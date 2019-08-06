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هل ينقذ تحويل المدارس الفنية إلى عسكرية الصناعة؟

التعليم: تحويل الفنية إلى عسكرية لزيادة الانضباط والانتماء.. ومقررات ذات طبيعة عسكرية والبداية بـ27 مدرسة.. كمال: يخفف العبء عن الجامعات.. ومشهور: يحقق إقبالا أكثر عليها
تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«تحقيقًا للانضباط والانتماء».. على مدى الأيام الماضية تعالت الأصوات المنادية بضرورة تحويل المدارس الفنية الصناعية للبنين إلى مدارس عسكرية من قبل المهتمين بالشأن التعليمي، وأعضاء مجلس النواب، من أجل تحقيق الانضباط المفقود في هذه المدارس، وتأهيل خريجيها للالتحاق بسوق العمل مباشرة عقب التخرج، والقضاء على المشاكل والأزمات التى تعاني منها منظومة التعليم الفني على مدى السنوات الماضية، حيث إن الغالبية العظمى من خريجي هذه المدارس يظلون عاطلين عن العمل فور التخرج لأنهم يفتقدون إلى أساسيات العمل في تخصصاتهم.
الهدف من التحويل هذه المطالبات تأتى بالتزامن مع توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن، عن طريق استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب، على أن يبدأ هذا التعاون
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