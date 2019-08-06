5 قصص مثيرة وراء اختراع الأطعمة.. الكوكيز ظهر صدفة

قام «كروم» بتقطيع شرائح البطاطس رقيقة جدًا وإلقائها في المقلاة، لتقدم هشة، ونالت تلك الرقائق إعجاب الزبائن، وبعدها بسنوات تم إنشاء مصنع مختص في صنع الشيبسي
الغذاء اليوم مريح بشكل لا يصدق بفضل التصنيع، حيث أصبح الأشخاص في البلدان الغنية يتمتعون بطعام أفضل عما مضى، فسابقا كانت هناك خيارات محددة، لكن الآن تحتوي الأسواق على العديد من الأطعم.
ومنذ بداية القرن 20 أدى الازدهار الصناعي واختراع التبريد إلى واحدة من أعظم المنتجات في العصر الحديث، حيث ظهرت الأطعمة الجاهزة للتحضير السريع.
وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالصحة، فقد بذلوا المزيد من الجهد لإتاحة الأطعمة ذات المذاق الجيد، ولكل طعام تاريخ لا يعرفه الكثير، لذا دعنا نتعرف على القصص المثيرة وراء اختراع الأطعمة الحديثة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
1- قطع الشيكولاتة
كلما دخلت إلى السوبر ماركت لا تستطيع مقاومة إغراء قطع الشيكولاتة الموجودة على الأرفف المختلفة، حيث لها الكثير من المنتجات لتشتهي ما لذ وطاب.
في الماضي، كانت جميع الحلوى تقريبًا تحتوي على السكر وتخزن في حاويات في محلات الحلوى، وكان العملاء يقومون بشراء الوزن المطلوب من الحلويات
1- قطع الشيكولاتة
كلما دخلت إلى السوبر ماركت لا تستطيع مقاومة إغراء قطع الشيكولاتة الموجودة على الأرفف المختلفة، حيث لها الكثير من المنتجات لتشتهي ما لذ وطاب.
في الماضي، كانت جميع الحلوى تقريبًا تحتوي على السكر وتخزن في حاويات في محلات الحلوى، وكان العملاء يقومون بشراء الوزن المطلوب من الحلويات بسعر محدد، ولكن بدأ كل شيء في التغير في عام 1847 عندما اكتشف جوزيف فراي طريقة للجمع بين الكاكاو والسكر بطريقة سمحت له بتحضير الشيكولاتة.
جون كادبوري حذى حذو جوزيف فراي، وعندما تم عرض قطع الشيكولاتة على المعارض التجارية في إنجلترا عام 1849، حققت نجاحا كبيرا، وبعدما توصلت العديد من الشركات إلى صناعة الشيكولاتة ظهرت منافسة كبيرة من خلال مجموعة من الابتكارات، وخلال هذا القرن، أصدرت شركة Fry وحدها أكثر من 200 من منتجات حلوى الشيكولاته المختلفة.
2- أصابع الدجاج
أصابع الدجاج المنتشرة بشكل كبير في الدول المختلفة من أكثر الأطعمة السريعة استهلاكًا اليوم ويمكن حتى العثور عليها في محلات السوبر ماركت.
ومن ضمن الخدع التسويقية التي قامت بها المطاعم الشهيرة، أن تلك الأصابع أقل دهونا من البرجر، وأصغر حجما، وبهذا زادت أرباح المطاعم التي تبيعها والشركات التي تصنعها.
روبرت س. بيكر كان قد اخترع أصابع الدجاج قبل حوالي 18 عامًا من وجودها في المطاعم، حيث مرت بلاده بكساد غذائي وحاول البحث عن طعام يتناوله بسعرات حرارية أقل، ثم ازدهرت مبيعات لحوم الدجاج خلال الحرب العالمية الثانية بسبب الحاجة لإطعام الجنود.
3- البطاطس الشيبسي
في أغسطس من عام 1853 كان جورج كروم يعمل طاهيا، وتلقى طلبا من عميل بتحضير البطاطس المقلية، ثم عاود العميل طلبه متذمرا من أن البطاطس سميكة، لذا قام «كروم» بتقطيع شرائح البطاطس رقيقة جدًا وإلقائها في المقلاة، لتقدم هشة، ونالت تلك الرقائق إعجاب الزبائن، وبعدها بسنوات تم إنشاء مصنع مختص في صنع الشيبسي الذي أصبح منتجا رئيسيا حول العالم الآن.
4- الكوكيز
الكوكيز موجودة منذ مئات السنين، حيث تم اختراعها لأول مرة في بلاد فارس قبل أكثر من 1000 عام، ولم تنتشر إلى الغرب إلا بعد وقت طويل عندما أصبح السكر أكثر سهولة.
كان يصنع الكوكيز في البداية من المكسرات والدقيق والبيض والسكر، حيث تم انتشاره في الأمريكتين بفضل الهولنديين في أوائل القرن 16.
تم اختراع الكوكيز بالفعل عن طريق الصدفة الكاملة، حيث كانت روث جريفز ويكفيلد طباخة ماهرة وإخصائية تغذية، وأعدت جميع الأطعمة التي يتم تقديمها في الفنادق، كما اشتهرت باختيارها الواسع من الحلويات المختلفة ومن بينها الكوكيز الذي وضعت على العجين قطعا من الشيكولاتة ووضعتها في الفرن لتظهر بالشكل المتعارف عليه.
5- الكاتشب
نعتقد أن الكاتشب كان موجودًا على طاولاتنا لمئات السنين، لكنه في الحقيقة اختراع حديث نسبيًا.
عندما اكتشف كولومبوس الأمريكتين في القرن 18، كان يعتقد العديد من الأشخاص وقتها أن الطماطم سامة، على الرغم من وجودها في المطبخ الإيطالي والإسباني أولاً.
وفي أواخر عام 1866، حث الشيف الفرنسي بيير بلوت الناس على عدم شراء الكاتشب التجاري، واصفا إياه بأنه "قذر، متحلل ، ومتعفن"، لذا بدأت العديد من الشركات في إضافة كميات كبيرة من المواد الحافظة المبكرة، التي كان الكثير منها خطرا على صحة الناس.
جاءت المرحلة الأخيرة من قصة الكاتشب في أوائل القرن الـ20 عندما بدأ الدكتور هارفي واشنطن وايلي العمل مع هنري هاينز، وصنعوا الكاتشب، كما استبدلوا المواد الحافظة بالخل لمد مدة الصلاحية دون الإضرار بصحة الناس.