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هوس الترشح وتشريع المخدرات يسيطران على انتخابات تونس

بعد فتح باب الترشح لرئاسيات تونس، تقدم عدد من الشخصيات المغمورة التي ليس لها أي نشاط سياسي، وعدَّ البعض ذلك نوعا من أنواع الهوس، ورأى آخرون أن ذلك لتشتيت الرأي العام
تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
اقتراب الانتخابات الرئاسية - تعبيرية
اقتراب الانتخابات الرئاسية - تعبيرية
بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تسعى تونس لتجنب شغور السلطة بكل الطرق، ولتحقيق تلك الخطوة قامت بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل، إلا أنه بعد رحيل السبسي تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل. وانطلقت الجمعة الماضية، أولى مراحل الانتخابات بفتح باب الترشح وتوالى التقديم للترشح وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممّن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجاري.
ويشترط الترشح للانتخابات الحصول على تزكية عشرة نواب برلمانيين على الأقل، أو أربعين من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب من عشر دوائر انتخابية مختلفة على الأقل، لا يقل عدد الناخبين المؤيدين في أي منها عن خمسمئة ناخب. ومع انطلاق الترشح تنوعت الوجوه التي تقدمت لمقر "الهيئة العليا المستقلة
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قوات-الجيش-السورى

الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في إدلب

يومًا بعد يوم تتصاعد وتيرة المواجهات الميدانية بين قوات الجيش السوري وبين فصائل هيئة تحرير الشام في إدلب، التي بدأت منذ منتصف مارس 2019، توقيع اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا. ورغم إبقاء الاتفاق قائمًا في مسعى لتجنب اتساع نطاق التوتر بين الطرفين، إلا أن التطورات الجارية توحي بوجود تحركات في إدلب لمواجهة فصائل بعينها. اليوم، أعلن الجيش السوري استئناف عملياته القتالية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بسبب عدم الالتزام المجموعات المسلحة هناك بوقف إطلاق النار، بحسب سوريا اليوم.
بنك الريان فى بريطانيا

رعاة الإرهاب الدولي.. فضيحة جديدة لقطر في بريطانيا

يبدو أن قطر مستمرة في القيام بدور سلبي ورعاية الإرهاب والتطرف بشكل مادي، لا سيما في أوروبا، وذلك بعد أن فشلت في مساعيها نحو الشرق الأوسط وإفريقيا. الدعم القطري اللا متناهي للإرهاب مرتبط بشكل وثيق بأجندة دولية تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة والعالم أجمع، وهو ما اكتشفته دول المقاطعة العربية، وحاولوا إثناء الدوحة عن مساعيها، إلا أن تمسك الأخيرة بموقفها الداعم للتطرف والمتطرفين زاد من وتيرة الأزمة. البداية كانت من خلال استقصاء أجرته صحيفة "التايمز" بالتعاون مع مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية "هنري جاكسون".
العمالة-الافريقية-فى-المنازل

بعد 6 سنوات.. السعودية تستقبل العمالة الإثيوبية

بعد أن جمَّدت السعودية اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، جراء إصرار الطرف الإثيوبي على اعتماد العقود الورقية اليدوية عوضًا عن الإلكترونية، أعلنت سفارة المملكة لدى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية، البدء بمنح تأشيرات العمل للعمالة الإثيوبية اعتبارًا من 29 يوليو الماضى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية. وتأكيدًا على القرار السعودي، أكدت الحكومة الإثيوبية وسفارة المملكة العربية السعودية استئناف استقدام العمالة المنزلية للسعودية بعد تعليق دام 6 سنوات.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: إيران تختطف سفينة أجنبية وتفقد مقاتلة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض التطورات في السودان، واستمرار انتهاكات إيران وفقدان الأخيرة لمقاتلة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقع مع قادة الحراك الشعبي بالأحرف الأولى أمس، الإعلان الدستوري. ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 من الشهر الحالي، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب وممثلون لهيئات دولية.
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القصر-الرئاسي

«الطريق إلى قرطاج».. هل يترشح الشاهد لرئاسة تونس؟

بدأت تونس السباق نحو القصر الرئاسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في منتصف سبتمبر المقبل التي تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وانطلقت أمس، أولى مراحل هذا السباق من خلال فتح باب الترشح وتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، وقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشح، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.
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بأمر الرئيس المؤقت.. الطوارئ مستمرة في تونس

أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر، بحسب بيان أعلنته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة.. وكان الناصر قد أدى مؤخرا، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفى عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، إذ ينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، وجاء قرار تمديد الطوارئ في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد، وعمليات إرهابية بين الحين والآخر.
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الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
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«مهندس النظام الاجتماعي».. من رئيس تونس المؤقت؟

بعد الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أصبح منصب الرئيس شاغرا، وبحكم الدستور فإن من سيتولى الحكم بعد وفاة الرئيس هو رئيس مجلس النواب محمد الناصر. وينص الدستور على أنه في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابةً إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ بذلك رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما، وأقصاه تسعون يوما.
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