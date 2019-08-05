«كازابلانكا» يحقق رقما غير مسبوق في السينما المصرية

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

كازابلانكا

حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، رقما قياسيا في الإيرادات، إذ تمكن الفيلم من حصد 80 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريح السينما المصرية، ليتربع على عرش الأعلى إيرادا. الفيلم تمكن منذ طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي السابق، أن يحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما بعدما حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، وأيضًا وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهي 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما، وكذلك أصبح أسرع فيلم يصل لـ50 مليون جنيه بعد أسبوعين من عرضه فقط.

فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن وتالنت، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرون. وفي