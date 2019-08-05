وزيرة الصحة: نتحمل تكاليف إصلاح تلفيات معهد الأورام
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
د. هالة زايد وزيرة الصحة
قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على معهد الأورام في منطقة المنيل، وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقا، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الوزيرة أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، مشيرةً إلى عودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.
وكلفت الوزيرة الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بتخصيص دور كامل مجهز لإدارة معهد الأورام بمعهد السكر التابع لوزارة الصحة، لكي يتمكنوا من أداء دورهم، وحتى إعادة تجهيز المعهد.والتقت الوزيرة الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، والأساتذة والاستشاريين والإداريين
وكلفت الوزيرة الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بتخصيص دور كامل مجهز لإدارة معهد الأورام بمعهد السكر التابع لوزارة الصحة، لكي يتمكنوا من أداء دورهم، وحتى إعادة تجهيز المعهد.
والتقت الوزيرة الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، والأساتذة والاستشاريين والإداريين العاملين بالمعهد، وأكدت تقديم جميع أوجه الدعم لهم لإعادة المعهد للعمل قريبا.
من جهته، أكد الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الوزيرة أصدرت تعليماتها برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمستشفيات والمعاهد التعليمية فور وقوع الحادث، نظرًا لقربها من معهد الأورام، إضافةً إلى توفير أماكن لجميع مرضى المعهد إن لزم الأمر، مؤكدًا استعداد مستشفيات وزارة الصحة، خاصةً المعاهد التعليمية تمامًا لاستقبال أي حالات.