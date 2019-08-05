أحمد حلمي ومنة شلبي «حرامية» على أفيش «خيال مآتة»

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

أحمد حلمي ومنة شلبي

أفرجت أخيرًا الشركة المنتجة لفيلم «خيال مآتة»، عن البوستر الدعائي، الذي يتصدره كل من بطلي العمل النجم أحمد حلمي والفنانة منة شلبي، وظهر الثنائي وهما يرتديان ملابس سوداء، أشبه بزي "الحرامية"، ومن خلفهما الكثير من القطع الذهبية. ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم يوم الخميس المقبل، للمنافسة خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: «خالد الصاوي، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، حسن حسنى، لطفى لبيب» الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي وإنتاج وليد صبري.

تدور أحداث فيلم «خيال مآتة» فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يعيش فى فترة الألفينات، ويسترجع ذكرياته حينما كان شابا فى فترة الستينيات، وطرح بالأمس الفنان أحمد حلمي، الإعلان الرسمي للفيلم الذي ظهر خلاله رجلًا عجوزًا، يحاول تصحيح أخطاء الماضي. يذكر أن آخر عمل قدمه الفنان أحمد حلمى، فيلم «لف