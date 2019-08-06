هل ينقذ تحويل المدارس الفنية إلى عسكرية الصناعة؟

التعليم: تحويل الفنية إلى عسكرية لزيادة الانضباط والانتماء.. ومقررات ذات طبيعة عسكرية والبداية بـ27 مدرسة.. كمال: يخفف العبء عن الجامعات.. ومشهور: يحقق إقبالا أكثر عليها

تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

«تحقيقًا للانضباط والانتماء».. على مدى الأيام الماضية تعالت الأصوات المنادية بضرورة تحويل المدارس الفنية الصناعية للبنين إلى مدارس عسكرية من قبل المهتمين بالشأن التعليمي، وأعضاء مجلس النواب، من أجل تحقيق الانضباط المفقود في هذه المدارس، وتأهيل خريجيها للالتحاق بسوق العمل مباشرة عقب التخرج، والقضاء على المشاكل والأزمات التى تعاني منها منظومة التعليم الفني على مدى السنوات الماضية، حيث إن الغالبية العظمى من خريجي هذه المدارس يظلون عاطلين عن العمل فور التخرج لأنهم يفتقدون إلى أساسيات العمل في تخصصاتهم.

الهدف من التحويل هذه المطالبات تأتى بالتزامن مع توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن، عن طريق استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب، على أن يبدأ هذا التعاون

الهدف من التحويل

هذه المطالبات تأتى بالتزامن مع توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن، عن طريق استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب، على أن يبدأ هذا التعاون من العام الدراسي المقبل في27 مدرسة فنية وصناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.



وفق النظام الجديد المزمع تطبيقه في العام الدراسي الجديد فإن طلاب المدارس الفنية سيدرسون مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط الدفاع الشعبي، على أن تعتبر تلك المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، بجانب تطبيق قواعد لانضباط الطلاب، وتحسين السلوكيات، وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن، وتكوين شخصية المواطن الصالح. (اقرأ أيضا: هل ألغت الدولة الامتحانات على التابلت في نظام التعليم؟

التحويل بدأ بالفعل

تحويل المدارس الفنية لم يقتصر على كونه مجرد مطالبات من قبل بعض المهتمين بالشأن التعليمي، وإنما تم إضفاء الصبغة الرسمية عليها، عندما خرج نائب وزير التعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد يؤكد على تحويل المدارس الفنية الصناعية للبنين إلى عسكرية، لأن هذا الأمر سوف يسهم فى زيادة نسبة الإقبال عليها من جانب الطلاب وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن شروط الالتحاق بها لن تتغير على أن يتم زيادة مجموع الالتحاق بها تدريجيا بنسبة 5 درجات مثلا سنويا.



النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، يرى أن هذه خطوة إيجابية، لأنها ستجعل الدراسة تنتظم بمدارس التعليم الفني، لأنها مدارس ذات قيمة اقتصادية وتمثل مستقبل التعليم في العالم، وإذا تم الاستفادة منها بالشكل الأمثل سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، كما أنها ستخفف العبء عن الجامعات، بشرط أن تقوم الدولة متمثلة في الإعلام بإعطاء طالب التعليم الفني قيمته، بدلا من أن سمعته الطالب الفاشل، مضيفا: الشعب المصري يثق كثيراً في المؤسسات العسكرية وهو الأمر الذى قد يجعلها تتفوق على الثانوية العامة فى المستقبل.

تغيير الامتحانات

وعن كيفية الارتقاء بمستوى التعليم الفني، أوضح كمال في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "لا بد من القيام ببعض التعديلات لجعل المنظومة أكثر انضباطا، كتغيير المقررات الدراسية، وتدريب المعلمين والطلاب على الحرف الموجودة في السوق، وجعل 60% من الامتحان عمليا والباقي نظري، كما أنه يجب إعطاء حصة من أرباح منتجات مدارس التعليم الفني للطلاب وكذلك المعلمين، والعائد يصرف على تطوير المدرسة نفسها وتزويدها بوسائل الإنتاج اللازمة كالمواد الخام".

وتابع: «بقالنا سنتين بنعاني من تدهور منظومة التعليم الفني، على الرغم من إنه أحد أهم القاطرات التي تساهم في تطور الاقتصاد المصري، لكن الدولة تعيقه بطرق عديدة، وأحد هذه المعوقات عدم وجود سجل تجاري لمنتجات مدارس التعليم الفني، ودفع ضرائب»، مناشداً المسئولين بضرورة أن يتم تسهيل هذه الإجراءات وجعل الطلاب شركاء فى عملية الإنتاج داخل المدارس من أجل تحفيزهم. (اقرأ أيضا: 8 ضوابط لتحويل الطلاب بين «التعليم» والأزهر)

وشدد على أن المدارس العسكرية تزيد من قدرات الطلاب، فضلًا عن أنها تزرع الانضباط وتنمى الولاء والمواطنة داخل الطالب، وهذا من شأنه إعداد جيل ملتزم يقدس الانتماء، لا بد أن يكون التطبيق مرحليا وفق خطة مدروسة وتتوفر فيها كافة الاحتياجات المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة من تنمية مهارات وتحقيق الانضباط والالتزام.

تغيير السلوكيات

النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، اتفق مع الرأى السابق، حيث أثنى على الخطة التى تتبعها وزارة التربية والتعليم، لتحويل المدارس الفنية للبنين إلى مدارس عسكرية تدريجيًا، خاصة وأن هذه الخطوة سوف تسهم في رفع المستوى الدراسي لطلاب التعليم الفني، ناهيك بالانضباط سواء تجاه الفرد أو المجتمع، ويقضي على سلوكيات سلبية كثيرة موجودة بين طلاب التعليم الفنى.



وشدد مشهور على ضرورة أن تتم التوعية الإعلامية بأهمية المدارس الفنية العسكرية والتعلم الفني بصفة خاصة، وإتاحة فرصة أكبر لخريجيها للالتحاق بالكليات الحربية، موضحًا أن رفع درجات القبول تدريجيا يعكس أهميتها ويحقق إقبالا أكثر عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

خطة مدروسة

الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قالت إن التوسع في فكرة تحويل المدارس إلى عسكرية بعد تطبيقها في المدارس الفنية خطوة جيدة، خاصة أنها تزيد من قدرات الطلاب، فضلا عن أنها تزرع الانضباط وتنمى الولاء والمواطنة داخل الطالب.

وتابعت: لا بد أن يكون التطبيق مرحليا وفق خطة مدروسة وتتوفر فيها كافة الاحتياجات المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة من تنمية مهارات وتحقيق الانضباط والالتزام. (اقرأ أيضا: امتحانات التعليم الفني: ضبط طالب يغش عبر «واتسآب»)

