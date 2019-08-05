رياضة

رسميا.. ليفربول يضم حارس وست هام يونايتد

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
ليفربول
ليفربول
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ترميم حراسة مرماه بصفقة جديدة هذا الصيف، بعد رحيل سيمون مينيوليه إلى صفوف كلوب بروج، وأكد الريدز تعاقده الرسمي مع أدريان سان ميجيل، الحارس السابق لوست هام يونايتد، في صفقة انتقال حر. وقال أدريان سان ميجيل، في تصريحات لموقع نادي ليفربول: "سعيد بوجودي هنا والعمل مع هذا النادي الرائع وتقديم مساهمتي على أرض الملعب في أقرب وقت ممكن، وأنا طموح جدا، جئت إلى هنا من أجل محاولة الفوز بكل شيء والمنافسة مع أليسون باكير لكي نصبح أفضل".
وتابع أدريان سان ميجيل: "أريد الفوز بالألقاب، لقد جئت إلى هنا للقتال في مختلف المسابقات، لدينا العديد من البطولات التي سنشارك فيها وسنقاتل من أجل الحصول عليها، وأتطلع إلى خوض مباراتي الأولى في ملعب أنفيلد، ومن ثم الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".  ويمتد عقد أدريان سان ميجيل مع ليفربول لمدة عامين،
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هاري ماجوير

رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماجوير

انضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويمتد عقد ماجوير مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، مع وجود بند يتيح تمديده لعام إضافي، وقال ماجوير عن انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لهذا النادي العظيم، استمتعت كثيرًا بمسيرتي مع ليستر سيتي، وأرغب في التوجه بالشكر إلى كل من تواجد في هذا النادي وإلى الجماهير على دعمها الهائل في آخر موسمين، ولكن أتى اليونايتد ودق على بابي، وهذه فرصة لا تصدق".
برونو فيرنانديز 2

برونو فرنانديز بديل نجم الأرجنتين في توتنهام

انتقل توتنهام هوتسبير إلى لاعب خط وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي، برونو فرنانديز، كبديل للاعب ريال بيتيس، جيوفاني لو سيلسو. ويصر نادي شمال لندن على إضافة لاعبين جدد إلى تشكيلة الفريق قبل الموعد النهائي لغلق باب الانتقالات هذا الشهر، ويُجري مفاوضات مع بيتيس منذ بداية الصيف. ورفض بيتيس عرضا قدمه سبيرز بنحو 52 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم لو سيلسو، في ظل مساعٍ لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني البالغ 88 مليون جنيه إسترليني؛ ما دفع توتنهام إلى البحث في مكان آخر، مع رؤية أن فرنانديز لاعب سبورتينج يعد بديلا منطقيا.
إريكسن ‎

مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بضم إريكسن

يدرس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة لضم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم فريق توتنهام هوتسبير، مستغلاً أن الأسبوع الحالي في فترة الانتقالات سيكون مشحوناً جداً، ويأمل النادي أن تكون جولة سعيدة. ولم يوقع صانع الألعاب الدنماركي بعد عقد جديد في وايت هارت لين، حيث سينتهي عقده الحالي العام المقبل لكن خياراته تتناقص. وكان اختيار كريستيان إريكسن هو ريال مدريد، لكنهم لم يظهروا اهتماما كافيا لفترة طويلة، ثم قرروا ضم دوني فان دي بيك نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.
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ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.
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يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
محمد-صلاح (1)

ليفربول يغري محمد صلاح براتب أسبوعي خيالي

يخطط نادي ليفربول، لتمديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، حيث أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، أن ليفربول يخطط لتمديد عقد صلاح الذي ينتهي في صيف 2023 لموسم إضافي، مع رفع راتبه السنوي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني، ليحصل صلاح في عقده المحتمل على راتب أسبوعي يبلغ نحو 430 ألف إسترليني. صلاح المستهدف من قبل ريال مدريد، وفقًا لتقارير إسبانية، ساعد ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي، علمًا بأنه سجل 54 هدفًا في 74 مباراة بالبريميرليج منذ انضمامه في عام 2017.
محمد-صلاح

عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
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