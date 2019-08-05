هوس الترشح وتشريع المخدرات يسيطران على انتخابات تونس

بعد فتح باب الترشح لرئاسيات تونس، تقدم عدد من الشخصيات المغمورة التي ليس لها أي نشاط سياسي، وعدَّ البعض ذلك نوعا من أنواع الهوس، ورأى آخرون أن ذلك لتشتيت الرأي العام

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

اقتراب الانتخابات الرئاسية - تعبيرية

بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تسعى تونس لتجنب شغور السلطة بكل الطرق، ولتحقيق تلك الخطوة قامت بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل، إلا أنه بعد رحيل السبسي تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل. وانطلقت الجمعة الماضية، أولى مراحل الانتخابات بفتح باب الترشح وتوالى التقديم للترشح وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممّن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجاري.

ويشترط الترشح للانتخابات الحصول على تزكية عشرة نواب برلمانيين على الأقل، أو أربعين من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب من عشر دوائر انتخابية مختلفة على الأقل، لا يقل عدد الناخبين المؤيدين في أي منها عن خمسمئة ناخب. ومع انطلاق الترشح تنوعت الوجوه التي تقدمت لمقر "الهيئة العليا المستقلة