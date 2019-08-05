الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

وزيرة الصحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.

ووجهت زايد القائمين على المستشفى بتقديم الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للمصابين أثناء تواجدهم ومتابعتهم من الناحية النفسية عقب خروجهم من المستشفى، مؤكدة أنها سوف تتابع جميع الحالات بصفة مستمرة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى. كانت أنباء ترددت عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار