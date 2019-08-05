السيسي يوجه بتقديم الرعاية لمصابي «معهد الأورام»

الصحة: ارتفاع حالات الوفاة إلى 20 حالة بينهم نساء وأطفال.. آخر حالة توفيت متأثرة بحروقها التي تجاوزت 65%.. والرئيس وجه بالتواجد في مكان الحادث وزيارة المصابين

تحرير:باهر القاضي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

حادث معهد الأورام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حالات الوفاة في حادث معهد الأورام إلى 20 حالة بينهم نساء وأطفال وكيس أشلاء لم يستدل على أصحابه، بالإضافة إلى 47 مصابا منهم 3 حالتهم خطرة، مؤكدة أن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت المصابين في الحادث، وقدمت الرعاية الصحية لهم بشكل كامل. وأشارت زايد إلى استقبال مستشفيات وزارة الصحة 78 مريضا كانوا محجوزين في معهد الأورام القومي قبل الحادث لتلقي كورسات العلاج الخاصة بهم وتم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي وأورام دار السلام.

وشددت على أن المصابين سوف يتلقون علاجهم كما كان بمعهد الأورام تحت رعاية الأساتذة والاستشاريين بالمعهد، وسيتم تمكين معهد الأورام من إدراة مستشفيات الأورام التابعة لوزارة الصحة. وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتواجد في مكان الحادث وزيارة المصابين منذ اللحظات الأولى للحادث وتقديم كافة أوجه الرعاية