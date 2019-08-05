بعد شائعات انتقاله.. ديبالا يعود إلى تورينو
تحرير:محمد جمال
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
ديبالا
أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو اليوم وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل 2019-2020.
وجاء إعلان البيانكونيرى عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر من خلال صور للاعبين أثناء فحوصات اللياقة البدنية.
وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عن أن عودة ديبالا تأتى بعد فشل المفاوضات بين إدارة السيدة العجوز وإدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لانتقال اللاعب الأرجنتينى فى صفقة تبادلية من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر.
Today at #JMedical, #AlexSandro and @PauDybala_JR underwent tests
? https://t.co/L4qHJxFOGq pic.twitter.com/Q7BRDPFTnb
— JuventusFC (@juventusfcen) August 5, 2019
وأضافت سكاى عبر موقعها أن ديبالا لا يفضل الانتقال إلى اليونايتد، وأن إداراة اليونايتد ناقشت أيضًا توقيع ماريو ماندزوكيتش من خلال
وأضافت سكاى عبر موقعها أن ديبالا لا يفضل الانتقال إلى اليونايتد، وأن إداراة اليونايتد ناقشت أيضًا توقيع ماريو ماندزوكيتش من خلال محادثاتهما بشأن ديبالا ولوكاكو.
يذكر أن ديبالا سبق أن صرح في شهر مايو الماضي برغبته في البقاء في يوفنتوس، إلا أن شقيقه بعدها بأسبوع ادعى أن النجم الأرجنتيني لا يشعر بالراحة في تورينو ويرغب في الرحيل.
ويواجه يوفنتوس منافسة شرسة من قبل إنتر ميلان على ضم لوكاكو، حيث يسعى هو الآخر لضم المهاجم البلجيكى وذلك لتعويض إيكاردى الذى كشف أنطونى كونتى المدير الفنى للفريق عن أن المهاجم الأرجنتينى ليس جزءا من الخطة المقبلة للإنتر.