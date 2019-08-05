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ألمانيا ترفض التعاون مع أمريكا في هرمز

تحرير:وكالات ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" لا تزال تلقى رفضا من قبل ألمانيا، والتي سارعت إلى إعلان موقفها علانية عبر مستشارتها أنجيلا ميركل. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة الألمانية كلها لا تفكر في المشاركة في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز حاليًا، وفقا لـ"رويترز". +وأوضحت متحدثة الحكومة خلال مؤتمر صحفي: "المستشارة لا تفكر في المشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوقت الحالي، والجميع في الحكومة الألمانية يوافقون على ذلك".
وذكرت السفارة الأمريكية في برلين، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية سفن الشحن التي تمر عبر المضيق ومكافحة العدوان الإيراني. كانت ألمانيا قد أعلنت، في نهاية الشهر الماضي، أنها لم تعرض الانضمام إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق
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ترامب-وشي

التنين الصيني يعاقب النسر الأمريكي زراعيًا

لا يزال التنين الصيني يمثل تهديدا صريحا إلى النسر الأمريكي لا سيما في ظل الخلاف التجاري بين دونالد ترامب ونظيره شي جين بينج، الأمر الذي دفع سلطات بكين إلى إصدار تعليمات بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى البلاد. جاء قرار بكين في أعقاب بيان أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن في 1 أغسطس عن عزمه فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار، ما دفع الرئيس الصيني إلى الرد بالمثل، وفقًا لـ"سبوتنيك".
ناقلة نفط

إيران تكشف هوية ناقلة النفط المحتجزة في الخليج

أعلنت إيران أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وأوردت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء الماضي لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية". وأوضح قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لـ"رويترز". وأعلن الحرس الثوري، في وقت سابق، مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لم تلتزم بقوانين الملاحة.
ترامب-أردوغان

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا: أبلغت أمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وذلك بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب "سي إن إن عربي". وقال أردوغان في كلمة له، مساء الأحد: إن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".
تهديد ايران للملاحة

صراع الناقلات مسلسل لا ينتهي وأوروبا الخاسر الأكبر

أصبح التصعيد الإيراني وتهديد الممرات المائية مسلسلا لا تنتهي حلقاته، فلا تزال أزمة الناقلة البريطانية التي تحتجزها إيران لم تنتهِ بعد، حتى نجد طهران تعلن، اليوم الأحد، عن احتجاز ناقلة نفط في الخليج العربي، الأربعاء الماضي، دون الكشف عن الدولة التي تمتلك هذه الناقلة. الحرس الثوري الإيراني زعم أن الناقلة التي جرى توقيفها في الخليج كانت تقوم بعملية تهريب وتحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم الاستيلاء عليها بعد التنسيق والحكم من قبَل السلطات القضائية في جزيرة فارسي، الواقعة على الخليج العربي، وجرى نقلها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.
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الاتفاق النووي

ترامب يمدد بنودا بالاتفاق النووي رغم الصراع مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنها ستجدد الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول لمواصلة مشاركتها في المشاريع النووية المدنية مع طهران، وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الإجراء سيساعد في الحفاظ على الإشراف على البرنامج النووي المدني الإيراني، ويقلل من مخاطر الانتشار النووي، ويقيد قدرة إيران على صناعة سلاح نووي، ويمنع النظام من إعادة تشكيل المنشآت النووية لأغراض عسكرية". ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
البحرية اليابانية والأمريكية

«الحارس» تضع اليابان بين مطرقة ترامب وسندان إيران

في وقت سابق من الشهر الجاري، وجهت الولايات المتحدة دعوات لعدد من دول العالم للمشاركة في تحالف عسكري بحري دولي تحت اسم "عملية الحارس" لحماية خطوط الملاحة في مضيق هرمز مما وصفته الهجمات الإيرانية. وشملت هذه الدول، اليابان، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من اليابان الانضمام إلى الدوريات البحرية في مضيق هرمز. وهو ما تسبب في وضع رئيس الوزراء شينزو آبي في مأزق بين الغضب من الحليف العسكري لبلاده وإغضاب الناخبين القلقين من احتمال نشر قوات في الخارج.
روحان

روحاني: مستعدون للتفاوض مع أمريكا.. ولن نستسلم

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، إذ أنها لم ولن تضيع فرصة التفاوض معها، كما أنها لن تستسلم في أي مفاوضات، فإيران مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ عزتها، مضيفا: "كنا ولا نزال نحافظ على أمن الخليج ومضيق هرمز والمحيط الهادي ومضيق باب المندب، مضيق هرمز ليس مكانا لانتهاك قوانين الملاحة البحرية والتهاون بها، ولن نسمح بالإخلال بقوانين مضيق هرمز، واحتجاز الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية خطوة قوية ومهنية".
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أول تعليق من إيران على التحالف الدولي لحماية الخليج

قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن، مضيفا: "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن، وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية. ودعت بريطانيا، أمس الإثنين، إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني، في واقعة وصفتها لندن بأنها قرصنة دولة في الممر المائي الاستراتيجي.
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