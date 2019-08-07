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حتى بعد الولادة أبدو كأنني حامل.. أبورفا تفقد وزنها

قالت أبورفا إن البيض والفواكه تساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، فاستطاعت أن تعود إلى حياتها العملية بالمظهر الذي كانت ترغب فيه، والآن تشجع الجميع على فقدان الوزن
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
فقدان الوزن
فقدان الوزن
لم تنتهِ قصص الإرادة بعد، إذا كنت تتحلى بالشجاعة بما يكفي لتواجه الحياة، فاعلم أنك قادر على التصدي لأي مشكلة تسبب لك المتاعب، فإذا كنت ترغب في فقدان الوزن، انهض الآن وابحث عن الطرق التي تناسبك، وحاول تنفيذها بعناية شديدة من أجل فقدان صحي للكيلوجرامات، وإذا تعرضت للفشل فلا تتوقف، فالبداية الصحيحة لا تأتي إلا بعد عدة محاولات، وذلك مثل ما حدث مع أبورفا غوبتا حين حاولت التخلص من الوزن الذي يزعجها، وأصبحت الآن مثل نجمات بوليوود، نقلا عن "times of india".
مثل أي أم في حديث عهدها، كانت ترغب أبورفا غوبتا في أن تعود إلى مظهرها سريعًا، ولكن نظامها غير الصحي كان يعوقها عن أن تمضي في ذلك، لذا قررت أن تقوم بوضع بعض الاختيارات أمامها في ما يتعلق باختيار نظام غذائي صحي خلال ثلاثة شهور فقط، وحاولت قدر الإمكان أن تكون نموذجا يحتذى به الآخرون، بلغت من العمر ثلاثين
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