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5 أسباب للجوء الطفل إلى التخريب.. الفضول منها

يجب على الوالدين الالتزام بالهدوء عند التعامل مع الطفل عند وجود هذه المواقف؛ لأنها لا تؤدي إلا إلى زيادة المشكلة وكذلك أيضا يفضل الالتزام بالهدوء بشكل عام
تحرير:إسراء طعواش ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
شقاوة الأطفال
شقاوة الأطفال
"دائما مكسر كل لعبه"، "مش بيخلي حاجة سليمة"، "بيبهدل حاجة إخواته". تشير هذه الشكاوى التي تصدر عن الأمهات إلى لجوء الطفل إلى تخريب ممتلكاته وممتلكات إخوته وحتى ممتلكات الوالدين اللذين يحاولان مع الطفل بطرق عديدة الابتعاد عن التخريب، بطرق كثيرة مثل العقاب والحرمان وأحيانا العصبية والغضب، كل هذه الطرق لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة مع الطفل ولهذا يحتاج الوالدان في البداية إلى معرفة أسباب لجوء الطفل لهذا السلوك حتى يتمكن من مساعدة الطفل من خلال طرق عديدة فما هي هذه الأسباب؟
عندما يتحول سلوك الطفل إلى التخريب فإن ذلك يكون له أسباب عديدة نحتاج لاكتشافها، فما هذه الأسباب؟ وما الطرق التي تمكننا من وقف هذا السلوك السيئ. 1- حب الاستطلاع: في أحيان كثيرة يلجأ الطفل إلى تفكيك اللعبة أو كسرها بدون قصد من أجل اكتشاف أجزاء اللعبة من الداخل أو اكتشاف الطريقة التي تعمل بها، ويكون من
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«الأرق وتحمل الآلام».. اعرف ما ترثه من والديك

«دي وراثة في العيلة»، غالبا ما نسمع هذه الجملة، والوراثة بالنسبة للكثير من الأشخاص هي ولادة طفل له نفس لون عيني الأب أو الشعر الناعم للأم، وفي الغالب تُظهر الملامح عامل الوراثة، بالإضافة إلى المشكلات الصحية، ولكن هناك بعض الوراثة الخاصة بالصفات والشخصية والعادات اليومية، فالأشياء التي يمكنك أن ترثها من والديك أوسع بكثير من مظهرك البدني أو صحتك؛ وذلك لأن الجينات لها دور كبير في التأثير فى مجالات الحياة، من الموسيقى إلى المهارات، لذا تعرف على ما ورثته من والديك وفقا لما ذكره موقع "Best Life".
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