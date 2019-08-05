ألمانيا ترفض التعاون مع أمريكا في هرمز
تحرير:وكالات
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
أنجيلا ميركل
يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" لا تزال تلقى رفضا من قبل ألمانيا، والتي سارعت إلى إعلان موقفها علانية عبر مستشارتها أنجيلا ميركل.
وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة الألمانية كلها لا تفكر في المشاركة في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز حاليًا، وفقا لـ"رويترز". +وأوضحت متحدثة الحكومة خلال مؤتمر صحفي: "المستشارة لا تفكر في المشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوقت الحالي، والجميع في الحكومة الألمانية يوافقون على ذلك".
وذكرت السفارة الأمريكية في برلين، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية سفن الشحن التي تمر عبر المضيق ومكافحة العدوان الإيراني.
كانت ألمانيا قد أعلنت، في نهاية الشهر الماضي، أنها لم تعرض الانضمام إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق
وذكرت السفارة الأمريكية في برلين، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية سفن الشحن التي تمر عبر المضيق ومكافحة العدوان الإيراني.
كانت ألمانيا قد أعلنت، في نهاية الشهر الماضي، أنها لم تعرض الانضمام إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز، إذ ترغب في تهدئة التوتر مع إيران.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أولريكه ديمر، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، القول: "الحكومة متحفظة حيال المقترح الأمريكي الملموس ولذلك لم تقدم عرضا".
وأفادت ديمر: "من المهم بالنسبة لنا السير في طريق الدبلوماسية، والسعي لمحادثات مع إيران منعا للتصعيد والعمل نحو استمرار الاتفاق النووي، والمشاركة في مهمة بقيادة الولايات المتحدة قد تجعل هذا الأمر صعبا".