10 آلاف مشجع في مواجهة الأهلي و«اطلع برة»

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

الأهلي

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة الفريق أمام نظيره «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح مرجان أن مباراة الأهلي و«اطلع برة» ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما اتفق الفريق الأحمر مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.

ووجه المدير التنفيذي للأهلي الشكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تأمين دخول وخروج الجماهير والحفاظ عليها، مؤكدا ثقته الكبيرة بوعي جماهير النادي وتشجيعها لفريقها والتزامها بالتعليمات داخل وخارج الملعب. ويأمل الأهلي تحقيق الفوز أمام «اطلع برة» في ضربة البداية بدوري

ووجه المدير التنفيذي للأهلي الشكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تأمين دخول وخروج الجماهير والحفاظ عليها، مؤكدا ثقته الكبيرة بوعي جماهير النادي وتشجيعها لفريقها والتزامها بالتعليمات داخل وخارج الملعب.



ويأمل الأهلي تحقيق الفوز أمام «اطلع برة» في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا، حيث اهتم مارتن لاسارتي المدير الفني، بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق، والتركيز على الجانب الخططي، في إطار التحضيرات لمواجهة الأحد المقبل.



من جانبه، يواصل الجهاز الفني للفريق مشاهدة ملخص لمباريات فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان قبل مواجهته يوم الأحد المقبل؛ للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية لدى الفريق، ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني في عرض ملخص المباريات خلال محاضراته مع اللاعبين.

