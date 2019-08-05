براءة 53 متهما في أحداث الهلايل والدابودية بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

صورة أرشيفية

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، اليوم حكما ببراءة 53 متهمًا فى أحداث الهلايل و الدابودية الشهيرة، والتى وقعت أحداثها بمدينة أسوان عام 2014، وراح ضحيتها 28 شخصا من الطرفين، وكانت الدائرة 12 بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، أجلت نظر القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014 والمتهم فيها 63 شخصًا في أحداث "الهلايل والدابودية" في جلسة مارس الماضي، بناءً على طلب الدفاع عن المتهمين لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.

وقد صدرت أحكام البراءة اليوم برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشار إسماعيل عبدالرحيم زيتون، والمستشار معتز نور الدين، وأمانة سر محمد حفني وبهاء أحمد وفراج أمين، مصطفى محمود علي. وقبلت محكمة النقض، في مايو الماضي، الطعون المقدمة من المتهمين في قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام