دكتور نازل بحالة متبنجة.. شهادات الرعب من معهد الأورام

شهود: الدكتور جري من غرفة العمليات بحالة «متبنجة» إلى عمليات قصر العيني وآخر يحمل جثة أمه في صندوق ويهرول بها خارج أسوار المعهد والمشهد كان مرعبا

تحرير:تهامى البندارى ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

حادث معهد الأورام

?أهالي المنيل كلهم في الشارع، لا صوت يعلو فوق صوت الحادث المروع الذي وقع مع اللحظات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سكان المنطقة كلهم في الشارع، الكل يجري ويتسابق لإنقاذ طفل او طفلة، مريض أو غير مريض، كبير أو صغير، الجميع يتسائل: ياساتر يارب.. إيه اللى جرى؟، إيه صوت الانفجار ده؟، يتسائل الأهالي والمارة ولسان حالهم يحدثهم «يا رب عديها على خير.. ربنا يسترها علينا يا رب.. هات العواقب سليمة يا رب». مازال الحادث المروع الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، يلقي بظلاله حتى كتابة هذه السطور،

بإمكانك أن تقول إن جميع سكان وأهالي المنيل في الشارع إلى الآن، لم يعرف النوم طريقا لجفونهم، ولم تسلك الراحة سبيلا لقلوبهم وأجسادهم المنهكة جراء الحادث المروع. دوى انفجار هائل ومروع، وصل صوته إلى قلب العاصمة، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، «التحرير» زارت مسرح الحادث للوقوف على تفاصيل ما