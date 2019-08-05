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«كازابلانكا» يحقق رقما غير مسبوق في السينما المصرية

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
كازابلانكا
كازابلانكا
حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، رقما قياسيا في الإيرادات، إذ تمكن الفيلم من حصد 80 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريح السينما المصرية، ليتربع على عرش الأعلى إيرادا. الفيلم تمكن منذ طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي السابق، أن يحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما بعدما حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، وأيضًا وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهي 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما، وكذلك أصبح أسرع فيلم يصل لـ50 مليون جنيه بعد أسبوعين من عرضه فقط.
فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن وتالنت، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرون. وفي
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أحمد حلمي ومنة شلبي «حرامية» على أفيش «خيال مآتة»

أفرجت أخيرًا الشركة المنتجة لفيلم «خيال مآتة»، عن البوستر الدعائي، الذي يتصدره كل من بطلي العمل النجم أحمد حلمي والفنانة منة شلبي، وظهر الثنائي وهما يرتديان ملابس سوداء، أشبه بزي "الحرامية"، ومن خلفهما الكثير من القطع الذهبية. ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم يوم الخميس المقبل، للمنافسة خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: «خالد الصاوي، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، حسن حسنى، لطفى لبيب» الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي وإنتاج وليد صبري.
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«الفيل الأزرق2» يتخطى حاجز الـ40 مليونا في 11 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ40 مليون جنيه في نحو 11 يوم فقط من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد 2 مليون و837 ألفا و96 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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«الفيل الأزرق2» يتخطى حاجز الـ40 مليونا في 11 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ40 مليون جنيه في نحو 11 يوم فقط من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد 2 مليون و837 ألفا و96 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
هند صبرى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ36 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس السبت 3 ملايين و466 ألفا و380 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
الفيل-الزرق-2 (1)

20 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 5 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث اقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي" وموسيقى هشام نزيه ومدير تصوير أحمد المرسي ومصممة ملابس ناهد نصر الله، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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