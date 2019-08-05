التنين الصيني يعاقب النسر الأمريكي زراعيًا

تحرير:وكالات ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

ترامب وشي

لا يزال التنين الصيني يمثل تهديدا صريحا إلى النسر الأمريكي لا سيما في ظل الخلاف التجاري بين دونالد ترامب ونظيره شي جين بينج، الأمر الذي دفع سلطات بكين إلى إصدار تعليمات بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى البلاد. جاء قرار بكين في أعقاب بيان أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن في 1 أغسطس عن عزمه فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار، ما دفع الرئيس الصيني إلى الرد بالمثل، وفقًا لـ"سبوتنيك".

محللون من شركة "ميبانك كيم"، أفادوا بأن الصين ترفض استراتيجية دبلوماسية أكثر ليونة في الحرب التجارية، ولا تريد أن تكون" كيس ملاكمة" للولايات المتحدة، بالإضافة أن تهديدات ترامب بإدخال رسوم تجارية جديدة تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع وتؤدي إلى حرب تجارية واسعة النطاق. كما كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الاثنين،