مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

صورة أرشيفية

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.

كما لقي طفل مصرعه وأصيب 10 أشخاص انقلبت بهم سيارة ميكروباص بالكيلو 100 بالطريق الحر الصحراوي في اتجاه القاهرة. وأسفر الحادث عن وفاة الطفل "عبد الرحمن أحمد محمود عمر، عام"، وإصابة 10 أشخاص، هم "مصطفى محمود عبد الودود عمر، عام، ومحمود أحمد محمود، عام ونصف العام، ومحمد أحمد جمال، عامان ونصف العام، وملك