هل تنجح خطة «الإسكان» في مواجهة الفقر المائي؟

في محاولة لمجابهة أزمة نقص المياه التي تعاني منها مصر، ومجابهة التحديات القادمة.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق خطتها لهذه الأزمة.. في المقابل حذر خبير مياه من التبعات

تحرير:كريم ربيع ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتضم الخطة عددا من المحاور، ومنها: «توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، إعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الزراعات، تقليل الفاقد في مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، استخدام القطع الخاصة الموفرة، وضع خطة لتوعية المواطنين». فهل تنجح هذه الخطة في مواجهة الشح المائي الذي تعانيه مصر والبالغ 42 مليار متر مكعب من المياه؟ وهل يوجد قصور في هذه الخطة؟

«الإسكان»: هذه هي خطتنا قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان وضعت خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة. وأضاف الوزير، في بيان أمس، أن الخطة تضم

«الإسكان»: هذه هي خطتنا

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان وضعت خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة.

وأضاف الوزير، في بيان أمس، أن الخطة تضم عددا من المحاور، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال (تحلية المياه في المحافظات الساحلية – إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية)، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى بعض الزراعات، من خلال (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد – رفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية)، وتقليل الفاقد في مياه الشرب فى جميع المجالات، من خلال (ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة – تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب – توفير العدادات المنزلية – وضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك).

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ 23 محطة لتحلية مياه البحر، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء – بورسعيد - الدقهلية)، بطاقة إجمالية 734 ألف م3/يوم، بتكلفة 15.968 مليار جنيه، بجانب 16 محطة ضمن الخطة العاجلة حتى عام 2022، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - كفر الشيخ)، بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، بتكلفة 13.327 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 محطة قائمة، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية)، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، وجارٍ تنفيذ 26 محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعا بنهاية العام الجارى 2019، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى بالصعيد، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية، بنهاية شهر ديسمبر 2019، ومن المقرر تأهيل ورفع كفاءة 3 محطات أخرى.

وفيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات، قال الوزير: تتضمن الخطة 4 عناصر، الأول، يتعلق بترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الخاصة الموفرة، حيث تم توقيع وثيقة لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتضم جميع وزارات الدولة بهيئاتها ومؤسساتها لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها، وتعمل بتكنولوجيا التحكم في تدفق المياه بضوابط الضغط.

وأظهرت النتائج توفير نحو 45% من قيمة الاستهلاك، ويتم توفير القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر نحو 40 جنيها.

خبير: احذروا هذه النقاط

أكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائى، أن هذه هي الخطة التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، لترشيد استخدامات المياه في عدد من القطاعات، ويعد أهم محور في ترشيد المياه، هو القطاع الزراعي الذي يستهلك نحو 70% من المياه في دول العالم، بينما يستهلك أكثر من 80% في مصر، كما أن نسبة الفاقد فيه تزيد على 20 مليار متر مكعب من المياه، سواء في نقل المياه عبر الترع المفتوحة التي تسبب 25% فقدا في المياه، وضرورة تطوير طرق الري مع مراعاة عدم تدهور أحوال التربة من الأملاح، علميا لا نزيد كفاءة الري على 75%.

وطالب نور الدين في تصريحاته لـ«التحرير»، الحكومة بضرورة عدم الاعتماد على تحلية مياه البحر لسد حاجة سكان المحافظات الساحلية، نظرًا لأنها مُكلفة للغاية ولا تعتمد عليها سوى الدول الغنية، وفي مقدمتها السعودية وأمريكا، كما أنها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربية، وتصل تكلفة متر المياه المكعب إلى 15 جنيها مصريا، فهل يستطيع المواطن دفع هذه التكلفة؟، أم ستضطر الدولة لدعمها بأموال كبيرة، موضحًا أنه قد يتم توجيهها للقطاع السياحي والصناعي، فهي قد تكون مناسبة لهما.

وأشار الخبير المائى إلى أن القطاع المنزلي يستهلك نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه، تصل نسبة الفاقد إلى 30% -نحو 3 مليارات متر مكعب-، مشددًا على ضرورة توعية المواطنين بأزمة المياه التي تعيشها مصر، وأننا نعاني من شح مائي بـ42 مليارا عجزا في الموارد المائية، نحاول تعويضها باستخدام 20 مليار متر مكعب من كل مياه المخلفات، حتى وإن كان الفاقد لا يمثل نسبة كبيرة.

وطالب الدكتور نادر نور الدين، الحكومة بضرورة إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، فالعالم كله يعيد استخدام المياه لعدد كبير من المرات تصل إلى 9 مرات في ألمانيا، نرجو أن تشهد هذه النقطة أهمية أكبر.

وزير الري يسلم إثيوبيا قواعد ملء السد

عقد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي جلسة مباحثات ومشاورات مع وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، في مقر وزارة المياه الإثيوبية حيث تم خلالها تسليم وجهة النظر والرؤية المصرية في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تمهيدا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في البلدين إضافة إلى دولة السودان.

وعلى صعيد المناقشات والمباحثات المشتركة تم عرض الخبرات المصرية في مجال إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة الاستخدام ومقاومة الحشائش المائية، وأوضح بيان عن وزارة الري المصرية أنه تمت دعوة الجانب الإثيوبي للاطلاع على تلك الخبرات والاستعداد لتنفيذ مشروعات ثنائية مشتركة، تساهم في دعم وترسيخ أوجه التعاون بينهما.