تناول المكرونة 3 مرات في الأسبوع.. لن يزيد وزنك

يساعد البوتاسيوم الموجود في المكرونة في تحسين القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول بالدم، وبالتالي تضمن لك حماية مؤكدة من أمراض القلب
الطعام من أكثر النعم الممتعة في الحياة، ولكن يحاول البعض التقليل قدر الإمكان من كمية الطعام المتناولة، خاصة الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون، ولكن عشاق المكرونة والشوكولاتة، هل يستطيعون الصمود كثيرًا؟! تناول ما تود ولكن بكميات معقولة، مع ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم، وفي هذا الصدد، جاءت بعض الدراسات تشير إلى أن تناول المكرونة ثلاث مرات في الأسبوع لا يزيد من الوزن، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
إذا لم يكن لديك القدرة على فقد الكيلوجرامات من خلال اتباع أنظمة غذائية محددة، ماذا لو كانت أكثر الأطعمة المحببة لك يمكن أن تدرجها في نظامك الغذائي دون الشعور بالذنب فيما يتعلق بزيادة الوزن، فوفقًا لدراسة نشرت في BMJ، قال الباحثون إنه بإمكانك تناول طبق ساخن من المكرونة ثلاث مرات في الأسبوع لفقدان الوزن
إذا لم يكن لديك القدرة على فقد الكيلوجرامات من خلال اتباع أنظمة غذائية محددة، ماذا لو كانت أكثر الأطعمة المحببة لك يمكن أن تدرجها في نظامك الغذائي دون الشعور بالذنب فيما يتعلق بزيادة الوزن، فوفقًا لدراسة نشرت في BMJ، قال الباحثون إنه بإمكانك تناول طبق ساخن من المكرونة ثلاث مرات في الأسبوع لفقدان الوزن بشكل صحي وسليم، فطبق لذيذ من المكرونة الرائعة مع المكونات التي ترغب بها بمنزلة وجبة غنية بالعناصر الغذائية اللازمة وفي نفس الوقت لا تزيد من وزنك.
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يعتقد العديد من الأشخاص أن تجنب تناول الباستا بما أنها غنية بكميات كبيرة من الكربوهيدرات، يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، وذلك وفقًا للنظام الغذائي المعروف بالكيتو. وعلى الجانب الآخر تقول بعض الأبحاث إن الأشخاص الذين يتناولون الباستا ثلاث مرات في الأسبوع بدلًا من الكربوهيدرات الأخرى، بجانب الحفاظ على نظام غذائي يتميز بمؤشر نسبة سكر منخفض، لن يكتسبوا وزنا زائدا، حيث أجريت الدراسة مع نحو 2448 مشاركًا تم فحصهم على أكثر من 30 تجربة عشوائية، وكشفت النتائج أن الأشحاص الذين شاركوا في الدراسة تناولوا ما يقرب من نصف طبق من المكرونة في الأسبوع، وبالتالي فقدوا ما يقرب من 500 جرام على مدى متوسط مدة 12 أسبوعًا.
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يعتقد كثير من الأشخاص أن الكربوهيدرات تساعد في زيادة الوزن، وبدلًا من ذلك، قد يساعدك اختيار النوع الصحيح من الكربوهيدرات على إنقاص الوزن، وتعتبر المكرونة أحد الأطعمة التي تساعدك في ذلك، حيث تتميز بانخفاض نسبة السكر، ويعني ذلك أنها تزيد من السكر في الدم بمعدل قليل، بدلًا من الأطعمة الأخرى المتمثلة في الأرز والخبز الأبيض، لذلك، طالما أنك لا تتخلى عن الخضراوات الورقية، فحبك للمكرونة في هذه الحالة سيكون قيمة غذائية عالية، ولا تزيد من وزنك.
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إضاة إلى ذلك، كشفت بعض الدراسات أن المكرونة لا تسهم في زيادة الوزن، ولا تزيد من الدهون المتراكمة في الجسم، في الواقع، وبالرغم من أن المكرونة أصبح موصى بها في الأنظمة الغذائية، لا يعني ذلك أن تفرط في تناولها، لأن من المؤكد أنك ستلاحظ زيادة في وزنك، وإذا كنت ترغب في تناول مكرونة صحية، فيجب عليك أن تقوم بتحضيرها في المنزل، وتجنب تناولها في المطاعم، لأنها تحتوي على معدلات كبيرة من الملح والصلصات الدهنية.
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وبما أن المكرونة غنية بفيتامين A، فهي تعزز من الرؤية السليمة، وبالنسبة لنمو الشعر، تزيد بشكل كبير من نمو الشعر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر بشكل مستمر، وذلك لأنها غنية بحمض الفوليك، كما يساعد البوتاسيوم الموجود في المكرونة في تحسين القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي تضمن لك حماية مؤكدة من أمراض القلب.
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