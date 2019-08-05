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الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في إدلب

تحرير:وكالات ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
الجيش السوري
الجيش السوري
يومًا بعد يوم تتصاعد وتيرة المواجهات الميدانية بين قوات الجيش السوري وبين فصائل هيئة تحرير الشام في إدلب، التي بدأت منذ منتصف مارس 2019، توقيع اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا. ورغم إبقاء الاتفاق قائمًا في مسعى لتجنب اتساع نطاق التوتر بين الطرفين، إلا أن التطورات الجارية توحي بوجود تحركات في إدلب لمواجهة فصائل بعينها. اليوم، أعلن الجيش السوري استئناف عملياته القتالية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بسبب عدم الالتزام المجموعات المسلحة هناك بوقف إطلاق النار، بحسب سوريا اليوم.
وقال الجيش في بيان له: إنه "على الرغم من إعلانه الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب في الأول من الشهر الحالي، فقد رفضت المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من تركيا، الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة". وأضاف البيان، أن استمرار سلطات النظام
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هوس الترشح وتشريع المخدرات يسيطران على انتخابات تونس

بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تسعى تونس لتجنب شغور السلطة بكل الطرق، ولتحقيق تلك الخطوة قامت بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل، إلا أنه بعد رحيل السبسي تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل. وانطلقت الجمعة الماضية، أولى مراحل الانتخابات بفتح باب الترشح وتوالى التقديم للترشح وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممّن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجاري.
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رعاة الإرهاب الدولي.. فضيحة جديدة لقطر في بريطانيا

يبدو أن قطر مستمرة في القيام بدور سلبي ورعاية الإرهاب والتطرف بشكل مادي، لا سيما في أوروبا، وذلك بعد أن فشلت في مساعيها نحو الشرق الأوسط وإفريقيا. الدعم القطري اللا متناهي للإرهاب مرتبط بشكل وثيق بأجندة دولية تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة والعالم أجمع، وهو ما اكتشفته دول المقاطعة العربية، وحاولوا إثناء الدوحة عن مساعيها، إلا أن تمسك الأخيرة بموقفها الداعم للتطرف والمتطرفين زاد من وتيرة الأزمة. البداية كانت من خلال استقصاء أجرته صحيفة "التايمز" بالتعاون مع مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية "هنري جاكسون".
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بعد 6 سنوات.. السعودية تستقبل العمالة الإثيوبية

بعد أن جمَّدت السعودية اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، جراء إصرار الطرف الإثيوبي على اعتماد العقود الورقية اليدوية عوضًا عن الإلكترونية، أعلنت سفارة المملكة لدى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية، البدء بمنح تأشيرات العمل للعمالة الإثيوبية اعتبارًا من 29 يوليو الماضى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية. وتأكيدًا على القرار السعودي، أكدت الحكومة الإثيوبية وسفارة المملكة العربية السعودية استئناف استقدام العمالة المنزلية للسعودية بعد تعليق دام 6 سنوات.
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صحف سعودية: إيران تختطف سفينة أجنبية وتفقد مقاتلة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض التطورات في السودان، واستمرار انتهاكات إيران وفقدان الأخيرة لمقاتلة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقع مع قادة الحراك الشعبي بالأحرف الأولى أمس، الإعلان الدستوري. ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 من الشهر الحالي، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب وممثلون لهيئات دولية.
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برلمان ليبيا يقود خريطة طريق حل الأزمة عبر القاهرة

بدأ أول تحرك سياسي يقوده أعضاء مجلس النواب الليبي لتحقيق حل سياسي للأزمة المندلعة من عدة سنوات، خلال مباحثاتهم في القاهرة، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية، في إطار الجهود المصرية الرامية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل يقوده البرلمان الليبي. تأتي الأزمة الليبية في ظل تنازع حكومتين، الأولى في الشرق الليبي وهي الحكومة الليبية المؤقتة وتحظى بثقة مجلس النواب الليبي والأخرى في غرب البلاد وهي حكومة الوفاق وتحظى باعتراف دولي، إلا أن تحالفها مع الميليشيات المسلحة في طرابلس دفع بعض الدول لتجنب التعاون معها.
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صحف الإمارات: تأشيرة مقيدة لظريف وتوافق بشأن الحديدة

تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأبرز تطورات الأزمة الإيرانية، كما استعرضت الصحف أبرز الأحداث في السودان واليمن. نبدأ من إيران، حيث كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن تهديد إيران أمس، بأنها ستعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها، بينما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، أن الأطراف الباقية في الاتفاق غير مستعدة لتفعيل آلية فض النزاع.
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صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.
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صحف الإمارات: مفاوضات الحديدة بعرض البحر بسبب الحوثي

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت الدعوة الأوروبية لوقف التصعيد في الملف النووي بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "واشنطن تبحث معاقبة تركيا بسبب إس-400"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أمس الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيجاد حل وسط، لتجنيب بلاده العقوبات، جراء تسلمها منظومة "إس-400" الروسية، معتبراً أن الاتفاق كان ضرورة.
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