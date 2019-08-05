بعد شائعات انتقاله.. ديبالا يعود إلى تورينو

تحرير:محمد جمال ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

ديبالا

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو اليوم وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل 2019-2020. وجاء إعلان البيانكونيرى عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر من خلال صور للاعبين أثناء فحوصات اللياقة البدنية. وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عن أن عودة ديبالا تأتى بعد فشل المفاوضات بين إدارة السيدة العجوز وإدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لانتقال اللاعب الأرجنتينى فى صفقة تبادلية من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر.

Today at #JMedical, #AlexSandro and @PauDybala_JR underwent tests ? https://t.co/L4qHJxFOGq pic.twitter.com/Q7BRDPFTnb — JuventusFC (@juventusfcen) August 5, 2019 وأضافت سكاى عبر موقعها أن ديبالا لا يفضل الانتقال إلى اليونايتد، وأن إداراة اليونايتد ناقشت أيضًا توقيع ماريو ماندزوكيتش من خلال