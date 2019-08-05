رواية أخرى.. تطور جديد في قضية تعذيب الطفلة ريهام

والد الطفلة يتهم زوجته الثانية بالإهمال وتعذيب الطفلة.. والتحريات: سقطت من على السلم.. ودكتور بالمستشفى: جدها أتى بها للمستشفى واختفى بحجة تحرير محضر

تحرير:علاء النجار ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

بين التعذيب والبلاغ الكيدي ترقد الطفلة ريهام عزت حلمي البالغة من العمر 4 سنوات على أحد الأسرة قسم عناية القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بالقليوبية، حيث اتهم والد الطفلة زوجته الثانية وتدعى "سحر" بأنها وراء ما حدث لابنته بسبب إهمالها لها، فيما كشف تحريات رجال مباحث قسم شرطة قها غموض الواقعة، وتبين من التحريات التي أعدتها المباحث لتقديمها إلى النيابة، أن الطفلى سقطت من أعلى السلم لأسفله في منزل والدها أثناء اللهو مع أشقائها بمدينة قها في محافظة القليوبية.

الواقعة بدأت باستقبال مستشفى بنها الجامعي الطفلة ريهام حلمي 4 سنوات مصابة بكدمات وسحجات، وتقرر حجزها بقسم القلب والصدر بسبب إصابتها بكسر فى أربعة أضلاع من الناحية اليمنى، بالإضافة إلى سحجات متفرقة بالجسم والوجه وتورم بالجهاز التناسلى وأنها تخضع للعلاج والرعاية الطبية الشاملة. وعلى الفور أخطرت الأجهزة

الواقعة بدأت باستقبال مستشفى بنها الجامعي الطفلة ريهام حلمي 4 سنوات مصابة بكدمات وسحجات، وتقرر حجزها بقسم القلب والصدر بسبب إصابتها بكسر فى أربعة أضلاع من الناحية اليمنى، بالإضافة إلى سحجات متفرقة بالجسم والوجه وتورم بالجهاز التناسلى وأنها تخضع للعلاج والرعاية الطبية الشاملة.

وعلى الفور أخطرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية وانتقل المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم قها، وتحرر المحضر 2119 جنح قها، حيث اتهم والد الطفلة زوجته الثانية بالإهمال والتسبب في إصابتها بالإصابات الموجودة بالتقرير الطبي للمستشفى.

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فيما نفت الزوجة الاتهامات وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفلة وقعت من على السلالم أثناء اللهو مع أشقائها، بينما قررت النيابة انتداب الطب الشرعى لمناظرة الحالة وإعداد تقرير بها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

توصلت التحريات أن الطفلة ذهبت للمستشفى مع جدها لوالدها حلمي سليمان، وأن الطفلة تعيش مع والدها وزوجته الثانية بعد تنازل والدة الطفلة عن حضانتها وتعيش بصحبة والدها وشقيقيها أحمد 8 سنوات ومحمد 6 سنوات.

فيما قال والد الطفلة عزت حلمي، في التحقيقات إنه يعمل بائعا متجولا ويعود آخر النهار للمنزل، مشيرًا إلى أنه طلق زوجته أم أطفاله منذ عامين بسبب كثرة الخلافات.

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وأضاف أنه تزوج بأخرى من قرية الشرفا التابعة للقناطر الخيرية منذ عام ونصف، كما أن طليقته تزوجت من آخر وحملت منه قبل نهاية شهور وضعها الجنين بـ15 يومًا أرسلت الطفلة الصغيرة لوالده لتربيتها مع أشقائها.

وأشار والد الطفلة إلى أنه منذ أسبوع مرضت الطفلة وارتفعت درجة حرارتها، وأن زوجته رفضت الذهاب للكشف عليها حتى وصوله آخر النهار من عمله، وتوجه إلى أقرب مستشفى لعلاجها، مضيفًا أنه طردها من المنزل 3 مرات من قبل بسبب إهمالها لأطفاله.

وقال الدكتور محمد الجزار رئيس قسم الصدر والقلب بمستشفى بنها الجامعى، إن جد الطفلة وصل بها إلى المستشفى بحالة سيئة جدًا واختفى من المستشفى بحجة أنه مطلوب في القسم.

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وأضاف رئيس قسم الصدر والقلب بالمستشفى، أنه بالكشف الظاهرى على الطفلة، تبين أنها تعانى من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم والوجه والجهاز التناسلى وكسر بأربعة ضلوع بالناحية اليمنى من الصدر وكدمة وسحجة بالبطن والفخذ، وتعانى من تورم فى الجسم.

وأكد الجزار أنه تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة والطفلة تحت الرعاية والملاحظة وحالتها مستقرة.

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فيما نفت زوجة الأب الاتهامات الموجهة إليها، وادعت في التحقيقات الأولية أن الطفلة سقطت على السلالم بالمنزل، وتم التحفظ على زوجة الأب بقسم شرطة قها لبيان ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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