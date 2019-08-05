رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماجوير

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

هاري ماجوير

انضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويمتد عقد ماجوير مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، مع وجود بند يتيح تمديده لعام إضافي، وقال ماجوير عن انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لهذا النادي العظيم، استمتعت كثيرًا بمسيرتي مع ليستر سيتي، وأرغب في التوجه بالشكر إلى كل من تواجد في هذا النادي وإلى الجماهير على دعمها الهائل في آخر موسمين، ولكن أتى اليونايتد ودق على بابي، وهذه فرصة لا تصدق".

وأضاف ماجوير: "من خلال محادثاتي مع المدير الفني، أشعر بالإثارة من رؤيته وخططه للفريق، من الواضح أن أولي جونار سولسكاير يرغب في بناء فريق قادر على التتويج بالألقاب، أتطلع الآن لمقابلة زملائي الجدد، والاستعداد لبداية الموسم". وبدوره قال سولسكاير عن الصفقة: "هاري واحد من أفضل المدافعين في العالم حاليًا،

وأضاف ماجوير: "من خلال محادثاتي مع المدير الفني، أشعر بالإثارة من رؤيته وخططه للفريق، من الواضح أن أولي جونار سولسكاير يرغب في بناء فريق قادر على التتويج بالألقاب، أتطلع الآن لمقابلة زملائي الجدد، والاستعداد لبداية الموسم".



وبدوره قال سولسكاير عن الصفقة: "هاري واحد من أفضل المدافعين في العالم حاليًا، وأنا سعيد بالحصول على توقيعه، هو قادر على قراءة المباريات، ويتميز بحضوره القوي في أرض الملعب والقدرة على التحلي بالهدوء تحت الضغط، ويتميز بقدراته الهجومية أيضًا، وأرى بأنه يناسب المجموعة التي نمتلكها سواء داخل أو خارج الملعب".



وتابع: "يملك ماجوير شخصية كبيرة، ويعد إضافة مميزة للفريق، أرغب في الترحيب بماجوير في مانشستر يونايتد، ونتطلع جميعًا للعمل معه أثناء تحضيرنا لبداية الموسم الجديد".