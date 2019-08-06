5 قصص مثيرة وراء اختراع الأطعمة.. الكوكيز ظهر صدفة

قام «كروم» بتقطيع شرائح البطاطس رقيقة جدًا وإلقائها في المقلاة، لتقدم هشة، ونالت تلك الرقائق إعجاب الزبائن، وبعدها بسنوات تم إنشاء مصنع مختص في صنع الشيبسي

تحرير:فيروز ياسر ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الكوكيز

الغذاء اليوم مريح بشكل لا يصدق بفضل التصنيع، حيث أصبح الأشخاص في البلدان الغنية يتمتعون بطعام أفضل عما مضى، فسابقا كانت هناك خيارات محددة، لكن الآن تحتوي الأسواق على العديد من الأطعم. ومنذ بداية القرن 20 أدى الازدهار الصناعي واختراع التبريد إلى واحدة من أعظم المنتجات في العصر الحديث، حيث ظهرت الأطعمة الجاهزة للتحضير السريع. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالصحة، فقد بذلوا المزيد من الجهد لإتاحة الأطعمة ذات المذاق الجيد، ولكل طعام تاريخ لا يعرفه الكثير، لذا دعنا نتعرف على القصص المثيرة وراء اختراع الأطعمة الحديثة وفقا لما ذكره موقع Listverse.

1- قطع الشيكولاتة كلما دخلت إلى السوبر ماركت لا تستطيع مقاومة إغراء قطع الشيكولاتة الموجودة على الأرفف المختلفة، حيث لها الكثير من المنتجات لتشتهي ما لذ وطاب. في الماضي، كانت جميع الحلوى تقريبًا تحتوي على السكر وتخزن في حاويات في محلات الحلوى، وكان العملاء يقومون بشراء الوزن المطلوب من الحلويات