السيسي يوجه بتقديم الرعاية لمصابي «معهد الأورام»
الصحة: ارتفاع حالات الوفاة إلى 20 حالة بينهم نساء وأطفال.. آخر حالة توفيت متأثرة بحروقها التي تجاوزت 65%.. والرئيس وجه بالتواجد في مكان الحادث وزيارة المصابين
تحرير:باهر القاضي
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
حادث معهد الأورام
أكدت الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حالات الوفاة في حادث معهد الأورام إلى 20 حالة بينهم نساء وأطفال وكيس أشلاء لم يستدل على أصحابه، بالإضافة إلى 47 مصابا منهم 3 حالتهم خطرة، مؤكدة أن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت المصابين في الحادث، وقدمت الرعاية الصحية لهم بشكل كامل.
وأشارت زايد إلى استقبال مستشفيات وزارة الصحة 78 مريضا كانوا محجوزين في معهد الأورام القومي قبل الحادث لتلقي كورسات العلاج الخاصة بهم وتم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي وأورام دار السلام.
وشددت على أن المصابين سوف يتلقون علاجهم كما كان بمعهد
الأورام تحت رعاية الأساتذة والاستشاريين
بالمعهد، وسيتم تمكين معهد الأورام من
إدراة مستشفيات الأورام التابعة لوزارة
الصحة.
وقالت إن الرئيس عبد الفتاح
السيسي وجه بالتواجد في مكان الحادث
وزيارة المصابين منذ اللحظات الأولى
للحادث وتقديم كافة أوجه الرعاية
وشددت على أن المصابين سوف يتلقون علاجهم كما كان بمعهد
الأورام تحت رعاية الأساتذة والاستشاريين
بالمعهد، وسيتم تمكين معهد الأورام من
إدراة مستشفيات الأورام التابعة لوزارة
الصحة.
وقالت إن الرئيس عبد الفتاح
السيسي وجه بالتواجد في مكان الحادث
وزيارة المصابين منذ اللحظات الأولى
للحادث وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم،
مضيفة أن الوزارة ستقف مع معهد الأورام
لتقديم كل الاحتياجات اللازمة للمعهد وتقديم كافة أشكال الدعم له من مستشفيات وزارة الصحة القريبة
منه.
وشددت الوزيرة على أهمية الدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا عن
طريق أمانة الصحة النفسية بالوزارة،
مردفة: معهد ناصر
يقدم خدمة طبية عالية لخدمة مصر وقارة إفريقيا. (اقرأ أيضا: وزيرة الصحة: جار البحث عن جثث لضحايا معهد الأورام في النيل)
ومن جانبه أكد الدكتور
هاني راشد مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث
والعلاج، أن جميع الحالات المصابة في
المعهد تتلقى العلاج اللازم على أكمل
وجه، وتتراوح الإصابة ما بين حروق وكدمات وكسور بسيطة واختراق أجسام صلبة
لرأس أحد المصابين وتم إجراء عملية جراحية
له بنجاح.
وأضاف راشد أن الحالات
التى وصلت إلى المعهد إصابات بسيطة وبعض الحالات تعاني من آثار
نفسية نتيجة صدمة الحادث وتم تقديم الدعم
النفسي لهم في المعهد، وإرسال فريق من
أطباء الرعاية النفسية لمنازلهم لتقديم
الدعم النفسي لهم.
وأشار إلى ارتفاع حالات
الوفاة إلى 20 حالة، آخرهم حالة توفي صباح اليوم متأثرا بحروقه التي تجاوزت 65%،
ومن بين حالات الوفاة 4 حالات مجهولة
الهوية لم يتم التعرف عليهم أو تحديد
هوياتهم، مؤكداً أن النيابة العامة
انتهت من مناظرة جثث الضحايا لكتابة
التقرير والتصريح بدفنها وتسليمها لذويهم.
وقال إن جميع الفرق
الطبية من أساتذة الجامعات والاستشاريين
وأطقم التمريض تواجدوا في موقع الحادث مباشرة
وتعاملوا مع الحالات وقدموا الرعاية
اللازمة لهم، مؤكدا توافر جميع
المستلزمات الطبية منها 1300 كيس دم
لحالات الطوارئ.(اقرأ أيضا: وزيرة الصحة تتفقد مصابي معهد الأورام بمعهد ناصر)
وأضاف أن المعهد
استقبل 31 حالة
مريضة من معهد الأورام القومي وتم حجز 30 حالة في الأقسام الداخلية
ومريض واحد برعاية الكبد لإصابته بالسرطان. وأوضح أنه تم التواصل مع معهد الأورام
لمعرفة خطط علاج 31 مصاباً بالأورام لاتباع
الخطة الطبية في المعهد وتم إعطاء الحالات
كورسات العلاج. (اقرأ أيضا: معهد الأورام: العيادات الخارجية لم تتأثر بالانفجار)
وكان محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، قد شهد انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين بالإضافة إلى "كيس أشلاء"، مؤكدة تحويل 34 حالة من معهد الأورام إلى معهد ناصر والمنيرة ومستشفى دار السلام للأورام لإخلاء المعهد، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.
وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار، الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.