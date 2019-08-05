رياضة

10 آلاف مشجع في مواجهة الأهلي و«اطلع برة»

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
الأهلي
الأهلي
كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة الفريق أمام نظيره «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح مرجان أن مباراة الأهلي و«اطلع برة» ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما اتفق الفريق الأحمر مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.
ووجه المدير التنفيذي للأهلي الشكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تأمين دخول وخروج الجماهير والحفاظ عليها، مؤكدا ثقته الكبيرة بوعي جماهير النادي وتشجيعها لفريقها والتزامها بالتعليمات داخل وخارج الملعب. ويأمل الأهلي تحقيق الفوز أمام «اطلع برة» في ضربة البداية بدوري
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بعد شائعات انتقاله.. ديبالا يعود إلى تورينو

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو اليوم وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل 2019-2020. وجاء إعلان البيانكونيرى عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر من خلال صور للاعبين أثناء فحوصات اللياقة البدنية. وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عن أن عودة ديبالا تأتى بعد فشل المفاوضات بين إدارة السيدة العجوز وإدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لانتقال اللاعب الأرجنتينى فى صفقة تبادلية من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر.
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رسميا.. ليفربول يضم حارس وست هام يونايتد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ترميم حراسة مرماه بصفقة جديدة هذا الصيف، بعد رحيل سيمون مينيوليه إلى صفوف كلوب بروج، وأكد الريدز تعاقده الرسمي مع أدريان سان ميجيل، الحارس السابق لوست هام يونايتد، في صفقة انتقال حر. وقال أدريان سان ميجيل، في تصريحات لموقع نادي ليفربول: "سعيد بوجودي هنا والعمل مع هذا النادي الرائع وتقديم مساهمتي على أرض الملعب في أقرب وقت ممكن، وأنا طموح جدا، جئت إلى هنا من أجل محاولة الفوز بكل شيء والمنافسة مع أليسون باكير لكي نصبح أفضل".
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رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماجوير

انضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويمتد عقد ماجوير مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، مع وجود بند يتيح تمديده لعام إضافي، وقال ماجوير عن انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لهذا النادي العظيم، استمتعت كثيرًا بمسيرتي مع ليستر سيتي، وأرغب في التوجه بالشكر إلى كل من تواجد في هذا النادي وإلى الجماهير على دعمها الهائل في آخر موسمين، ولكن أتى اليونايتد ودق على بابي، وهذه فرصة لا تصدق".
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مدرب الأهلي: مواجهة «اطلع برة» صعبة لهذا السبب

أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة فريق نادي «اطلع برة» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقال يوسف، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقا مجهولا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.
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تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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«موقف المصابين وموقعة القمة».. عبد الحفيظ يتحدث

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تحسن حالة سعد سمير، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل. وأضاف أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي. وأوضح أن شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
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الأهلي مكتمل الصفوف في القمة أمام الزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يبقى مكتمل الصفوف في مباراة الزمالك المقبلة، باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي سيستعيد خدمات ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف الذي أدى إلى غيابه عن مباراة المقاولون بسبب حصوله على 3 إنذارات، مؤكدا أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني، وتبقى مشاركته في مباراة القمة وفقًا للرؤية الفنية.
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