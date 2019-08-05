جريمة

براءة 53 متهما في أحداث الهلايل والدابودية بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، اليوم حكما ببراءة 53 متهمًا فى أحداث الهلايل و الدابودية الشهيرة، والتى وقعت أحداثها بمدينة أسوان عام 2014، وراح ضحيتها 28 شخصا من الطرفين، وكانت الدائرة 12 بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، أجلت نظر القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014 والمتهم فيها 63 شخصًا في أحداث "الهلايل والدابودية" في جلسة مارس الماضي، بناءً على طلب الدفاع عن المتهمين لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
وقد صدرت أحكام البراءة اليوم برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشار إسماعيل عبدالرحيم زيتون، والمستشار معتز نور الدين، وأمانة سر محمد حفني وبهاء أحمد وفراج أمين، مصطفى محمود علي. وقبلت محكمة النقض، في مايو الماضي، الطعون المقدمة من المتهمين في قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام
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الطفلة ريهام ضحية عنف اسري (2)

رواية أخرى.. تطور جديد في قضية تعذيب الطفلة ريهام

بين التعذيب والبلاغ الكيدي ترقد الطفلة ريهام عزت حلمي البالغة من العمر 4 سنوات على أحد الأسرة قسم عناية القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بالقليوبية، حيث اتهم والد الطفلة زوجته الثانية وتدعى "سحر" بأنها وراء ما حدث لابنته بسبب إهمالها لها، فيما كشف تحريات رجال مباحث قسم شرطة قها غموض الواقعة، وتبين من التحريات التي أعدتها المباحث لتقديمها إلى النيابة، أن الطفلى سقطت من أعلى السلم لأسفله في منزل والدها أثناء اللهو مع أشقائها بمدينة قها في محافظة القليوبية.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها. بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.
آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
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سرقة-خزنة-فلوس

سرقت شركة بترول.. سقوط عصابة «شقاوة والفخم» بالقليوبية

لم تهدأ أجهزة البحث بمديرية أمن القليوبية على مدار شهرين كاملين حتى حددت هوية المتهمين فى حادث سرقة مبلغ كبير من خزينة شركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول فمنذ أن تلقى مركز شرطة بنها بلاغا بالحادث وبدأت عملية البحث والتحري واستخدام العناصر السرية لجمع المعلومات وكل أدوات البحث حتى حددت الجناة وألقت القبض عليهم من خلال أكمنة أعدت لهم أثناء ترددهم لممارسة نشاطهم الإجرامى لتحقيق حلم الثراء السريع من المال الحرام فكانت نهايتهم خلف القضبان.
سجن

حبس 8 متهمين بسرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى حبس 8 متهمين بارتكاب واقعة سرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بسرقة محاسب بمحطة وقود أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بناحية ميدان بهتيم كان في طريقه لتوريد المبلغ حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك، اعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكي سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية، واستوليا على الأموال.
ازاله-تعديات-الاراضى

إزالة تعديات على نهر النيل وأراضي الدولة بـ13 محافظة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الجهد لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
جثة-طفل

مصرع طفل بـ«ضربة طوبة» بسبب تعصب كرة القدم في أسوان

لم يكن الطفل "عبد الرحمن" يعلم أن مباراة كرة قدم مع أصدقائه، هي الأخيرة بالنسبة له، إذ خرج ابن مستعمرة السد العالي شرق جنوب أسوان كعادته من منزله مسرعا، وتوجه بقلب يملؤه الفرح والسرور إلى المكان الذى يتجمع فيه أصدقاؤه وجيرانه للعب كرة القدم. وبعد مُضي عدة دقائق من انطلاق المباراة فوجئ أهالى المنطقة بإطلاق الأطفال صراخا وعويلا ليعلنوا عن سقوط عبد الرحمن وسط بركة من الدماء، إذ لقى الطفل مصرعه جراء ضربه بـ"طوبة" من قبل أحد زملائه في الملعب.
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