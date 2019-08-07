لماذا قد تتعرض للدغات الناموس؟.. احمِ نفسك جيدا

الملابس ذات الألوان الفاتحة هي الأفضل؛ لأن الألوان الداكنة أو الزاهية تجذب الحشرات، لذا يمكنك اختيار الأبيض أو البيج وحتى لون الزيتون، كما من المهم التركيز على الفضفاضة.
خلال فصل الصيف يظهر الكثير من الناموس الذي يسبب لك الإزعاج واللدغات التي قد تنتشر في الجسم على شكل احمرار وحبوب حسب نوع بشرتك، واللدغة التي تعرضت لها، فهذه الحشرات غالبا ما تشعر بالجوع باستمرار في الصيف.
ومن المعروف أن الرطوبة الزائدة أو التواجد في أماكن تحتوي على مياه راكدة يعرضك لأعداد هائلة من الناموس، لذا للتغلب على حالة الهجوم من الناموس، تحتاج إلى مجموعة من الخطوات السهلة والسريعة التي تحافظ على جلدك من اللدغات، اعرفها وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
1- اختيار ملابسك بعناية
الملابس ذات الألوان الفاتحة هي الأفضل، لأن الألوان الداكنة أو الزاهية تجذب الحشرات، لذا يمكنك اختيار الأبيض أو البيج وحتى لون الزيتون، كما من المهم التركيز على الأقمشة الفضفاضة، وذلك لأن الملابس الضيقة لن تحميك من اللدغات، وما عليك الانتباه له أن البعوض لديه القدرة على لدغك
1- اختيار ملابسك بعناية
الملابس ذات الألوان الفاتحة هي الأفضل، لأن الألوان الداكنة أو الزاهية تجذب الحشرات، لذا يمكنك اختيار الأبيض أو البيج وحتى لون الزيتون، كما من المهم التركيز على الأقمشة الفضفاضة، وذلك لأن الملابس الضيقة لن تحميك من اللدغات، وما عليك الانتباه له أن البعوض لديه القدرة على لدغك حتى وإن كنت ترتدي الملابس ذات القماشة الثقيلة مثل الجينز.
2- وضع طارد الحشرات قبل ارتداء الملابس
يتوافر في الصيدليات طارد الحشرات الذي يمكن وضعه على الجسم وقبل ارتداء ملابسك، كما يجب التأكد من تغطية الأذنين والمعصمين والكاحلين جيدا بهذا الطارد، لكي لا يستطيع الناموس الوصول إليها.
كما يمكن رش طارد الحشرات الطبيعي على الملابس قبل ارتدائها بدلا من وضعه على الجلد مباشرة، ولكن احذر في حالة استخدام نوع ما وسبب تغيرات في ملابسك فلا تضعه مرة أخرى.
ويوصى أيضًا بالرش حول بابك قبل الخروج، لأن الناموس غالبًا ما ينتظر خلف الأبواب والنوافذ، وهذا يمكن أن يساعد في إبعاده عن منزلك.
3- تخلص من الماء الراكد في حديقتك
إذا كان منزلك يطل على حديقة جميلة، فعليك الانتباه أن المياه الراكدة في حديقتك تجذب الناموس وتساعده على التكاثر؛ لذا من المهم التخلص من نوعية تلك المياه أولا بأول.
وتوصي جمعية مكافحة الحشرات البريطانية، بالتخلص من أي مياه دائمة في حديقتك، حيث يتكاثر الناموس، فهو يحتاج فقط إلى القليل من الماء في أحواض المياه المفتوحة أو الزرع للوجود فيها، لذا إذا كان لديك بركة ولا تريد التخلص منها، يمكنك محاولة إضافة أسماك آكلة للناموس مثل السمك الذهبي أو إضافة نافورة أو مضخة للحفاظ على حركة المياه.
4- تجنب وضع عطور برائحة الأزهار
إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو معدل الأيض، فمن الأرجح أن تجذب انتباه الناموس فيلدغك، ولكن الأمر الأكثر أهمية أن العديد من الأشخاص يتعرضون لتلك اللدغات بسبب استخدام العطور والمعطرات الخاصة بالاستحمام، فجميع المنتجات برائحة اللافندر تجذب الناموس كثيرا.
بعد ممارستك للتمارين الرياضية، من المهم الاستحمام سريعا ولكن احصل على جل الاستحمام المعطر بالليمون والمرطب بدلا من الأزهار لكي لا تجذب الناموس إليك.
إذا تعرضت للدغات عليك القيام بالآتي:
1- لا تخدش المنطقة المصابة، ففي الغالب سيحدث التهاب كرد فعل ناتج عن اللدغة، ولكن الخدش يجعلها أكثر نشاطا.
2- يمكنك إيقاف الحكة من خلال غسل المنطقة بالماء والصابون أو وضع مكعبات الثلج أو تناول مضادات الهستامين.
تخلص من لدغات الناموس بتلك العلاجات المنزلية:-
1- دقيق الشوفان
اصنع عجينة الشوفان عن طريق خلط كميات متساوية من دقيق الشوفان والماء في وعاء حتى يصبح لديك مادة شبيهة بالسكراب، وضعها على الجلد المتهيج لمدة 10 دقائق.
2- العسل
هذه المادة الحلوة السكرية علاج منزلي فعال له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، وقد استخدم العسل منذ مئات السنين كعلاج للأمراض مثل التهاب الحلق، فقطرة صغيرة على مكان اللسعة يمكن أن تقلل من الالتهاب.
3- الثوم
يقلل من الالتهاب والحكة، ولكن قبل استخدامه عليك التعرف على أنه سيحدث بعض الحرقان؛ لذا حضر خليط الثوم وزيت جوز الهند للتخلص من الحكة المزعجة.