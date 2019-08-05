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«الفيل الأزرق2» يتخطى حاجز الـ40 مليونا في 11 يوما

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ40 مليون جنيه في نحو 11 يوم فقط من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد 2 مليون و837 ألفا و96 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
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أحمد حلمي ومنة شلبي «حرامية» على أفيش «خيال مآتة»

أفرجت أخيرًا الشركة المنتجة لفيلم «خيال مآتة»، عن البوستر الدعائي، الذي يتصدره كل من بطلي العمل النجم أحمد حلمي والفنانة منة شلبي، وظهر الثنائي وهما يرتديان ملابس سوداء، أشبه بزي "الحرامية"، ومن خلفهما الكثير من القطع الذهبية. ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم يوم الخميس المقبل، للمنافسة خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: «خالد الصاوي، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، حسن حسنى، لطفى لبيب» الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي وإنتاج وليد صبري.
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القاهرة السينمائي ينظم ورشة لتطوير السيناريو

تنظم أيام القاهرة لصناعة السينما فى الفترة من 21- 26 نوفمبر بالشراكة مع EAVE ON DEMAND ورشة تطوير السيناريو السينمائي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتستهدف الورشة 6 فرق من المؤلفين والمنتجين العرب، مع فتح باب التقديم حتى 5 سبتمبر، تهدف الورشة إلى تغطية كافة جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة وتتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، دور المنتج، التسويق والمبيعات الدولية، كافة المشروعات يجب أن يكون لها مؤلف ومنتج وتُقدم البيانات بالإنجليزية والعربية من خلال استمارة إلكترونية.
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ما سر الصورة التي جمعت محمد رمضان بوالدة رامي مالك؟

يتواجد الفنان محمد رمضان فى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور تكريمه من مجلة eniGma، وأثناء تواجده التقى بوالدة الفنان العالمي رامي مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار، خلال حفل العشاء الذي أقامته قنصل مصر فى بيتها بلوس أنجلوس، وحرص «رمضان» على التقاط صورة معها، حيث نشر صورته معها وبصحبتهما التونسية درة، التي يتم تكريمها أيضا، وعلق عليها: «مع السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي مالك من منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس وتشرفت أيضا بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات».
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هند صبرى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ36 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس السبت 3 ملايين و466 ألفا و380 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

16 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 4 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 3 ملايين و90 ألف جنيه، أمس الأحد، رابع أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليسجل نحو 16 مليون جنيه في 4 أيام فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه، وفي ثالث أيام عرضه حقق ما يزيد على 4 ملايين جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

12 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 3 أيام عرض

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 4.019.419 مليونا في ثالث أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليحتل الفيلم أعلى إيراد يومي خارج موسم الأعياد، ويسجل 12 مليونا و300 ألف جنيه في غضون 72 ساعة فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
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