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الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.
ووجهت زايد القائمين على المستشفى بتقديم الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للمصابين أثناء تواجدهم ومتابعتهم من الناحية النفسية عقب خروجهم من المستشفى، مؤكدة أنها سوف تتابع جميع الحالات بصفة مستمرة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى. كانت أنباء ترددت عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار
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صلاة-العيد-في-الشرقية (1)

456 ساحة و912 إماما لـ«صلاة العيد» في الشرقية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى تجهيز 465 ساحة للصلاة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، فيما جرى الانتهاء كذلك من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 912 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد، بموجب إمام وخطيب أصلي، وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة، على أن يتواجد بكل ساحة ثلاثة مُكبرين للشعائر، بإجمالي 1368 مُكبر شعائر بجميع الساحات.
حريق معهد الأورام

معهد الأورام: العيادات الخارجية لم تتأثر بالانفجار

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن سبب الحادث الذي وقع في محيط المعهد هو اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسيارة أخرى، ما أعقبه انفجار شديد أثر فى واجهات المعهد الخارجية ولم يصل إلى الداخل. وأوضح في تصريحات له صباح الإثنين، أن الحادث سبّب ذعرا بين المرضى نتيجة الانفجار واهتزاز المبنى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى السلام هرمل، وقصر العيني، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين مرضى المعهد والأمور مستقرة، مضيفا: «الإصابات فى الضحايا اللي كانوا موجودين في الشارع وتم تحويلهم جميعا لقصر العيني ومستشفيات دار السلام».
كلية الآداب بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة تحذر من مراكز ترجمة تستغل اسمها

حذرت جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، الطلاب والباحثين من الانسياق وراء مراكز تستغل اسمها في الاحتيال والترويج لإعلانات عن منح ودبلومات دورات في تخصصات علمية مختلفة، وإعلان هذه المراكز عن تخصيص أماكن للدراسة داخل الجامعة للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية من خلالها، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى بالاحتيال على بعض الأشخاص وإيهامهم بالتدريب داخل جامعة المنصورة عن طريق أساتذة من مختلف الكليات، ومنحهم شهادات معتمدة من الجامعة على غير الحقيقة.
اللواء محمد العصار

العصار: 63 محطة لتدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة

قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة ستعمل على تطوير وإنشاء 63 محطة لتدوير المخلفات ضمن خطة الدولة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة التى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذها، لافتًا إلى أن تكلفة الإنشاء والتطوير لجميع المحطات تبلغ 1.7 مليار جنيه. وأضاف العصار، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع برتوكول للتعاون بين عدد من الوزارات بشأن منظومة النظافة الجديدة، أن الوزارة ستعمل على إنشاء محطتين أو خطين جديدين خلال الفترة القليلة المقبلة، مع رفع كفاءة 4 خطوط، مشيرا إلى أن المحطات الست في محافظات الغربية، كفر الشيخ، وسوهاج.
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حريق معهد الأورام

معهد الأورام: العيادات الخارجية لم تتأثر بالانفجار

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن سبب الحادث الذي وقع في محيط المعهد هو اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسيارة أخرى، ما أعقبه انفجار شديد أثر فى واجهات المعهد الخارجية ولم يصل إلى الداخل. وأوضح في تصريحات له صباح الإثنين، أن الحادث سبّب ذعرا بين المرضى نتيجة الانفجار واهتزاز المبنى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى السلام هرمل، وقصر العيني، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين مرضى المعهد والأمور مستقرة، مضيفا: «الإصابات فى الضحايا اللي كانوا موجودين في الشارع وتم تحويلهم جميعا لقصر العيني ومستشفيات دار السلام».
حريق معهد الأورام

وزيرة الصحة تتفقد مصابي معهد الأورام بمعهد ناصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر والذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة بين كسور وحروق فيما يخضع 4 مصابين للعلاج داخل العناية المركزة. ووجهت زايد القائمين على المستشفى بتقديم الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للمصابين أثناء تواجدهم ومتابعتهم من الناحية النفسية عقب خروجهم من المستشفى، مؤكدة أنها سوف تتابع جميع الحالات بصفة مستمرة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزيرة الصحة: جار البحث عن جثث لضحايا معهد الأورام في النيل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الإثنين، أنه جاري البحث عن وجود جثامين فى مياه النيل المقابلة لمعهد الأورام، الذى شهد أمامه الانفجار فى وقت مبكر من صباح الإثنين بمنطقة المنيل بالقاهرة، قائلة "نتمنى ألا يوجد شىء لكن البحث ما زال موجودا". وقالت وزيرة الصحة: "حتى الآن هناك جثامين 17 شخصا، فضلا عن إصابة 32 آخرين بينهم فى حادث الانفجار الذى وقع بمحيط معهد الأورام"، مضيفة أن الإصابات بينها حالات شديدة الخطورة ومتوسطة الخطورة، أما الجثامين فعددهم 17، ويوجد "كيس أشلاء".
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«كيس أشلاء» و17 جثة.. الصحة تكشف تفاصيل انفجار معهد الأورام

أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل. وأضافت الوزيرة، أن 32 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى، وتوجهت إلى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، موضحة أنه تم تجميع "كيس أشلاء" من الضحايا، وذلك خلال كلمتها بمؤتمر صحفي على "إكسترا نيوز". وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف علي أسباب وكيفية وقوع الحادث.
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