظلم. وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد ناقشت خلال اجتماعها، الذى عُقد أول من أمس الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التموين، تتعلق بإرجاء تطبيق حذف غير المستحقين من بطاقات التموين حتى الانتهاء من الفصل في التظلمات المقدمة من المواطنين.
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