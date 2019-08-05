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رئيس جامعة القاهرة: بدء إصلاح تلفيات معهد الأورام

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
آثار انفجار الهرم
آثار انفجار الهرم
?أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء عمل اللجنة الفنية الهندسية المشكلة من الجامعة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإصلاح التلفيات وترميم المبني الإداري للمعهد القومي للأورام التي نتجت عن حادث الانفجار الذي وقع مساء الأحد أمام البوابة الرئيسية للمعهد. وقال الخشت، في بيان، إن اللجنة بدأت بشكل عاجل في فحص أبنية وشبكات وكافة مرافق المعهد وأجهزته ومعداته، ورصد ما قد يكون خلفه الانفجار.
وشدد الخشت، على أن اللجنة من المقرر أن تنتهي من نتائج وتوصيات عملها حول حاجة المعهد من عمليات الإصلاح والترميم وتسلم التقرير في مدي زمنية لا تتعدي ساعات من وقت إعلان تشكيلها، مؤكدا متابعته الدورية لعمل اللجنة بشكل لحظي بشأن النتائج والتوصيات لحين تسلم التقرير النهائي للجنة.وأوضح أنه في إطار المتابعة
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية تدين انفجار معهد الأورام: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أدانت المملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بالقاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فإن المملكة تقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنية للمصابين سرعة الشفاء. وأكدت وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وأعلنت وزارة الداخلية، أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين،
وزيرة-الصحة-تستمع-لشكاوي-مواطنين-داخل-وحدة-في-بورسعيد (1)

وزيرة الصحة: نتحمل تكاليف إصلاح تلفيات معهد الأورام

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على معهد الأورام في منطقة المنيل، وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقا، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزيرة أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، مشيرةً إلى عودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يحيل 11 متهما للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح داعش

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها. وقد شملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
عبد الفتاح السيسى (1)

عمل إرهابي جبان.. السيسي يعلق على انفجار معهد الأورام

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس،، وأعرب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الإثنين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.. وأعلنت وزارة الداخلية، أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» في خبر عاجل اليوم.
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عبد الفتاح السيسى (1)

عمل إرهابي جبان.. السيسي يعلق على انفجار معهد الأورام

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس،، وأعرب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الإثنين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.. وأعلنت وزارة الداخلية، أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» في خبر عاجل اليوم.
عمرو أديب

عمرو أديب: 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق المنيل

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حريقًا اندلع في المركز القومي للأورام بمنطقة المنيل، وطال خزان الأكسجين، موضحًا عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحماية المدنية دفعت بنحو 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث وأضاف أديب أن الصحة تفاصيل الحادث حتى الساعة، غير أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لحريق ضخم قالوا إنه نشب بالمركز القومي للأورام بمنطقة المنيل وسمع سكان وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دوي انفجار وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.
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اعتماد حركة المساعدين بمديرية أمن القليوبية

كشف مصدر مطلع بمديرية أمن القليوبية، "رفض ذكر اسمه"، عن أن اللواء طارق العجيزى مدير الأمن الجديد، انتهى من إعداد حركة مساعدي مدير الأمن داخل المديرية، ومن المقرر أن تعلن خلال اليومين القادمين. وأفاد المصدر بأن الحركة تشمل شغل اللواء أشرف درويش منصب مساعد المدير للأمن العام، واللواء أحمد السيد لمنصب مساعد المدير للوحدات والأقسام، واللواء مروان حبيب مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء حمدي شوشة مساعد المدير للأفراد، واللواء حسن عبدالحميد مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء محمد جندية مديرا لإدارة التدريب.
سياحة (8)

18 ألف مرشد ضد السياحة.. هل ينتهي الخلاف في المحاكم؟

الرواج الذي يشهده قطاع السياحة في الفترة الحالية، حسب ما يتداول من تصريحات على لسان وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، وما تُعلن عنه التقارير الصادرة من وكالات عالمية، يشير إلى سير السياحة في طريق العودة لأرقام ما قبل 2011. وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح محققين لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أن الأرقام انخفضت بعد ثورة 25 يناير، وبدأ القطاع في العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 مقارنة بـ5.4 مليون سائح خلال عام 2016.
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