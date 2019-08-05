رسميا.. ليفربول يضم حارس وست هام يونايتد

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ترميم حراسة مرماه بصفقة جديدة هذا الصيف، بعد رحيل سيمون مينيوليه إلى صفوف كلوب بروج، وأكد الريدز تعاقده الرسمي مع أدريان سان ميجيل، الحارس السابق لوست هام يونايتد، في صفقة انتقال حر. وقال أدريان سان ميجيل، في تصريحات لموقع نادي ليفربول: "سعيد بوجودي هنا والعمل مع هذا النادي الرائع وتقديم مساهمتي على أرض الملعب في أقرب وقت ممكن، وأنا طموح جدا، جئت إلى هنا من أجل محاولة الفوز بكل شيء والمنافسة مع أليسون باكير لكي نصبح أفضل".

وتابع أدريان سان ميجيل: "أريد الفوز بالألقاب، لقد جئت إلى هنا للقتال في مختلف المسابقات، لدينا العديد من البطولات التي سنشارك فيها وسنقاتل من أجل الحصول عليها، وأتطلع إلى خوض مباراتي الأولى في ملعب أنفيلد، ومن ثم الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات". ويمتد عقد أدريان سان ميجيل مع ليفربول لمدة عامين،

وتابع أدريان سان ميجيل: "أريد الفوز بالألقاب، لقد جئت إلى هنا للقتال في مختلف المسابقات، لدينا العديد من البطولات التي سنشارك فيها وسنقاتل من أجل الحصول عليها، وأتطلع إلى خوض مباراتي الأولى في ملعب أنفيلد، ومن ثم الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".



ويمتد عقد أدريان سان ميجيل مع ليفربول لمدة عامين، بالإضافة إلى خيار التمديد لعام آخر، وفقا لما ذكرته تقارير إنجليزية، إذ إن الريدز لم يكشف تفاصيل الصفقة حتى الآن.



وكان أدريان سان ميجيل قد استهل مشواره الكروي في صفوف ريال بيتيس الإسباني الذي انتقل منه في 2013 إلى وست هام يونايتد، ليخوض معه إجمالي 125 مباراة في البريميرليج.



