جريمة

مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
كما لقي طفل مصرعه وأصيب 10 أشخاص انقلبت بهم سيارة ميكروباص بالكيلو 100 بالطريق الحر الصحراوي في اتجاه القاهرة. وأسفر الحادث عن وفاة الطفل "عبد الرحمن أحمد محمود عمر، عام"، وإصابة 10 أشخاص، هم "مصطفى محمود عبد الودود عمر، عام، ومحمود أحمد محمود، عام ونصف العام، ومحمد أحمد جمال، عامان ونصف العام، وملك
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حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها. بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.
آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سرعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة وإصابة 3 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان لمعاينة محل الواقعة وسؤال المصابين عن الحادث. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق واحتراق محتويات شقة وتحطمت واجهتي منزلين بشارع المعهد الديني، عقب حدوث موجة انفجارية بإحدى الشقق نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

57357 تنعي عاملين بها استشهدا فى حريق معهد الأورام

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال 57375 على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نعيًا على صفحتها، يتضمن الآية 156 من سورة البقرة " الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" وصورة عامليّن بالمستشفى، لقيا حتفهما خلال تأدية عملهما فى انفجار الأمس، أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل، فى الحادث الذى شهد انفجار سيارة تسير عكس الاتجاه عقب اصطدامها بثلاث سيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين من العمال والأهالي أقارب المرضي الموجودين أمام المعهد.
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انقلاب-سيارة

مصرع ربة منزل وإصابة أخريين في حادث تصادم بالفيوم

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت سيدتان أخريان بإصابات بالغة، في أثناء استقلالهما تروسيكل، ووقع حادث تصادم بينه وبين سيارة أجرة بسبب السرعة الجنونية لسائق التروسيكل، ثم انقلابه، حيث تلقى مركز شرطة إطسا بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم ومتوفاة ومصابتين بطريق دفنو/ إطسا أمام عزبة الحجز دفنو. وأمر اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، ضباط مركز شرطة إطسا، بالانتقال والفحص والمعاينة، وتبين وقوع المصادمة بين كل من السيارة رقم "3469 ف ل ر" أجرة الفيوم قيادة رجب "ه. ا. ث - 44 عامًا"، وتروسيكل فر قائده هاربًا فور وقوع الحادث.
تصادم

مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 8 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص ونصف نقل بالطريق الدولي الساحلي، أمام دخلة الـ 45 بدائرة مركز كفر الدوار، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على السيارة الميكروباص أثناء مرورها، مما أدى إلى اصطدام السيارتين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بكفر الدوار والمصابين للمستشفى نفسه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
تصادم

6 قتلى و12 مصابًا في 3 حوادث طرق بالبحيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، في 3 حوادث طرق بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق قرية "مليحة - كوم حمادة"، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وتمناية وملاكى بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم "مصطفى. ع. ا، 55 عامًا"، و"سلوى. م. ج، 50 عامًا"، و"محمد. م، 26 عامًا"، و"ماهر. م، 46 عامًا"، وإصابة "أحمد. م. ع، 21 عامًا".
انقلاب-سيارة-شرطة

قتيل و10 مصابين في حادث تصادم بوادي النطرون

لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرون، جراء حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق مطار البريجات خلف مستر أمام مزرعة التل الكبير، بسور المزرعة، على أثر انفجار إطار السيارة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام، والجثة لمشرحة المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد ورود بلاغ بحادث تصادم وانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بوادى النطرون.
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