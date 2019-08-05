رياضة

بعد شائعات انتقاله.. ديبالا يعود إلى تورينو

تحرير:محمد جمال ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
ديبالا
ديبالا
أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو اليوم وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل 2019-2020. وجاء إعلان البيانكونيرى عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر من خلال صور للاعبين أثناء فحوصات اللياقة البدنية. وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عن أن عودة ديبالا تأتى بعد فشل المفاوضات بين إدارة السيدة العجوز وإدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لانتقال اللاعب الأرجنتينى فى صفقة تبادلية من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر.
Today at #JMedical, #AlexSandro and @PauDybala_JR underwent tests ? https://t.co/L4qHJxFOGq pic.twitter.com/Q7BRDPFTnb — JuventusFC (@juventusfcen) August 5, 2019 وأضافت سكاى عبر موقعها أن ديبالا لا يفضل الانتقال إلى اليونايتد، وأن إداراة اليونايتد ناقشت أيضًا توقيع ماريو ماندزوكيتش من خلال
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الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

10 آلاف مشجع في مواجهة الأهلي و«اطلع برة»

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة الفريق أمام نظيره «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح مرجان أن مباراة الأهلي و«اطلع برة» ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما اتفق الفريق الأحمر مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.
ليفربول 2019-2020 (2)

رسميا.. ليفربول يضم حارس وست هام يونايتد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ترميم حراسة مرماه بصفقة جديدة هذا الصيف، بعد رحيل سيمون مينيوليه إلى صفوف كلوب بروج، وأكد الريدز تعاقده الرسمي مع أدريان سان ميجيل، الحارس السابق لوست هام يونايتد، في صفقة انتقال حر. وقال أدريان سان ميجيل، في تصريحات لموقع نادي ليفربول: "سعيد بوجودي هنا والعمل مع هذا النادي الرائع وتقديم مساهمتي على أرض الملعب في أقرب وقت ممكن، وأنا طموح جدا، جئت إلى هنا من أجل محاولة الفوز بكل شيء والمنافسة مع أليسون باكير لكي نصبح أفضل".
هاري ماجوير

رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماجوير

انضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويمتد عقد ماجوير مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، مع وجود بند يتيح تمديده لعام إضافي، وقال ماجوير عن انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لهذا النادي العظيم، استمتعت كثيرًا بمسيرتي مع ليستر سيتي، وأرغب في التوجه بالشكر إلى كل من تواجد في هذا النادي وإلى الجماهير على دعمها الهائل في آخر موسمين، ولكن أتى اليونايتد ودق على بابي، وهذه فرصة لا تصدق".
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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يسعى لضم لوكاكو بصفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية عن تواجد وكيل باولو ديبالا خط وسط يوفنتوس فى إنجلترا لإنهاء صفقة انتقال اللاعب لمانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر. وكشفت شبكة سكاي سبورت خلال موقعها الإيطالى أن صاحب الـ25 عاما متردد حتى الآن فى الانتقال للدورى الإنجليزى من بوابة اليونايتد، وأضافت أن إدارة البيانكونيري لن تنتظر حتى يوافق ممثلو ديبالا، وأنها بالفعل أعطت الضوء الأخضر للاعب للرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

يوفنتوس الأقرب لخطف لوكاكو من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس بات مرشحًا فوق العادة للزفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تأكيد إنتر على مواصلة عمله على إتمام تلك الصفقة، وقال مدير إنتر بيبي ماروتا يوم الاثنين الماضي أن إنتر تقدم بعرض قيمته 54 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البلجيكي، إلا أن مانشستر يونايتد رفض العرض، ويرى الشياطين الحمر أن اللاعب الذي سجل 113 هدفًا في 252 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، و48 هدفًا في 81 مباراة مع بلجيكا، يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا.
إيريكسن-لاعب-توتنهام

4 لاعبين على رادار يوفنتوس لتدعيم وسط الميدان

يبحث يوفنتوس عن تدعيم وسط ميدانه، وحدد العديد من الأسماء للتعاقد معها، وذلك على الرغم من قيام السيدة العجوز بثلاث صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن بينها تعاقدان في وسط الملعب، وهما أرون رامسي وأدريان رابيو، ومع ذلك يرى مدرب الفريق ماوريسيو ساري أن وسط ميدانه لم يكتمل بعد، ويرغب في إبرام صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجديد. وضع يوفنتوس النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولوياته، إلا أن إدارة اليوفي ترى أن ريال مدريد في وضع أفضل للظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد، وذلك بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
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