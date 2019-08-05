دكتور نازل بحالة متبنجة.. شهادات الرعب من معهد الأورام
شهود: الدكتور جري من غرفة العمليات بحالة «متبنجة» إلى عمليات قصر العيني وآخر يحمل جثة أمه في صندوق ويهرول بها خارج أسوار المعهد والمشهد كان مرعبا
تحرير:تهامى البندارى
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
حادث معهد الأورام
?أهالي المنيل كلهم في الشارع، لا صوت يعلو فوق صوت الحادث المروع الذي وقع مع اللحظات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سكان المنطقة كلهم في الشارع، الكل يجري ويتسابق لإنقاذ طفل او طفلة، مريض أو غير مريض، كبير أو صغير، الجميع يتسائل: ياساتر يارب.. إيه اللى جرى؟، إيه صوت الانفجار ده؟، يتسائل الأهالي والمارة ولسان حالهم يحدثهم «يا رب عديها على خير.. ربنا يسترها علينا يا رب.. هات العواقب سليمة يا رب».
مازال الحادث المروع الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، يلقي بظلاله حتى كتابة هذه السطور،
بإمكانك أن تقول إن جميع سكان وأهالي المنيل في الشارع إلى الآن، لم يعرف النوم طريقا لجفونهم، ولم تسلك الراحة سبيلا لقلوبهم وأجسادهم المنهكة جراء الحادث المروع.
دوى انفجار هائل ومروع، وصل صوته إلى قلب العاصمة، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، «التحرير» زارت مسرح الحادث للوقوف على تفاصيل ما
بإمكانك أن تقول إن جميع سكان وأهالي المنيل في الشارع إلى الآن، لم يعرف النوم طريقا لجفونهم، ولم تسلك الراحة سبيلا لقلوبهم وأجسادهم المنهكة جراء الحادث المروع.
دوى انفجار هائل ومروع، وصل صوته إلى قلب العاصمة، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، «التحرير» زارت مسرح الحادث للوقوف على تفاصيل ما جرى.
ما يزيد على 10 سيارات متفحمة لا تزال في مسرح الحادث إلى الآن، في انتظار رفع مخلفات الحادث، بواسطة قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة، عقب انتهاء المعمل الجنائي وفريق النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية من مهام عملهم، وأمام المعهد على وجه الدقة، تتراص 6 سيارات إسعاف ما زالت متواجدة من حصيلة نحو 50 سيارة انتقلت وقت وقوع الحادث المروع.
آثار لبقايا أشلاء ما زالت حاضرة بقوة أمام المعهد، وهو ما يؤكد عليه عمرو الشريف، أحد سكان منطقة المنيل « أهم حاجة يا جماعة، نعرف حقيقة اللى حصل بالظبط، حسبى الله ونعم الوكيل، لغاية دلوقتي محدش عارف حاجة»، واستطرد مشيرا إلى أنه استيقظ رفقة آخرين من سكان المنطقة على دوى انفجار هائل، لم يكن يعلم مصدره، وبمجرد نزوله من الشارع، وسؤال صاحب مقهى شعبي على ناصية الشارع الذي يقطن به، علم أن موقع الحادث ودوى الصوت الهائل الذي سمعوه هو معهد أورام قصر العيني.
يضيف شاهد العيان لـ«التحرير» بعيون حزينة «كنا بنشيل ستات وناس كبار تعبانة على إيدينا عشان مش عارفين ندخل المعهد نجيب ترولات نوديهم بيها مستشفى قصر العيني ومعهد ناصر، زى ما طلب مننا رجال وزارة الصحة، اللى الناس كانت غضبانة منهم وثايرة ضدهم أول ما شافوهم وقت الحادث».
«في راجل كبير عرفنا إن اسمه الحاج رمضان من ضمن المصابين اللى نقلناهم القصر العيني كان بايت قدام المعهد هو وبنته عشان ياخد جلسة النهاردة الصبح»، يقول شاهد العيان، عمرو الشريف، مشيرا في الوقت نفسه « انتوا يا جماعة مش عارفين الكارثة اللى حصلت.. احنا لغاية دلوقتى مش عارفين ندخل حتى كأهالي نطمن على المرضى بتوع المعهد نفسهم، في مبني من مباني المعهد رحنا لقينا الإزاز الخارجي بتاعه بيقع قدام عنينا.. يرضى مين اللى بيحصل ده يا جماعة».
العريس مات
«شفت بعنيى أكترمن 60 حالة ما بين وفيات ومصابين حالتهم خطرة وفي حالات ملهاش ملامح أصلا»، يتذكر الشاهد، وهنا توقف عن الحديث قليلا وكأنه تذكر مشهد ما، ثم يعاود حديثه قائلا «كان في زفة عريس وعروسة ماشية قدام المعهد، الزفة دى كان فيها 3 ميكروباصات وحوالى 7 عربيات ملاكي، غالبية الناس دى ماتت حتى العريس مات، وتم نقلهم لمستشفى قصر العيني، ربنا يرحمهم ملحقوش يفرحوا».
يقول شاهد العيان مضيفا في حديثه إلى «التحرير»: « حسبى الله و نعم الوكيل فى اللي كان السبب، أنا شوفت شاب شايل أمه مجمع جثتها في صندوق كبير شايله فوق راسه ونازل بيها من معهد الأورام»، وتدخل هنا أيمن محمد نور الدين، ابن أحد الحالات المترددة على المعهد لتلقي جرعات وعلاج الكيماوي هناك، يقول « والله المناظر كانت قمة في الفزع والخوف، بس الدكاترة الله يخليهم محدش اتأخر باللى يملكه في إيده».
يحكي أيمن، الشاب الثلاثيني، قائلاً «شوفت دكتور شكله كان نازل من أوضة العمليات، كان معاه حالة نازل بيها وشايلها والحالة كانت متبنجة وواخدة مخدر العملية، شفته بعيني كان بيجري بيها من غرفة العمليات على الشارع وركب مواصلة سريعة توديه عمليات القصر العيني».
المشهد كان مروعا بالدرجة الكافية التي استدعت تدخل النائب العام، المستشار نبيل صادق، فورا، ليصدر أمرا بانتقال فريق رفيع من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث.