رعاة الإرهاب الدولي.. فضيحة جديدة لقطر في بريطانيا

السير جون جنكينز، السفير السابق لدى العديد من دول الشرق الأوسط، اتهم قطر بـ«الترويج بشكل منهجي لقضايا متشددة، بما في ذلك في المملكة المتحدة»

تحرير:وكالات ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

بنك الريان القطري

يبدو أن قطر مستمرة في القيام بدور سلبي ورعاية الإرهاب والتطرف بشكل مادي، لا سيما في أوروبا، وذلك بعد أن فشلت في مساعيها نحو الشرق الأوسط وإفريقيا. الدعم القطري اللا متناهي للإرهاب مرتبط بشكل وثيق بأجندة دولية تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة والعالم أجمع، وهو ما اكتشفته دول المقاطعة العربية، وحاولوا إثناء الدوحة عن مساعيها، إلا أن تمسك الأخيرة بموقفها الداعم للتطرف والمتطرفين زاد من وتيرة الأزمة. البداية كانت من خلال استقصاء أجرته صحيفة "التايمز" بالتعاون مع مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية "هنري جاكسون".

وكشفت الصحيفة عن أن مصرفا مملوكا لقطر يقدم خدمات مالية لعدة منظمات بريطانية مرتبطة بجماعات متطرفة وكيانات إرهابية، منها جماعة "الإخوان". وأظهر التحقيق، اليوم الإثنين، أن بعض عملاء بنك "الريان" القطري لديهم حسابات في بنوك غربية جُمدت أو أُغلقت في إطار حملة أمنية لمكافحة الإرهاب. وقالت إن "من عملاء