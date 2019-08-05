الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في إدلب

تحرير:وكالات ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

الجيش السوري

يومًا بعد يوم تتصاعد وتيرة المواجهات الميدانية بين قوات الجيش السوري وبين فصائل هيئة تحرير الشام في إدلب، التي بدأت منذ منتصف مارس 2019، توقيع اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا. ورغم إبقاء الاتفاق قائمًا في مسعى لتجنب اتساع نطاق التوتر بين الطرفين، إلا أن التطورات الجارية توحي بوجود تحركات في إدلب لمواجهة فصائل بعينها. اليوم، أعلن الجيش السوري استئناف عملياته القتالية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بسبب عدم الالتزام المجموعات المسلحة هناك بوقف إطلاق النار، بحسب سوريا اليوم.

وقال الجيش في بيان له: إنه "على الرغم من إعلانه الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب في الأول من الشهر الحالي، فقد رفضت المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من تركيا، الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة". وأضاف البيان، أن استمرار سلطات النظام