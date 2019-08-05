رئيس جامعة القاهرة: بدء إصلاح تلفيات معهد الأورام

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م

آثار انفجار الهرم

?أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء عمل اللجنة الفنية الهندسية المشكلة من الجامعة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإصلاح التلفيات وترميم المبني الإداري للمعهد القومي للأورام التي نتجت عن حادث الانفجار الذي وقع مساء الأحد أمام البوابة الرئيسية للمعهد. وقال الخشت، في بيان، إن اللجنة بدأت بشكل عاجل في فحص أبنية وشبكات وكافة مرافق المعهد وأجهزته ومعداته، ورصد ما قد يكون خلفه الانفجار.

وشدد الخشت، على أن اللجنة من المقرر أن تنتهي من نتائج وتوصيات عملها حول حاجة المعهد من عمليات الإصلاح والترميم وتسلم التقرير في مدي زمنية لا تتعدي ساعات من وقت إعلان تشكيلها، مؤكدا متابعته الدورية لعمل اللجنة بشكل لحظي بشأن النتائج والتوصيات لحين تسلم التقرير النهائي للجنة.وأوضح أنه في إطار المتابعة