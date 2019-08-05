بعد 6 سنوات.. السعودية تستقبل العمالة الإثيوبية

تحرير:وكالات ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

عمالة إثيوبية

بعد أن جمَّدت السعودية اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، جراء إصرار الطرف الإثيوبي على اعتماد العقود الورقية اليدوية عوضًا عن الإلكترونية، أعلنت سفارة المملكة لدى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية، البدء بمنح تأشيرات العمل للعمالة الإثيوبية اعتبارًا من 29 يوليو الماضى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية. وتأكيدًا على القرار السعودي، أكدت الحكومة الإثيوبية وسفارة المملكة العربية السعودية استئناف استقدام العمالة المنزلية للسعودية بعد تعليق دام 6 سنوات.

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جمدت اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لصحيفة عكاظ. وأكدت الصحيفة أن وزارة العمل حذفت إثيوبيا من قائمة الدول المفتوحة لاستقدام العمالة المنزلية، بالإضافة لإيقاف معاملات استخراج التأشيرات. وأشارت إلى أن إثيويبا فرضت رسوما