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رعاة الإرهاب الدولي.. فضيحة جديدة لقطر في بريطانيا

السير جون جنكينز، السفير السابق لدى العديد من دول الشرق الأوسط، اتهم قطر بـ«الترويج بشكل منهجي لقضايا متشددة، بما في ذلك في المملكة المتحدة»
تحرير:وكالات ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
بنك الريان القطري
بنك الريان القطري
يبدو أن قطر مستمرة في القيام بدور سلبي ورعاية الإرهاب والتطرف بشكل مادي، لا سيما في أوروبا، وذلك بعد أن فشلت في مساعيها نحو الشرق الأوسط وإفريقيا. الدعم القطري اللا متناهي للإرهاب مرتبط بشكل وثيق بأجندة دولية تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة والعالم أجمع، وهو ما اكتشفته دول المقاطعة العربية، وحاولوا إثناء الدوحة عن مساعيها، إلا أن تمسك الأخيرة بموقفها الداعم للتطرف والمتطرفين زاد من وتيرة الأزمة. البداية كانت من خلال استقصاء أجرته صحيفة "التايمز" بالتعاون مع مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية "هنري جاكسون".
وكشفت الصحيفة عن أن مصرفا مملوكا لقطر يقدم خدمات مالية لعدة منظمات بريطانية مرتبطة بجماعات متطرفة وكيانات إرهابية، منها جماعة "الإخوان".  وأظهر التحقيق، اليوم الإثنين، أن بعض عملاء بنك "الريان" القطري لديهم حسابات في بنوك غربية جُمدت أو أُغلقت في إطار حملة أمنية لمكافحة الإرهاب. وقالت إن "من عملاء
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العمالة-الافريقية-فى-المنازل

بعد 6 سنوات.. السعودية تستقبل العمالة الإثيوبية

بعد أن جمَّدت السعودية اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، جراء إصرار الطرف الإثيوبي على اعتماد العقود الورقية اليدوية عوضًا عن الإلكترونية، أعلنت سفارة المملكة لدى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية، البدء بمنح تأشيرات العمل للعمالة الإثيوبية اعتبارًا من 29 يوليو الماضى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية. وتأكيدًا على القرار السعودي، أكدت الحكومة الإثيوبية وسفارة المملكة العربية السعودية استئناف استقدام العمالة المنزلية للسعودية بعد تعليق دام 6 سنوات.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: إيران تختطف سفينة أجنبية وتفقد مقاتلة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض التطورات في السودان، واستمرار انتهاكات إيران وفقدان الأخيرة لمقاتلة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقع مع قادة الحراك الشعبي بالأحرف الأولى أمس، الإعلان الدستوري. ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 من الشهر الحالي، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب وممثلون لهيئات دولية.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إعلان دستوري بالسودان واحتجاز ناقلة

تصدر التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، والتي طالعتنا أيضا على احتجاز إيران لناقلة نفط، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" توقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري أمس الأحد، ليفتتحا الطريق لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، فيما أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أن التوقيع النهائي سيكون في 17 الجاري بحضور إقليمي ودولي.
وزارة-النفط-العراقية

أول تعليق من العراق على السفينة المحتجزة لدى إيران

نفت وزارة النفط العراقية أن تكون ناقلة النفط التي احتجزتها إيران عراقية خلافا لادعاءات الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت إيران، مساء الأحد، أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وأوردت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء الماضي لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية". وأوضح قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لـ"رويترز".
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: قطر تقود الإرهاب في الصومال

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الدور القطري المشبوه في الصومال، كما سلطت الضوء أيضا على اختيار بوريس جونسون، لخلافة تيريزا ماي، على رأس حزب المحافظين والحكومة البريطانية إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن فضيحة جديدة فجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، حول دور تنظيم الحمدين التخريبي في المنطقة، وتمثلت في تسجيل صوتي، يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال. التسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال والأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر.
فيسبوك

تسوية أزمة فيسبوك.. بيانات المستخدمين مقابل 5 مليارات دولار

قال مصدر مطلع، إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت، هذا الأسبوع، على تسوية بنحو 5 مليارات دولار مع شركة "فيسبوك"، وذلك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين، إذ كانت اللجنة تجري تحقيقا في مزاعم بأن "فيسبوك" تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم مع شركة "كيمبرج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات التي تم إشهار إفلاسها، وركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى، قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.
المدمرة-البريطانية دنكان (2)

استعدادات عسكرية بريطانية لزيادة الوجود بمضيق هرمز

أصبح هجوم الزوارق الإيرانية على حاملة النفط البريطانية في مضيق هرمز، نقطة تحول في سياسات لندن العسكرية تجاه الممر الملاحي المهم، الذي يشهد عبور ما يزيد على ربع تجارة النفط العالمية بشكل سنوي. ومنذ بداية الهجوم، باتت بريطانيا أمام واقع يُلح عليها بضرورة إرسال المزيد من القطع العسكرية البحرية إلى هذه المنطقة، وذلك لضمان توفير الحماية والأمان للناقلات التجارية التي ترفع أعلام بريطانيا في مضيق هرمز، لا سيما بعد أن تكررت عمليات التخريب في تلك المنطقة خلال الشهرين الماضيين.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لندن تعزز وجودها بالخليج لردع إيران

تنوعت مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج، إلى جانب تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج"، كشفت صحيفة "الخليج" عن أن بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستزيد مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج، بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في منطقة الخليج، حيث سيتم نشر السفينتين معا في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية، وأشارت إلى أنها لا تريد تأجيج التوتر مع إيران.
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