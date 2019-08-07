لماذا قد تتعرض للدغات الناموس؟.. احمِ نفسك جيدا

الملابس ذات الألوان الفاتحة هي الأفضل؛ لأن الألوان الداكنة أو الزاهية تجذب الحشرات، لذا يمكنك اختيار الأبيض أو البيج وحتى لون الزيتون، كما من المهم التركيز على الفضفاضة.

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

لدغات الناموس

خلال فصل الصيف يظهر الكثير من الناموس الذي يسبب لك الإزعاج واللدغات التي قد تنتشر في الجسم على شكل احمرار وحبوب حسب نوع بشرتك، واللدغة التي تعرضت لها، فهذه الحشرات غالبا ما تشعر بالجوع باستمرار في الصيف. ومن المعروف أن الرطوبة الزائدة أو التواجد في أماكن تحتوي على مياه راكدة يعرضك لأعداد هائلة من الناموس، لذا للتغلب على حالة الهجوم من الناموس، تحتاج إلى مجموعة من الخطوات السهلة والسريعة التي تحافظ على جلدك من اللدغات، اعرفها وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.

1- اختيار ملابسك بعناية الملابس ذات الألوان الفاتحة هي الأفضل، لأن الألوان الداكنة أو الزاهية تجذب الحشرات، لذا يمكنك اختيار الأبيض أو البيج وحتى لون الزيتون، كما من المهم التركيز على الأقمشة الفضفاضة، وذلك لأن الملابس الضيقة لن تحميك من اللدغات، وما عليك الانتباه له أن البعوض لديه القدرة على لدغك