«الفيل الأزرق2» يتخطى حاجز الـ40 مليونا في 11 يوما

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

الفيل الأزرق

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ40 مليون جنيه في نحو 11 يوم فقط من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد 2 مليون و837 ألفا و96 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل