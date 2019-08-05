«الداخلية»: سيارة معهد الأورام كان بها مواد متفجرة

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

مشهد من الحادث

أعلنت وزارة الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، مضيفة في بيان لها أن السيارة كانت في طريقها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. وقالت الوزارة في البيان «فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام .. والذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها»

وأضاف البيان «تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر ، كما أشار الفحص الفنى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى إنفجارها». وأضاف بيان الداخلية أن التقديرات تشير إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى