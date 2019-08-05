رياضة

رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماجوير

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
هاري ماجوير
هاري ماجوير
انضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويمتد عقد ماجوير مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، مع وجود بند يتيح تمديده لعام إضافي، وقال ماجوير عن انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لهذا النادي العظيم، استمتعت كثيرًا بمسيرتي مع ليستر سيتي، وأرغب في التوجه بالشكر إلى كل من تواجد في هذا النادي وإلى الجماهير على دعمها الهائل في آخر موسمين، ولكن أتى اليونايتد ودق على بابي، وهذه فرصة لا تصدق".
وأضاف ماجوير: "من خلال محادثاتي مع المدير الفني، أشعر بالإثارة من رؤيته وخططه للفريق، من الواضح أن أولي جونار سولسكاير يرغب في بناء فريق قادر على التتويج بالألقاب، أتطلع الآن لمقابلة زملائي الجدد، والاستعداد لبداية الموسم". وبدوره قال سولسكاير عن الصفقة: "هاري واحد من أفضل المدافعين في العالم حاليًا،
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برونو فيرنانديز 2

برونو فرنانديز بديل نجم الأرجنتين في توتنهام

انتقل توتنهام هوتسبير إلى لاعب خط وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي، برونو فرنانديز، كبديل للاعب ريال بيتيس، جيوفاني لو سيلسو. ويصر نادي شمال لندن على إضافة لاعبين جدد إلى تشكيلة الفريق قبل الموعد النهائي لغلق باب الانتقالات هذا الشهر، ويُجري مفاوضات مع بيتيس منذ بداية الصيف. ورفض بيتيس عرضا قدمه سبيرز بنحو 52 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم لو سيلسو، في ظل مساعٍ لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني البالغ 88 مليون جنيه إسترليني؛ ما دفع توتنهام إلى البحث في مكان آخر، مع رؤية أن فرنانديز لاعب سبورتينج يعد بديلا منطقيا.
إريكسن ‎

مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بضم إريكسن

يدرس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة لضم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم فريق توتنهام هوتسبير، مستغلاً أن الأسبوع الحالي في فترة الانتقالات سيكون مشحوناً جداً، ويأمل النادي أن تكون جولة سعيدة. ولم يوقع صانع الألعاب الدنماركي بعد عقد جديد في وايت هارت لين، حيث سينتهي عقده الحالي العام المقبل لكن خياراته تتناقص. وكان اختيار كريستيان إريكسن هو ريال مدريد، لكنهم لم يظهروا اهتماما كافيا لفترة طويلة، ثم قرروا ضم دوني فان دي بيك نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.
بوجبا

3 لاعبين من اليوفي لليونايتد لتعاقد مع بوجبا

لا يزال يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه يوفنتوس بضم اثنين من اللاعبين من صفوف الشياطين الحمر وهما بول بوجبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويبدو أن صفقة الأخير باتت قريبة للغاية من التعثر، إذ أراد اليوفي إدخال نجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه، وبحسب "توتوسبورت"، لا يزال يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، خاصة أنه سبق أن حقق النجاحات مع اليوفي من قبل.
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هاري ماجوير

ماجوير يطالب ليستر سيتي بسرعة الانتقال لليونايتد

يرغب المدافع الإنجليزي هاري ماجوير في تحقيق حلمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وذلك في الوقت الذي لا تزال المفاوضات جارية بين الشياطين الحمر، وفريقه الحالي ليستر سيتي تمهيدًا لانتقاله، ويشعر ماجوير البالغ من العمر 26 عامًا بالغضب الشديد من تأخر انضمامه إلى قلعة الأولد ترافورد، حيث غاب عن تدريبات الثعالب للمرة الثانية هذا الصيف، أمس الاثنين، إلا أنه أكد على أن سبب غيابه هو شعوره ببعض الآلام في المعدة، حيث من المنتظر أن يعود إلى التدريبات من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
هاري ماجوير

صفقة ماجوير.. ليستر يخشى إخفاقات اليونايتد المحلية

يطالب نادي ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد بدفع المزيد من الأموال من أجل ضم المدافع هاري ماجوير، حيث يشكك الثعالب في قدرة الشياطين الحمر على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وبالتالي دفع مبالغ إضافية لليستر سيتي، ويبحث مانشستر يونايتد عن إنهاء صفقة ضم المدافع الدولي الإنجليزي هذا الأسبوع مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وعرض اليونايتد 72 مليون إسترليني إلى جانب إضافات تعتمد على ما إذا كان ماجوير سيسهم في تتويج الفريق بالألقاب والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد أم لا.
هاري ماجوير

سولسكاير يطالب بسرعة التعاقد مع ماجوير

طلب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الرئيس التنفيذي للنادي إيد وودوارد، بسرعة التعاقد مع مدافع ليستر سيتي هاري ماجوير، الذي ترفض إدارة الثعالب رحيله بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، حيث رفضت عرض الشياطين الحمر الأول لضمه مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك بعدما رفض وودوارد السفر مع اليونايتد في جولة الفريق في أستراليا والقارة الآسيوية، من أجل التفرغ لإبرام الصفقات، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه ماجوير خوض تحد جديد مع مانشستر يونايتد، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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سولسكاير واثق بترحيب جماهير اليونايتد ببوجبا

توقع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن يحظى النجم الفرنسي بول بوجبا باستقبال مميز من قبَل جماهير مانشستر يونايتد، عند عودته للعب على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من إعلانه عن رغبته في الرحيل، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "تعرف الجماهير جيدا ما قدمه بوجبا من أجل النادي، وما يمكنه أن يقدمه، فكان بوجبا من أفضل اللاعبين في المجموعة، وذلك بشهادتي وبشهادة اللاعبين، ولم يتسبب في أي مشكلة مع الفريق حتى لو لثانية واحدة، ونشعر بالامتنان عندما يقدم أفضل مستوياته كما اعتاد على فعل ذلك".
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