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ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام حوالي 9 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1468 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 670 جنيهًا. عيار 24: 765 جنيهًا. عيار 18: 574 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5360 جنيها. سعر الأوقية: 1468 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار
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سباق السيارات يشتعل.. هذه شركات تخفض أسعارها

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، ومجموعة جوسفون (2)

مجموعة «جوسفون» لمراكز البيانات العملاقة تبحث عن مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومجموعة "جوسفون- Jusfoun Big Data Information Group" العاملة في مجال البيانات العملاقة، بهدف إنشاء فرع للشركة في مصر يتضمن مركز تميز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت على رأس وفد رفيع المستوى للصين؛ للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، وبحث التعاون المشترك مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في المنتدى ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الصينية.
لحوم-العيد (1)

كل ما تريد معرفته عن أسعار اللحوم «القايم والمدبوح»

بدأت الحكومة استعدادتها لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم في جميع المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كانت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو وزارة الزراعة، والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى منافذ بيع أمان، ومنافذ القوات المسلحة. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة لديها كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين، مؤكدا أن منتجات اللحوم لم تشهد ارتفاعا في الأسعار هذا العام بالنسبة للعام الماضي، وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
هالة-الجوهري

«إيتيدا»: 27% زيادة في صادرات الشركات المصرية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وأكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك طبقاً لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت للبرنامج. وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة المخصصات المالية للبرنامج لتصل إلى 70 مليون جنيه مصري لتتماشى مع زيادة حجم الصادرات، وكذلك زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الشركات.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1441 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليزيد سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 27% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل نحو 825 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد فقط، وذلك على الرغم من استقرار سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1414 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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