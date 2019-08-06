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5 قصص مثيرة وراء اختراع الأطعمة.. الكوكيز ظهر صدفة

قام «كروم» بتقطيع شرائح البطاطس رقيقة جدًا وإلقائها في المقلاة، لتقدم هشة، ونالت تلك الرقائق إعجاب الزبائن، وبعدها بسنوات تم إنشاء مصنع مختص في صنع الشيبسي
تحرير:فيروز ياسر ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الكوكيز
الكوكيز
الغذاء اليوم مريح بشكل لا يصدق بفضل التصنيع، حيث أصبح الأشخاص في البلدان الغنية يتمتعون بطعام أفضل عما مضى، فسابقا كانت هناك خيارات محددة، لكن الآن تحتوي الأسواق على العديد من الأطعم. ومنذ بداية القرن 20 أدى الازدهار الصناعي واختراع التبريد إلى واحدة من أعظم المنتجات في العصر الحديث، حيث ظهرت الأطعمة الجاهزة للتحضير السريع. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالصحة، فقد بذلوا المزيد من الجهد لإتاحة الأطعمة ذات المذاق الجيد، ولكل طعام تاريخ لا يعرفه الكثير، لذا دعنا نتعرف على القصص المثيرة وراء اختراع الأطعمة الحديثة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
1- قطع الشيكولاتة  كلما دخلت إلى السوبر ماركت لا تستطيع مقاومة إغراء قطع الشيكولاتة الموجودة على الأرفف المختلفة، حيث لها الكثير من المنتجات لتشتهي ما لذ وطاب. في الماضي، كانت جميع الحلوى تقريبًا تحتوي على السكر وتخزن في حاويات في محلات الحلوى، وكان العملاء يقومون بشراء الوزن المطلوب من الحلويات
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اكتئاب-الشتاء

العجز وفقدان المعنى.. 8 مظاهر للاغتراب النفسي

توجد مظاهر عديدة يمكن من خلالها ملاحظة معاناة الفرد من الاغتراب النفسي منها فقده لقيمة الأشياء ومعناها، ففي بعض الاحيان نجد ان شخص ما يشكو من أنه لا يستطيع التعامل مع الأمور بطبيعته ويرى أنه غريب عن نفسه، وللشعور بالاغتراب مظاهر عديدة نتعرف عليها من خلال شكوى الشخص واحيانا من تصرفاته ونحتاج إلى معرفة هذه المظاهر التي تدل على الاغتراب حتى نتمكن من تقديم المساعدة لهذا الشخص ولكي يتمكن من التخلص من هذه المشكلة واثارها السلبية عليه، ولكن قبل ذلك نحتاج إلى معرفة مظاهر الاغتراب..
الجوع

أنواع مختلفة من الجوع قد تتسبب في زيادة الوزن

من المتعارف عليه أن شعور الجوع يعني أنك تحتاج إلى الطعام، لكن الشعور بالجوع يبدو أحيانًا شعورا غامضا يصعب تفسيره، غير أن هناك العديد من أنواع الجوع بعيدًا عن جوع الطعام، والتي تسبب زيادة هائلة في الوزن ويمكن أن تؤدي إلى السمنة المفرطة. أثبتت دراسة جديدة حسب موقع health24، وجود نحو تسعة أنواع من الجوع، وأولئك الذين فشلوا في التعرف على تلك الأنواع هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، لذا عندما تشعر بالرغبة التي يتم تحديدها حسب نوع الجوع، عليك تحديد مصدرها أولا.
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5 أسباب للجوء الطفل إلى التخريب.. الفضول منها

"دائما مكسر كل لعبه"، "مش بيخلي حاجة سليمة"، "بيبهدل حاجة إخواته". تشير هذه الشكاوى التي تصدر عن الأمهات إلى لجوء الطفل إلى تخريب ممتلكاته وممتلكات إخوته وحتى ممتلكات الوالدين اللذين يحاولان مع الطفل بطرق عديدة الابتعاد عن التخريب، بطرق كثيرة مثل العقاب والحرمان وأحيانا العصبية والغضب، كل هذه الطرق لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة مع الطفل ولهذا يحتاج الوالدان في البداية إلى معرفة أسباب لجوء الطفل لهذا السلوك حتى يتمكن من مساعدة الطفل من خلال طرق عديدة فما هي هذه الأسباب؟
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تخلصي من بقع الملابس في الصيف بالليمون والملح

