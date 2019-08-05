الأزهر ينعي ضحايا حادث معهد الأورام

تحرير:كتب باهر القاضى ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

صورة أرشيفية

نعى الأزهر الشريف ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بمنطقة المنيل، وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب مصر وطنًا وشعبًا كل مكروه وسوء. وكان محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، قد شهد انفجارا مدويا، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مصرع 20 مواطنًا وإصابة 30 آخرين بالإضافة إلى "كيس أشلاء"، مؤكدة تحويل 34 حالة من معهد الأورام إلى معهد ناصر والمنيرة ومستشفى دار السلام للأورام لإخلاء المعهد، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.(اقرأ أيضا: هل