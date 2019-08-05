تناول المكرونة 3 مرات في الأسبوع.. لن يزيد وزنك

يساعد البوتاسيوم الموجود في المكرونة في تحسين القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول بالدم، وبالتالي تضمن لك حماية مؤكدة من أمراض القلب

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

فوائد المكرونة

الطعام من أكثر النعم الممتعة في الحياة، ولكن يحاول البعض التقليل قدر الإمكان من كمية الطعام المتناولة، خاصة الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون، ولكن عشاق المكرونة والشوكولاتة، هل يستطيعون الصمود كثيرًا؟! تناول ما تود ولكن بكميات معقولة، مع ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم، وفي هذا الصدد، جاءت بعض الدراسات تشير إلى أن تناول المكرونة ثلاث مرات في الأسبوع لا يزيد من الوزن، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".

إذا لم يكن لديك القدرة على فقد الكيلوجرامات من خلال اتباع أنظمة غذائية محددة، ماذا لو كانت أكثر الأطعمة المحببة لك يمكن أن تدرجها في نظامك الغذائي دون الشعور بالذنب فيما يتعلق بزيادة الوزن، فوفقًا لدراسة نشرت في BMJ، قال الباحثون إنه بإمكانك تناول طبق ساخن من المكرونة ثلاث مرات في الأسبوع لفقدان الوزن