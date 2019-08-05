مجموعة «جوسفون» لمراكز البيانات العملاقة تبحث عن مصر
وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ومجموعة جوسفون العاملة في مجال البيانات العملاقة لإنشاء فرع للشركة في مصر
تحرير:أحمد البرماوي
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
توقيع مذكرة التفاهم
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومجموعة "جوسفون- Jusfoun Big Data Information Group" العاملة في مجال البيانات العملاقة، بهدف إنشاء فرع للشركة في مصر يتضمن مركز تميز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت على رأس وفد رفيع المستوى للصين؛ للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، وبحث التعاون المشترك مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في المنتدى ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الصينية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والصيني، سيحقق الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين، إذ ستتم الاستفادة من التقدم التكنولوجي لشركة جوسفون، كما ستتحقق الاستفادة لشركة جوسفون من خلال التوسع في تقديم خدماتها في إفريقيا ومختلف الدول العربية انطلاقا من مركزها
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والصيني، سيحقق الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين، إذ ستتم الاستفادة من التقدم التكنولوجي لشركة جوسفون، كما ستتحقق الاستفادة لشركة جوسفون من خلال التوسع في تقديم خدماتها في إفريقيا ومختلف الدول العربية انطلاقا من مركزها في مصر.
وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم 3 سنوات تقوم خلالها الشركة بتعيين 300 من الشباب المصري في المرحلة الأولى في وظائف متخصصة، وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم اللازم لتيسير عمل الشركة والوصول إلى المهارات المتخصصة للعمل بمقرها في مصر، الذي تستهدف من خلاله تصدير خدمات البحث والتطوير، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، والبحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات ذات الصلة.
وقد عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وفد من مجموعة جوسفون برئاسة ماكسويل وانج، الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومجموعة جوسفون خلال الشهرين المقبلين في مصر، تنص على إنشاء أكاديمية لبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وإنشاء حوسبة سحابية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال مركز البيانات، كما تم الاتفاق على التعاون في دعم الإبداع وريادة الأعمال وأنشطة الشركات الناشئة العاملة في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
يذكر أن مجموعة جوسفون تأسست عام 2010، وهي من أكبر مشغلي أصول البيانات الضخمة في الصين، وأول شركة تقدم منصة لعمليات تداول أصول البيانات في الصين، من خلال إنشاء Global Big Data Exchange (GBDEx)، كما قامت بتصميم وتطوير أكثر من 4000 تطبيق ومشروع حكومي لإدارة البيانات الضخمة، وساهمت الشركة في بناء وتخطيط العديد من المدن الذكية بالصين.
حضر اللقاء الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاكوب لاي نائب الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة جوسفون، وفريد تشن رئيس قسم التكنولوجيا بالمجموعة، وهاو وانغ مساعد رئيس المجموعة.
وغادر القاهرة مساء أمس، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى الصين للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS، التي من المقرر أن يتم على هامش فعالياتها عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في المنتدى لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤيات في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.