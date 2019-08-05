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MBC تتعاون مع هوليوود في برنامج «المجتمعات المبدعة»

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
إطلاق برنامج تعاون المجتمعات المبدعة
إطلاق برنامج تعاون المجتمعات المبدعة
أعلنت مجموعة MBC عن إطلاق برنامج "تعاون المجتمعات المبدعة" (CCC)، وهي رابطة تجمع بين القطاعين العام والخاص لمسؤولي الإعلام والترفيه في العالم أجمع، وذلك بهدف تعزيز أواصر العلاقات والشراكات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة، وبين قطاع صناعة الترفيه في هوليوود من جهة أخرى. والتقى أعضاء الرابطة ضمن فعالية خاصة أُقيمت في لوس أنجلوس، حيث جرى خلالها الاحتفال بتخرّج 17 طالبا عربيا شابا باختصاصات كتابة السيناريو والإنتاج التليفزيوني، بعد أن خضعوا لورش عمل تدريبية تابعة لكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.
ومنذ عام 2016، تتعاون MBC مع الكلية وعدد من أبرز المسؤولين ومنتجي المحتوى الإعلامي في هوليوود لتنظيم اجتماعات رفيعة المستوى وتنظيم برامج التبادل المهني في مجال صناعة الترفيه حول دور وسائل الإعلام في الحث على التسامح من خلال سرد القصص الإيجابية في العالم العربي. ومن جانبه، قال علي جابر مدير عام قنوات
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كريم-عبد-العزيز

الفنانون ينعون ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

ليلة دامية شهدتها منطقة المنيل، وتحديدا محيط معهد الأورام، بعد وقوع انفجار ضخم أثار فزع الجميع، ولا أحد فى تلك اللحظات يدري من أين جاء هذا الصوت، واختلفت الروايات حول الانفجار ما إن كان داخل المعهد أم خارجه، وأعلنت وزارة الصحة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عدد الضحايا الذي ارتفع إلى 19، بخلاف 30 مصابا يتلقون العلاج، ولكن المعاينة الأولية أكدت أن الانفجار وقع أمام معهد الأورام، نتيجة تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات، وتم إخلاء المعهد من المرضى وذويهم.
احمد-السعدنى

أحمد السعدني بطلا لـ«شبر ميه».. العرض في موسم الشتاء

وقع الاختيار على الفنان أحمد السعدني لتقديم دور البطولة في مسلسل "شبر ميه"، ويتم التحضير للعمل حاليا لاستكمال تصويره فى نهاية هذا الأسبوع، وكان قد توقف بعد تصوير يوم واحد للاستقرار على الأبطال المشاركين فى المسلسل. "شبر ميه" اسم مؤقت للعمل المأخوذ عن "فورمات" أجنبي، ومقرر تغييره خلال الأيام المقبلة، وينتمي لنوعية الـ45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم بجانب أحمد السعدني، منهم نجلاء بدر ومراد مكرم وأحمد مجدي وثراء جبيل وسارة نخلة، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.
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رامز أمير: بحب أحمد السقا ونفسي أبقى زيه

عبر الفنان رامز أمير عن إعجابه الشديد بالفنان أحمد السقا، الذي يعتبره النجم المفضل له، ونشر صور تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق: "آسف لو هطول عليكوا شوية بس نفسي أقول كلمتين من قلبي لنجم هو اللي ليه الفضل الأول إني أحب الأكشن، يمكن الناس متعرفش وأحمد السقا نفسه ميعرفش.. بس حبي للتمثيل وللأكشن بدأ معايا لما شوفت "شورت وفنلة وكاب" ومن ساعتها وبقى هو البطل بتاعي اللى نفسي أبقى زيه.. حبى ليه هو اللى خلانى أمثل.. هو اللى خلانى أعمل أكشن، وتابع: "أنا بدون مبالغة اتفرجت على فيلم لأحمد السقا حوالى عشرين مرة ويمكن أكتر".
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شبكة MBC

MBC تشارك في إنتاج أول مسلسل عربي طويل

أعلنت twofour54، وMBC Studios وإيمج نيشن أبوظبي اليوم الأربعاء، شراكة جديدة لإنتاج أول مسلسل تليفزيوني طويل باللغة العربية بعنوان "الميراث". وبموجب الشراكة، سيتم بناء استوديو مخصص للعمل الدرامي في أبوظبي والذي سيكون بمثابة الموقع الرئيسي لتصويره، وستستثمر twofour54 بشكل مباشر في هذا الإنتاج، في حين ستستفيد MBC من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام والذي يتضمن استردادًا نقديا بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج التي يتم إنفاقها في الإمارة. وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق مع إيمج نيشن أبوظبي في تطوير المواهب وإعداد السيناريو الخاص بالمشروع.
Mad Max Fury Road

إنتاج جزء ثان من أفضل أفلام الحركة في تاريخ السينما

محبو فيلم الأكشن الشهير Mad Max: Fury Road سيكونون على موعد مع مفاجأة سارة، إذ أعلن مؤلف ومخرج الفيلم، الأسترالي جورج ميلر، أنه منشغل حاليا بتنفيذ الجزء الثاني من الفيلم، الذي صُنف على أنه أحد أعظم أفلام الحركة على مر العصور. وفي الوقت الحالي، يعمل "ميلر"، وفق تصريحاته لموقع Indie Wire، على الانتهاء من تصوير فيلم Three Thousand Years of Longing، الذي سيعرض في 2020. الفيلم يدور حول ما يعرف بـ"أدب ما بعد الكارثة"، إذ يعرض من خلاله المؤلف رؤيته للعالم بعد تعرضه للدمار نتيجة الصراعات، لنرى البشر يسلكون طريق التوحش في محاولتهم للبقاء.
تايلور-سويفت (2)

شاهد.. تريلر فيلم Cats لتايلور سويفت يخيف الجمهور

تقوم المغنية تايلور سويفت، بتقديم دور البطولة في فيلم Cats، وقد نشرت الشركة المنتجة "أستوديوهات يونيفرسال الترفيهية" الإعلان الرسمي الأول للفيلم، على قناتها بموقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، أمس الخميس، وقد حصد حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة. تدور أحداث الفيلم، الذي من المقرر طرحه في 20 ديسمبر المقبل، في إطار كوميدي غنائي، كما لا يخلو من الخيال العلمي، إذ يحكي عن كائنات تدعى "جليكلس"، تعيش حياة غريبة، وتسعى إلى الصعود إلى طبقة تسمى "هيفسايد"، حيث هناك تجد السعادة الدائمة.
حسين-الجسمى

حسين الجسمي يرد على شائعة وفاته: الله خير الحافظين

أُشيع خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة النجم الإماراتي حسين الجسمي، في أحد المستشفيات، وحرص المكتب الفني لمجموعة MBC السعودية على إيضاح الحقيقة، من خلال شذى قطان، المذيعة بمحطة راديو بانوراما FM، التابع لمجموعة mbc، عبر "تويتر"، أن تكذب خبر الوفاة، قائلة: "بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني في مجموعة إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزة اتصالًا هاتفيًا بالنجم الكبير الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة".
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