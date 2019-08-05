وزيرة الصحة: نتحمل تكاليف إصلاح تلفيات معهد الأورام

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

د. هالة زايد وزيرة الصحة

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على معهد الأورام في منطقة المنيل، وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقا، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزيرة أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، مشيرةً إلى عودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.

وكلفت الوزيرة الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بتخصيص دور كامل مجهز لإدارة معهد الأورام بمعهد السكر التابع لوزارة الصحة، لكي يتمكنوا من أداء دورهم، وحتى إعادة تجهيز المعهد.والتقت الوزيرة الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، والأساتذة والاستشاريين والإداريين