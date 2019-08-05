هوس الترشح وتشريع المخدرات يسيطران على انتخابات تونس
بعد فتح باب الترشح لرئاسيات تونس، تقدم عدد من الشخصيات المغمورة التي ليس لها أي نشاط سياسي، وعدَّ البعض ذلك نوعا من أنواع الهوس، ورأى آخرون أن ذلك لتشتيت الرأي العام
تحرير:وفاء بسيوني
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
اقتراب الانتخابات الرئاسية - تعبيرية
بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تسعى تونس لتجنب شغور السلطة بكل الطرق، ولتحقيق تلك الخطوة قامت بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل، إلا أنه بعد رحيل السبسي تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل.
وانطلقت الجمعة الماضية، أولى مراحل الانتخابات بفتح باب الترشح وتوالى التقديم للترشح وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممّن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجاري.
ويشترط الترشح للانتخابات الحصول على تزكية عشرة نواب برلمانيين على الأقل، أو أربعين من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب من عشر دوائر انتخابية مختلفة على الأقل، لا يقل عدد الناخبين المؤيدين في أي منها عن خمسمئة ناخب.
ومع انطلاق الترشح تنوعت الوجوه التي تقدمت لمقر "الهيئة العليا المستقلة
ويشترط الترشح للانتخابات الحصول على تزكية عشرة نواب برلمانيين على الأقل، أو أربعين من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب من عشر دوائر انتخابية مختلفة على الأقل، لا يقل عدد الناخبين المؤيدين في أي منها عن خمسمئة ناخب.
ومع انطلاق الترشح تنوعت الوجوه التي تقدمت لمقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بالعاصمة وكان المشهد الأبرز ترشح أشخاص لم يُعرف لهم سابقا أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي، وهو ما أثار ردود فعل متباينة، بين من اعتبر ذلك هوسا في الترشح بعد القمع الذي عاناه المواطنون خلال فترة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومن اعتبر المرشحين مدفوعين من جهات سياسية لتشتيت الرأي العام والتشويش على المنافسين.
وشكّل دخول أربعة مستقلين مغمورين سباق الرئاسة، مفاجأة لدى الرأي العام وبعض الأحزاب، وهؤلاء هم "منير الجميعي ونضال كريم وحمدي علية وفتحي الكريمي"، ولم يقدم أحدهم التزكيات الضرورية المطلوبة للترشح.
ولم يقتصر الأمر على الشخصيات المغمورة فقط، بل أثار حزب "الورقة" حالة من الجدل بعد أن بدأ في جمع التزكيات لمرشحه للانتخابات الرئاسية قيس بن حليمة، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يقول إن حزبه يهدف إلى تشريع زراعة واستهلاك مخدر "القنب الهندي"، تحت شعار الحزب "حزب الورقة تونس ترقى".
وأثار قيس بن حليمة، وهو محامٍ، جدلا واسعا بتصريحاته، منذ ظهور الحزب في الساحة السياسية منتصف العام الجاري، إذ أعلن بشكل صريح أنهم سيعملون على تقنين استهلاك القنب الهندي وأنهم عرضوا الفكرة على بعض النواب لعرضها على البرلمان التونسي، بحسب "إرم نيوز".
وكان ابن حليمة قد شدد على أن استهلاك القنب الهندي ليس جرمًا، وأن مكتب الأمم المتحدة حث في تقاريره على اتفاقية 88 لمراجعة تجريم الاستهلاك وصنفه كمشكلة صحة عمومية يجب التعامل معها على هذا الأساس.
مشيرا إلى أنه "من غير المعقول معاملة مستهلكي القنب الهندي كمجرمين"، على حد تعبيره.
ويعول الحزب على فئة الشباب لإيصاله للبرلمان المقبل، حيث يرى أنها فئة معنية بتقنين القنب الهندي، خصوصًا بعد ارتفاع عدد مستهلكي المخدرات في تونس خلال السنوات الأخيرة، مقابل صرامة التشريعات القانونية.
ومع فتح باب الترشح للانتخابات، وقد أصبح لا صوت يعلو في تونس فوق صوت الانتخابات الرئاسية، نجد أنه لا تزال الصورة غير واضحةٍ بشأن دفع حزب النهضة مرشحا في الانتخابات الرئاسية، والباب مفتوح على كل الاحتمالات، خاصة مع تصريح راشد الغنوشي بأنه قد يترشح للانتخابات الرئاسية.
وعقد مجلس شورى النهضة اجتماعا، السبت، لحسم ملف الترشح للرئاسة من عدمه، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن رد قاطع حول تلك المسألة، وتحدثت وسائل إعلام تونسية عن حالة من الاحتقان والانقسام شهدها اجتماع مجلس شورى النهضة أمس.
وعلى مستوى الانتخابات التشريعية نجد أن صورة لمرشحة حركة النهضة في تلك الانتخابات أثارت حالة من السخرية على مواقع التواصل، خاصة أن حركة النهضة التونسية هى ذراع جماعة الإخوان فى تونس.
وسخر معارضون توانسة من حركة النهضة بعدما أعلن التنظيم عن وجود مرشحة له غير محجبة، مرشحة فى دائرة المرسى.
ومن الذين قدموا ترشحهم حتى الآن سيدة واحدة تدعى عبير موسى الأمينة العامة لـ"الحزب الدستوري الحر"، وهي حتى الآن التونسية الوحيدة التي ترشحت لهذه الانتخابات الرئاسية المبكرة، وفقا لـ"فرانس 24".
وتعلن موسي أن حزبها وريث حزب ابن علي، وتدعو إلى استبعاد التيارات الإسلامية وبينها حزب النهضة، من الحياة السياسية.