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هل تنجح خطة «الإسكان» في مواجهة الفقر المائي؟

في محاولة لمجابهة أزمة نقص المياه التي تعاني منها مصر، ومجابهة التحديات القادمة.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق خطتها لهذه الأزمة.. في المقابل حذر خبير مياه من التبعات
تحرير:كريم ربيع ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
وقفة احتجاجية بسبب قطع المياه
وقفة احتجاجية بسبب قطع المياه
أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتضم الخطة عددا من المحاور، ومنها: «توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، إعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الزراعات، تقليل الفاقد في مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، استخدام القطع الخاصة الموفرة، وضع خطة لتوعية المواطنين». فهل تنجح هذه الخطة في مواجهة الشح المائي الذي تعانيه مصر والبالغ 42 مليار متر مكعب من المياه؟ وهل يوجد قصور في هذه الخطة؟
«الإسكان»: هذه هي خطتنا قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان وضعت خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة. وأضاف الوزير، في بيان أمس، أن الخطة تضم
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اقتصاد (1)

عائد أدوات الدين يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2018

سجلت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2018، حيث تراجع العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785% الأسبوع الماضى، مقابل 15.833% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى 15.724%، في مقابل نحو 15.82%. كما واصلت طلبات اكتتاب على عطاء أذون الخزانة لآجال 91 و273 يومًا تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل أعلى عائد على أجل 91 يوما نحو 17.93%، بينما أقل عائد 17%، في حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى 17.89%.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو جنيه واحد، وذلك عقب صعوده أمس بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير الاتصالات خلال منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس في الصين (2)

طلعت: مصر تسعى للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تسعى للاستفادة من الفرص التي تٌتيحها الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.
انعقاد-الدورة-الثانية-لقمة-التجارة-الالكترونية (1)

انعقاد القمة الثانية E-Commerce Summit سبتمبر المقبل

تنطلق في سبتمبر المقبل فعاليات قمة التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط في نسختها الثانية تحت شعار "تحطيم الحواجز" التي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال الحلول التكنولوجية والتقنية في العديد من المجالات، لدعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في إطار استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي، وتعد هذه القمة الأولى المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف القمة هذا العام إلى خلق حوار مفتوح بين أصحاب المصالح من المسئولين الحكوميين، والقطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا.
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العاصمة-الجديدة

أسباب دفعت الإسكان لمد فترة حجز شقق العاصمة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان مد فترة حجز وحدات العاصمة الإدارية لمدة أسبوع جديد، وقال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه جرى مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني، وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في الحي السكني الثالث، المعروف بـ«كابيتال ريزدانس»، حيث كان من المقرر انتهاء التسجيل وسداد المقدمات، أمس الأول 18 يوليو، فما أسباب مد فترة الحجز؟ وهل الركود بالسوق العقارية هو سبب ضعف الإقبال؟ أم عدم تسليم وحدات المرحلة الأولى منها لحاجزيها؟
الدكتور-طارق-الرفاعي (2)

الرفاعي: إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا (فيديو)

في خطوة تحاكي ما أقبلت عليه دولة الإمارات بإنشاء وزارة مهمتها رسم الابتسامة وتحقيق السعادة للمواطنين، أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا. وقال "الرفاعي" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الخميس، إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل تجربتها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتطبيقها في مصر. وأضاف أن ما يشغل الحكومة المصرية هو تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
ذرة-الصفراء (4)

الذرة الصفراء.. المحصول الحائر بين الحكومة والتجار

رغم الحاجة الملحة للاهتمام بمحصول الذرة الصفراء الإستراتيجي، فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض في كثير من الأحيان استلامه منهم بمبالغ مجزية، ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير إستراتيجية مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني وهي أكثر ربحية من الذرة الصفراء. وتستورد مصر سنويّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما تستورد 97% من زيوت الطعام نحو 2 مليون طن بما قيمته 2 مليار دولار، إذ يقدر طن الزيت بألف دولار رغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
رئيس -الاركان -محمد -فريد-يتابع-التنسيق العسكرى

رئيس الأركان يتابع التنسيق العسكري

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات استعداد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لمتابعة سير عملية استقبال الطلبة وتوفير كل الإمكانيات لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علميا للالتحاق بالقوات المسلحة، والعمل كضباط مقاتلين، يحملون راية الدفاع عن الوطن.
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