شفت جثث بتطير.. كيف نجت «أم يوسف» بطفلها من جحيم معهد الأورام؟

مشاهد حية تحكي كواليس ما جرى بـ«معهد الأورام».. جثث تطايرت في النيل من شدة الحادث وأشلاء أطفال محروقين والأهالي يهرولون بأطفالهم المرضى في أثناء بياتهم أمام مبنى المعهد

تحرير:تهامى البندارى ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

كارثة بكل المقاييس خلفت الحادث المروع الذي وقع قبل فجر يوم جديد، فمع اقتراب الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف ليل أمس، كان أهالي المنيل بمنطقة مصر القديمة، في حالة لا توصف تقشعر لها الأبدان، فقد كانوا على موعد مع حادث تفجير مروع، وهو ما يحكيه أحد مسؤولي دار ضيافة فتحت أبوابها لاستضافة الحالات المرضية والمصابين جراء الانفجار، لحين نقلهم إلى مكان مجهز بالمعدات والإمكانيات بشكل رسمي، لاستكمال علاجهم خشية إصابتهم بمكروه، جراء تصاعد ألسنة اللهب عالية إلى عنان السماء.

تقول إحدى الفتيات المتطوعات بدار ضيافة بمنطقة قصر العيني: «فتحنا أبواب دار الضيافة لاستقبال مرضى حادث معهد الأورام ومرافقيهم في أي وقت»، وروت قائلة: "أنا شُفت أطفال كتير محروقة، وكمان منظر أشلاء للجثث كان مخيف يا جماعة، مشهد مشفتوش في حياتي قبل كده». «بحر الدم متوقفش لحظة،

تقول إحدى الفتيات المتطوعات بدار ضيافة بمنطقة قصر العيني: «فتحنا أبواب دار الضيافة لاستقبال مرضى حادث معهد الأورام ومرافقيهم في أي وقت»، وروت قائلة: "أنا شُفت أطفال كتير محروقة، وكمان منظر أشلاء للجثث كان مخيف يا جماعة، مشهد مشفتوش في حياتي قبل كده».





«بحر الدم متوقفش لحظة، واحد مرمي وجثة متقطعة ومش شايفين منه غير شوية لحم هنا وهناك، لا يمكن يكون حريق، لأن ناس كتير توفيت من شدة الانفجار، شفناهم قدام عنينا طاروا ونزلوا في النيل»، تبكي الفتاة بكل أسى وتتذكر هول ما جرى ليلة أمس، و«التحرير» كانت شاهدة على عمليات تسليم عدد من الأطفال الذين نجوا بالكاد من الحادث، وهم ممن كانوا موجودين رفقة ذويهم للحجز صباح اليوم الإثنين، بعدما تم إسعافهم من الدخان وتطاير اللهب بشكل مفزع ومروع للغاية، تمهيدا للبدء في إجراءات تعاطيهم جرعات العلاج اللازمة.



«المعهد ده يا جماعة الناس بتجيله من كل حتة في مصر، من الصعيد والوجه البحري وكل شبر، لأن بصراحة الإمكانيات اللى فيه كويسة مش بطالة»، تقول سيدة افترشت الرصيف على بُعد نحو 70 مترا من معهد الأورام، تجلس على الأرض وهى تحتضن طفلا صغيرا لم يتخط الثانية عشرة من عمره، وبدا أنه من أرباب هذا المعهد الذي يعالج مرضى السرطان، وبالكاد توضح السيدة الأربعينية: «ابنى يوسف جيت به امبارح ولازم نفضل بايتين قدام المعهد عشان ناخد ميعادنا في كشف الاستشاري اللي بيحدد نوع الجرعة وتوقيتها بالظبط، الاستشارى الكبير بتاع المعهد بيجي يومين بس في الأسبوع وكان المفروض إننا هنقابله النهارده، الناس قالولي متمشيش يا حاجة يمكن تروحوا مكان تاني تتعالجوا فيه غير المعهد على ما يصلحوا اللى فيه».





«إحنا اتكتب علينا البكا طول عمرنا يا ابني»، تقول والدة يوسف، مشيرة إلى أن زوجها كان رافضا فكرة قدومها إلى القاهرة من محافظة بني سويف، إلا أنها صممت على ذلك أملا في علاج طفلها المريض، الذي تقول أوراقه المرضية إنه مصاب بالسرطان من الدرجة الثانية.



تصمد السيدة وتعاود الحديث: «معرفش يا ابني إيه اللى حصل، أنا لقيت ناس خارجة من المعهد بتجري وأنا كنت لسه واصلة من ساعتين قدام المعهد، ولما لقيت ناس بتطير قدامي لفوق جريت بالواد على طول بعيد عشان ربنا ينجيه، معرفتش أعمل حاجة غير كده، معنديش غير يوسف»، ودعت الله أن يحفظ لها طفلها ويشفيه وتمنت لو قدر الله أن تنتقل إلى مستشفى يستقبل حالة يوسف لعلاجه من هذا المرض الملعون.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها. كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان، اليوم الإثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة، بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء.