خلال الصيف تكثر البقع على الملابس، وذلك نتيجة الخروجات والمصايف ولمة الأصدقاء، تخيل أن في الصيف تقضي معظم وقتك بالخارج، سواء من خلال التنزه في الحدائق وتتناول بعض المشروبات الساخنة أو الباردة، أو تتناول الطعام في أحد المطاعم من وقت لآخر سواء مع اصدقائك أو أقاربك ولابد من وقوع بعض الكاتشب، وبهذا فيمكن أن يؤدي الصيف إلى بعض المواقف الفوضوية. إذا كنتِ تريدين التخلص من البقع الموجودة في الملابس وأيا كان نوع الطعام الذي أحدث تلك البقع، اعرفي طرقا تساعدك وفقا لما ذكرع موقع Woman's World.
زفاف-ايلي-جونيور صعب-وكريستينا-مراد (2)

عروس نجل إيلي صعب تتزين بتصميماته في حفل زفافها

إيلي صعب من مصممي الأزياء الذين برزت موهبتهم منذ الصغر، إذ كان يصمم الفساتين لشقيقاته ويرسمها على الورق، ولم يتوقف طموحه عند لبنان فقط، بل سافر إلى باريس للدراسة، وبعدها عاد ليصبح من أشهر مصممي الأزياء، ومشاركا في أسابيع الموضة والمهرجانات العالمية، والمصمم الخاص للنجمات في هوليوود والعالم. بالطبع، يتساءل البعض عن ما يصممه «صعب» لزوجته، ولكن الأمر لم يقتصر عليها فقط، إذ فوجئت الجماهير بتصميم فستان زفاف زوجة ابنه، الذي أقيم حفل زفافه أمس في عرس ملكي يشهد له الجميع.
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«ليلة الفجل والتدليك بالطين».. مهرجانات عالمية غريبة

الجميع يحب المهرجانات والتجمعات سواء العائلية أو الجماعية، وفي بداية كل موسم تحتفل العديد من دول العالم بطريقة مميزة، بعض هذه الاحتفالات عبارة عن تقاليد عريقة لها تاريخ قديم، وأخرى مهرجانات حديثة خاصة بالطعام والموسيقى والثقافة كل أسبوع في مكان ما حول العالم، كما هناك بعض المهرجانات الغريبة التي تجعل الأشياء المملة تظهر على أنها جيدة. ومن القفز فوق الأطفال إلى المعارك الطينية والاستعراضات غير التقليدية، إليك بعض من أكثر المهرجانات غرابة من جميع أنحاء العالم وفقا لما ذكره موقع Listverse.
الهبوط-الاول-على-القمر

50 عاما بعد الهبوط على القمر.. اعرف أكثر عن رحلة أبولو

منذ خمسين عاما، ترقب الملايين من الأشخاص هبوط أول بشري على سطح القمر، إذ بدأت الرحلة في 20 يوليو 1969، ليصعد رائدا الفضاء نيل أرمسترونج وبز ألدرين على متن مركبة فضاء مستجمعين شجاعتهما في تلك الرحلة الصعبة. "ساتورن الخامس" اسم الصاروخ الذي استخدمه رائدا الفضاء في المهمة، حيث تم دفعهما إلى المدار خلال 11 دقيقة، وبعد 4 أيام، أصبح أرمسترونج وألدرين أول شخصين يضعان قدميهما على سطح القمر. ويحتفل محرك البحث "جوجل" اليوم، بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر؛ لذا عليك معرفة حقائق عن تلك المهمة، وفقا لما ذكره موقع «بي بي سي» البريطاني.
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