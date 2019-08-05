ترامب يفتح النار على الصين ويتهمها بالتلاعب بعملتها

تحرير:التحرير: أ.ش.أ ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

دونالد ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، اليوم الإثنين، بالتلاعب بعملتها بعد تراجع اليوان إلى أدنى مستوى في نحو 11 عاما. وقال "ترامب" خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الصين خفضت سعر عملتها إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبا"، واصفًا ذلك بالـ"تلاعب في العملة". وألمح إلى سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن هذا انتهاك كبير سيضعف "بكين" إلى حد كبير بمرور الوقت. وسمحت الصين التي سيطرت على عملتها تاريخيا بانخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، حيث يتداول اليوان أعلى من 7 دولارات أمريكية، مما يجعل المنتجات الصينية أرخص.

في المقابل، نفى بنك الشعب الصيني في بيان، تخفيض قيمة اليوان كتعويض عن الرسوم الأمريكية> فيما قال محافظ بنك الشعب الصيني "يي جانج" إن بلاده "لن تلجأ لتخفيض قيمة العملة، ولن تستخدم سعر الصرف لأغراض تنافسية ولا كأداة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية وأعلن