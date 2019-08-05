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لهذا السبب لم يكمل عبد الرحمن الأبنودي مذكراته

تحرير:كريم محجوب ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م
عبد الرحمن الأبنودي
عبد الرحمن الأبنودي
تشهد مؤسسة بتانة الثقافية، مساء الخميس المقبل، حفل توقيع ومناقشة كتاب "مذكرات عبد الرحمن الأبنودي.. طفولته وصباه" الصادر عن المؤسسة، للصحفي والكاتب إبراهيم عبد العزيز. ويتناول الكتاب، الواقع في 150 صفحة، أدق تفاصيل حياة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي خلال فترة الطفولة والصبا، وفصولا من حياته التي وافق على الإفصاح عنها قبل رحيله عن عالمنا. يشارك فى المناقشة كل من الناقد الفنى والصحفى أيمن الحكيم، والناقد الأدبي شعبان يوسف، ويقدمها الكاتب الصحفى مصطفى عباد.
وقال عبد العزيز إن الأبنودي أملى مذكراته عليه، لكنه ذات مرة طلب منه التوقف عن استكمالها، وحين سأله عن السبب، أخبره بأنه حكى لصديقه الكاتب جمال الغيطاني عن مسألة كتابة سيرته الذاتية، فقال الغيطاني: "هذا نذير بنهاية العمر"، فتشاءم بعد رأي الغيطاني، ولم يرغب في استكمالها. اقرأ أيضا: زوجة الأبنودي:
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