ألمانيا ترفض التعاون مع أمريكا في هرمز

تحرير:وكالات ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

أنجيلا ميركل

يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" لا تزال تلقى رفضا من قبل ألمانيا، والتي سارعت إلى إعلان موقفها علانية عبر مستشارتها أنجيلا ميركل. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة الألمانية كلها لا تفكر في المشاركة في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز حاليًا، وفقا لـ"رويترز". +وأوضحت متحدثة الحكومة خلال مؤتمر صحفي: "المستشارة لا تفكر في المشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوقت الحالي، والجميع في الحكومة الألمانية يوافقون على ذلك".

وذكرت السفارة الأمريكية في برلين، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية سفن الشحن التي تمر عبر المضيق ومكافحة العدوان الإيراني. كانت ألمانيا قد أعلنت، في نهاية الشهر الماضي، أنها لم تعرض الانضمام إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق