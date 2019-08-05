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أحمد حلمي ومنة شلبي «حرامية» على أفيش «خيال مآتة»

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
أحمد حلمي ومنة شلبي
أحمد حلمي ومنة شلبي
أفرجت أخيرًا الشركة المنتجة لفيلم «خيال مآتة»، عن البوستر الدعائي، الذي يتصدره كل من بطلي العمل النجم أحمد حلمي والفنانة منة شلبي، وظهر الثنائي وهما يرتديان ملابس سوداء، أشبه بزي "الحرامية"، ومن خلفهما الكثير من القطع الذهبية. ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم يوم الخميس المقبل، للمنافسة خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: «خالد الصاوي، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، حسن حسنى، لطفى لبيب» الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي وإنتاج وليد صبري.
تدور أحداث فيلم «خيال مآتة» فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يعيش فى فترة الألفينات، ويسترجع ذكرياته حينما كان شابا فى فترة الستينيات، وطرح بالأمس الفنان أحمد حلمي، الإعلان الرسمي للفيلم الذي ظهر خلاله رجلًا عجوزًا، يحاول تصحيح أخطاء الماضي. يذكر أن آخر عمل قدمه الفنان أحمد حلمى، فيلم «لف
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«الفيل الأزرق2» يتخطى حاجز الـ40 مليونا في 11 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ40 مليون جنيه في نحو 11 يوم فقط من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد 2 مليون و837 ألفا و96 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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القاهرة السينمائي ينظم ورشة لتطوير السيناريو

تنظم أيام القاهرة لصناعة السينما فى الفترة من 21- 26 نوفمبر بالشراكة مع EAVE ON DEMAND ورشة تطوير السيناريو السينمائي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتستهدف الورشة 6 فرق من المؤلفين والمنتجين العرب، مع فتح باب التقديم حتى 5 سبتمبر، تهدف الورشة إلى تغطية كافة جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة وتتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، دور المنتج، التسويق والمبيعات الدولية، كافة المشروعات يجب أن يكون لها مؤلف ومنتج وتُقدم البيانات بالإنجليزية والعربية من خلال استمارة إلكترونية.
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ما سر الصورة التي جمعت محمد رمضان بوالدة رامي مالك؟

يتواجد الفنان محمد رمضان فى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور تكريمه من مجلة eniGma، وأثناء تواجده التقى بوالدة الفنان العالمي رامي مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار، خلال حفل العشاء الذي أقامته قنصل مصر فى بيتها بلوس أنجلوس، وحرص «رمضان» على التقاط صورة معها، حيث نشر صورته معها وبصحبتهما التونسية درة، التي يتم تكريمها أيضا، وعلق عليها: «مع السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي مالك من منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس وتشرفت أيضا بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات».
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تامر حسني يطرح برومو فيلم «الفلوس»

طرح الفنان تامر حسني البرومو التشويقي لفيلم "الفلوس" عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "الإعلان التشويقي الأول لفيلم الفلوس، قريبا بجميع دور العرض، قصة: تامر حسني، سيناريو وحوار: محمد عبدالمعطي، إنتاج: نيو سينشري، إخراج: سعيد الماروق"، وظهر من خلال البرومو عدد من مشاهد الأكشن والكوميديا. الفيلم كان فى البداية يحمل اسم "كل سنة وأنت طيب"، ولكن تم تغييره فى النهاية إلى اسم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسني كل من خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وآخرون.
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النجوم يهنئون أحمد حلمي على خيال مآتة: هتكسر الدنيا

قدّم العديد من النجوم التهنئة للفنان أحمد حلمي، بعد طرحه الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات". ومن الفنانين الذين هنؤوه نجم مسرح مصر أوس أوس الذي كتب "أخيرا هيكسر الدنيا بإذن الله"، وكتب الفنان أمير كرارة: "مبروك".
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الإعلان الأول لـ«خيال مآتة».. أحمد حلمي شاب وعجوز

طرحت شركة "يونايتد بروس ستديوز" للمنتج وليد صبري، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، والذي من المقرر أن يخوض به سباق أفلام موسم عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه، نشر أحمد حلمي، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الإعلان التشويقي للفيلم وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات".
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هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
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