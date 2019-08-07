حتى بعد الولادة أبدو كأنني حامل.. أبورفا تفقد وزنها

قالت أبورفا إن البيض والفواكه تساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، فاستطاعت أن تعود إلى حياتها العملية بالمظهر الذي كانت ترغب فيه، والآن تشجع الجميع على فقدان الوزن
لم تنتهِ قصص الإرادة بعد، إذا كنت تتحلى بالشجاعة بما يكفي لتواجه الحياة، فاعلم أنك قادر على التصدي لأي مشكلة تسبب لك المتاعب، فإذا كنت ترغب في فقدان الوزن، انهض الآن وابحث عن الطرق التي تناسبك، وحاول تنفيذها بعناية شديدة من أجل فقدان صحي للكيلوجرامات، وإذا تعرضت للفشل فلا تتوقف، فالبداية الصحيحة لا تأتي إلا بعد عدة محاولات، وذلك مثل ما حدث مع أبورفا غوبتا حين حاولت التخلص من الوزن الذي يزعجها، وأصبحت الآن مثل نجمات بوليوود، نقلا عن "times of india".
مثل أي أم في حديث عهدها، كانت ترغب أبورفا غوبتا في أن تعود إلى مظهرها سريعًا، ولكن نظامها غير الصحي كان يعوقها عن أن تمضي في ذلك، لذا قررت أن تقوم بوضع بعض الاختيارات أمامها في ما يتعلق باختيار نظام غذائي صحي خلال ثلاثة شهور فقط، وحاولت قدر الإمكان أن تكون نموذجا يحتذى به الآخرون، بلغت من العمر ثلاثين
مثل أي أم في حديث عهدها، كانت ترغب أبورفا غوبتا في أن تعود إلى مظهرها سريعًا، ولكن نظامها غير الصحي كان يعوقها عن أن تمضي في ذلك، لذا قررت أن تقوم بوضع بعض الاختيارات أمامها في ما يتعلق باختيار نظام غذائي صحي خلال ثلاثة شهور فقط، وحاولت قدر الإمكان أن تكون نموذجا يحتذى به الآخرون، بلغت من العمر ثلاثين عاما وكان وزنها 73 كيلوجراما. أعلم أنه لم يكن الوزن الهائل الذي يجعلها تشعر بالاكتئاب بشأن مظهرها، ولكن بالنسبة لها لم يكن المظهر المثالي الذي تحلم به، وقالت في أثناء حديثها لـtimes of india:
لقد كنت دائما أتمتع بجسم مثالي ولائق، ولكن في أثناء الحمل، اكتسبت 22 كيلوجراما نتيجة تناول طعام غير صحي، وعدم وضع الأغذية المهمة المنخفضة من حيث السعرات الحرارية في الحسبان.
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ولأنها تنتمي إلى بلد الغناء والرقص "الهند"، فكانت ترغب في أن تعود مرة أخرى للاشتراك في الاحتفالات والمهرجانات، فعلقت على ذلك قائلة: "كنت أحاول في كل مرة أن أعود لمظهري السابق، ولكني فشلت في ذلك، مرارًا وتكرارًا، ولم ينجح الأمر، وبعد فترة وجيزة، كان بعض معارفي قادرين على إنقاص الوزن بعد الولادة ولكن لم أستطع القيام بذلك، فكان هذا محبطا للغاية"، ولكن بعد أخذ القرار، خلال 6 أشهر بعد أن وضعت جنينها، فقدت جزءا كبيرا من الدهون المتراكمة.
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قامت بوضع جدول كروتين غذائي يومي؛ لإنقاص وزنها بطريقة صحية:
1- وجبة الإفطار
تقول غوبتا إنها لم يكن نظامها صارما، ولكن كانت تتناول كل شيء بكميات محدودة، في الصباح: ثلاث بيضات وقطعة من الخبز البني مع زبدة الفول السوداني، إضافة إلى كوب من اللبن.
2- الغداء
4 ملاعق من الأرز مع قطع صغيرة من الدجاج المشوي، وكانت حريصة بشكل كبير على تناول مجموعة من الخضراوات الغنية بالألياف مثل الخيار، وكانت تعدها "سناك" بين الوجبات الرئيسية.
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3- العشاء
2 كوب من اللبن يقدمان لها معدلات عالية من الشبع، فتفهمت غوبتا طبيعة جسمها جيدا، وعرفت ما يمنحها معدلات عالية من الامتلاء، إذ كان اللبن من المشروبات الأساسية في الإفطار والعشاء.
حتى إنها كانت تخصص وجبات قبل التمرينات الرياضية وبعدها، فقبل الذهاب إلى "الجيم"، كانت تتناول تفاحة أو حبات من اللوز مع كوب من ماء جوز الهند، وبعد التمرين نصحها المدرب بتناول مشروبات باردة غنية بالبروتين، وكانت تتمرن 5 مرات في الأسبوع، ولمدة 30 دقيقة كانت تمارس الكارديو، واليوجا كانت تستغرق ساعة واحدة، كما أنها وضعت كل تركيزها في تدريب العضلات، وكانت تمارس اليوجا والتأمل من وقت لآخر للاسترخاء.
ونصحت بتناول ماء زيت جوز الهند، وأنه يجب إدراجه في أي نظام غذائي، لأنه منخفض من حيث السعرات الحرارية، كما أن البيض والفواكه تساعد أيضا بشكل كبير، واستطاعت أن تعود إلى حياتها العملية بالمظهر الذي كانت ترغب فيه، والآن تشجع الجميع على فقدان الوزن.
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