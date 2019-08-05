MBC تتعاون مع هوليوود في برنامج «المجتمعات المبدعة»

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

إطلاق برنامج تعاون المجتمعات المبدعة

أعلنت مجموعة MBC عن إطلاق برنامج "تعاون المجتمعات المبدعة" (CCC)، وهي رابطة تجمع بين القطاعين العام والخاص لمسؤولي الإعلام والترفيه في العالم أجمع، وذلك بهدف تعزيز أواصر العلاقات والشراكات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة، وبين قطاع صناعة الترفيه في هوليوود من جهة أخرى. والتقى أعضاء الرابطة ضمن فعالية خاصة أُقيمت في لوس أنجلوس، حيث جرى خلالها الاحتفال بتخرّج 17 طالبا عربيا شابا باختصاصات كتابة السيناريو والإنتاج التليفزيوني، بعد أن خضعوا لورش عمل تدريبية تابعة لكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

ومنذ عام 2016، تتعاون MBC مع الكلية وعدد من أبرز المسؤولين ومنتجي المحتوى الإعلامي في هوليوود لتنظيم اجتماعات رفيعة المستوى وتنظيم برامج التبادل المهني في مجال صناعة الترفيه حول دور وسائل الإعلام في الحث على التسامح من خلال سرد القصص الإيجابية في العالم العربي. ومن جانبه، قال علي جابر مدير عام قنوات