مجموعة «جوسفون» لمراكز البيانات العملاقة تبحث عن مصر

وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ومجموعة جوسفون العاملة في مجال البيانات العملاقة لإنشاء فرع للشركة في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

توقيع مذكرة التفاهم

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومجموعة "جوسفون- Jusfoun Big Data Information Group" العاملة في مجال البيانات العملاقة، بهدف إنشاء فرع للشركة في مصر يتضمن مركز تميز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت على رأس وفد رفيع المستوى للصين؛ للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، وبحث التعاون المشترك مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في المنتدى ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الصينية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والصيني، سيحقق الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين، إذ ستتم الاستفادة من التقدم التكنولوجي لشركة جوسفون، كما ستتحقق الاستفادة لشركة جوسفون من خلال التوسع في تقديم خدماتها في إفريقيا ومختلف الدول العربية انطلاقا من مركزها