5 أسباب للجوء الطفل إلى التخريب.. الفضول منها

يجب على الوالدين الالتزام بالهدوء عند التعامل مع الطفل عند وجود هذه المواقف؛ لأنها لا تؤدي إلا إلى زيادة المشكلة وكذلك أيضا يفضل الالتزام بالهدوء بشكل عام
"دائما مكسر كل لعبه"، "مش بيخلي حاجة سليمة"، "بيبهدل حاجة إخواته".
تشير هذه الشكاوى التي تصدر عن الأمهات إلى لجوء الطفل إلى تخريب ممتلكاته وممتلكات إخوته وحتى ممتلكات الوالدين اللذين يحاولان مع الطفل بطرق عديدة الابتعاد عن التخريب، بطرق كثيرة مثل العقاب والحرمان وأحيانا العصبية والغضب، كل هذه الطرق لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة مع الطفل ولهذا يحتاج الوالدان في البداية إلى معرفة أسباب لجوء الطفل لهذا السلوك حتى يتمكن من مساعدة الطفل من خلال طرق عديدة فما هي هذه الأسباب؟
عندما يتحول سلوك الطفل إلى التخريب فإن ذلك يكون له أسباب عديدة نحتاج لاكتشافها، فما هذه الأسباب؟ وما الطرق التي تمكننا من وقف هذا السلوك السيئ.
1- حب الاستطلاع:
في أحيان كثيرة يلجأ الطفل إلى تفكيك اللعبة أو كسرها بدون قصد من أجل اكتشاف أجزاء اللعبة من الداخل أو اكتشاف الطريقة التي تعمل بها، ويكون من
عندما يتحول سلوك الطفل إلى التخريب فإن ذلك يكون له أسباب عديدة نحتاج لاكتشافها، فما هذه الأسباب؟ وما الطرق التي تمكننا من وقف هذا السلوك السيئ.
1- حب الاستطلاع:
في أحيان كثيرة يلجأ الطفل إلى تفكيك اللعبة أو كسرها بدون قصد من أجل اكتشاف أجزاء اللعبة من الداخل أو اكتشاف الطريقة التي تعمل بها، ويكون من التخريب غير المقصود ويكون له هدف هو الاكتشاف وإشباع الفضول وحب الاستطلاع الذي يعد صفة من صفات الطفل الواضحة في هذه المرحلة.
2- الضيق والغضب:
عندما يشعر الطفل بالغضب الشديد والضيق والحزن ولا يتمكن الوالدان من احتواء الطفل في هذه الحالة وأحيانا يتم التعامل معه بالعصبية والعنف، وفي بعض الحالات قد يضطر الطفل إلى التخريب من أجل التعبير عن هذا الغضب والتنفيس عن المشاعر الموجودة بداخله والتي لا يتمكن من التعبير عنها بطريقة صحيحة.
3- جذب الانتباه:
قد يرجع الطفل في حالات أخرى إلى التخريب نتيجة لعدم اهتمام الوالدين به وإهمالهم له وعدم توفير الحب والرعاية التي يحتاج لها بسبب انشغالهم بأعمالهم أو لانشغالهم بأخ أكبر أو أصغر يستحوذ على اهتمامهم ورعايتهم أغلب الوقت، وهنا يحتاج الطفل إلى الحصول على جزء من هذا الاهتمام من خلال السلوكيات المختلفة مثل التخريب أو العنف أو البكاء.
4- الانتقام:
يستخدم الطفل العنف مع الآخرين وينتقم منهم بسبب مضايقته له أو الغيرة منهم ويرى أنه يضايقهم وينتقم منهم.
توجد طرق عديدة يمكن لنا كوالدين مساعدة الطفل من خلالها للتخلص من التخريب، ومنها:
1- إذا كان هدف الطفل من تخريب الألعاب والأشياء هو الاكتشاف وحب الاستطلاع؛ فإننا بسهولة يمكن توجيه الطفل إلى استخدام طرق أخرى للاكتشاف والمعرفة دون التخريب، مثل اللجوء إلى الأب والأم للحصول منهما على الأجوبة أو إتاحة الفرصة للطفل لاستخدام بعض الأدوات التي يقوم بتخريبها، وذلك تحت إشرافنا وتوجيهه لاستخدامها بشكل سليم.
2- يجب على الوالدين الالتزام بالهدوء عند التعامل مع الطفل عند وجود هذه المواقف؛ لأنها لا تؤدي إلا إلى زيادة المشكلة وكذلك أيضا يفضل الالتزام بالهدوء بشكل عام لأن العصبية والغضب المستمر من الآباء والأمهات قد يكون في الأساس هو السبب في ما وصل إليه الطفل من تخريب ومشكلات أخرى مثل العنف والعصبية.
3- في هذه الحالة يحتاج الطفل منا أيضا أن يشعر بتقبلنا له رغم الأخطاء العديدة التي يقع فيها، أي يشعر بالحب والاهتمام والتقبل وذلك من خلال الابتعاد عن الانتقاد المستمر لكل أفعاله وأخطائه والابتعاد عن التوبيخ والعقاب المستمر الذي يؤثر على ثقه الطفل بنفسه وكذلك علاقته بالوالدين.
4- من الجوانب المهمة التي تساهم في تقليل تخريب الطفل لممتلكاته وممتلكات الآخرين هي احترام ملكية الطفل والمحافظة على ممتلكاته وكذلك تدريبه على احترام ممتلكات الآخرين والمحافظة عليها.
5- إن مساعدتنا للطفل استغلال أوقات فراغه وممارسته للأنشطة المهمة والمفيدة خلالها سواء أنشطة رياضية أو ترفيهية أو استغلالها لتنمية موهبة من الأمور المهمة جدا في مساعدة الطفل على التخلص من مشكلات سلوكية عديدة وليس فقط التخريف وأيضا يتخلص من العنف وضعف الثقة بالنفس وكذلك الخجل.