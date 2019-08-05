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تناول المكرونة 3 مرات في الأسبوع.. لن يزيد وزنك

يساعد البوتاسيوم الموجود في المكرونة في تحسين القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول بالدم، وبالتالي تضمن لك حماية مؤكدة من أمراض القلب
تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فوائد المكرونة
فوائد المكرونة
الطعام من أكثر النعم الممتعة في الحياة، ولكن يحاول البعض التقليل قدر الإمكان من كمية الطعام المتناولة، خاصة الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون، ولكن عشاق المكرونة والشوكولاتة، هل يستطيعون الصمود كثيرًا؟! تناول ما تود ولكن بكميات معقولة، مع ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم، وفي هذا الصدد، جاءت بعض الدراسات تشير إلى أن تناول المكرونة ثلاث مرات في الأسبوع لا يزيد من الوزن، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
إذا لم يكن لديك القدرة على فقد الكيلوجرامات من خلال اتباع أنظمة غذائية محددة، ماذا لو كانت أكثر الأطعمة المحببة لك يمكن أن تدرجها في نظامك الغذائي دون الشعور بالذنب فيما يتعلق بزيادة الوزن، فوفقًا لدراسة نشرت في BMJ، قال الباحثون إنه بإمكانك تناول طبق ساخن من المكرونة ثلاث مرات في الأسبوع لفقدان الوزن
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فوائد-الفريك

مكافحة الأنيميا وتقوية العظام.. 8 فوائد صحية للفريك

تحضير الإفطار في الصباح يعد أهم جزء في اليوم، ولكن الأهم أن تكون المكونات مفيدة، وتمنح جسمك العناصر الغذائية المهمة التي تمده بالطاقة طوال اليوم. ومن أهم ما يمكن أن تضيفه إلى قائمة الإفطار "الفريك"، وستحصل بالفعل على معدلات عالية من الشبع والامتلاء، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، لأنه غني بالكربوهيدرات والبروتين والحديد ومجموعة من فيتامينات B المركبة، إضافةً إلى أنه يعمل على التخلص من الأنيميا. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "bold sky.com".
مرض-السكرى

للتعايش مع مرض السكري من النوع الثاني..تناول الفواكه

في كل يوم يبحث الأطباء عن سبل بسيطة للتعايش من أجل مرضى السكري والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى مرضى الضغط والجهاز الهضمي، وبالنسبة لمرضى السكرى من النوع الثاني فهم يعانون من ارتفاع كبير في معدلات السكر في الدم، وإذا لم يتم التعامل معها قد تتسبب في حدوث بعض من المشكلات الصحية المعقدة، ومن أجل الحفاظ على معدلات السكر بطريقة صحية، أوصى الأطباء بتناول طعام صحي غني ببعض الفيتامينات والمعادن المهمة والابتعاد عن الدهون وكل ما يضر بصحة الجسم، نقلا عن "express".
قشر البرتقال

القشرة الخارجية للبرتقال مهمة.. ولكن يصعب هضمها

نهتم بتناول الفواكه لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافة إلى نسبة معقولة من المياه والألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالامتلاء ومعدلات الشبع؛ فعلى سبيل المثال، البرتقال من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين C، كما أنه يعمل على تقوية الذاكرة وتنشيط المخ، ويساعد أيضا على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية، ولكن هل تعلم أن قشرة البرتقال الخارجية مفيدة أيضا، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة؟ وذلك نقلا عن "health line".
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