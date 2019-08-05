إرهاب

معهد الأورام ليس هدفا.. ماذا تعني عودة التفجيرات للقاهرة؟

الداخلية: كمية من المتفجرات داخل السيارة وحسم وراء الحادث.. وصابر: معهد الأورام لم يكن الهدف. . ورشاد: الإخوان تتبع سياسة حرق الأرض.. ويعقوب: تلجأ لعمليات غير متوقعة
تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام
مفاجآت عديدة فجرتها وزارة الداخلية حول تفجير معهد الأورام والذي وقع مساء الأحد، من خلال التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة لفحص السيارات محل الحادث، إذ أكدت الوزارة أن الفحص المبدئى لإحدى السيارات بمنطقة القصر العينى كشف عن أن الانفجار نتج عن تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في تأكيد الوزارة أن الفحص الفنى للسيارة كشف عن وجود كمية من المتفجرات بداخلها تسببت فى وقوع الانفجار عقب التصادم.
تفاصيل جديدة  وأشارت التقديرات الأولية لوزارة الداخلية إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وأنه يجرى الآن التحرى لتحديد العناصر الإرهابية المتورطة فى هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. الوزارة أكدت أن الأجهزة المعنية قامت بإجراءات الفحص
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برأ ترامب وأيد مجزرة المسجدين.. اعترافات مثيرة لسفاح تكساس

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، أن سفاح متجر "وولمارت" بمدينة إل باسو الأمريكية على الحدود المكسيكية، نشر بيانا عبَر فيه عن كرهه للمهاجرين، الذين يرى فيهم أكبر خطر على مستقبل بلاده. وكشفت أن المتهم بالهجوم الذي خلف عشرات القتلى والجرحى بين المتسوقين، هو رجل عمره 21 عاما، صاحب بشرة بيضاء ويدعى باتريك كروزياس، وأوضحت الشرطة أن المتهم كتب في صفحة له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق أنه لا تطلعات له أبعد من التمتع بالحياة العادية، مضيفا أنه لم يشارك أبدا في النشاطات خارج البرنامج الدراسي في الكلية بسبب "افتقارها للحرية".
الشرطة-الأمريكية

9 قتلى و16 مصابا في إطلاق نار بأوهايو الأمريكية

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، في إطلاق نار بولاية "أوهايو" الأمريكية اليوم الأحد. وحسب صحيفة "دايتون ديلي نيوز" المحلية، فإن "الهجوم وقع وسط منطقة دايتون وتسبب بمقتل 10 وإصابة العشرات بجروح"، مشيرة إلى أن "الشرطة تصدت للمسلح الأول، فيما تبحث عن مطلق النار الثاني وسط توقعات أنه قد غادر المنطقة". وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة". من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن الشرطة الأمريكية، إن حاث إطلاق النار أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
إطلاق-نار-في-الأمريكية (6)

دوافع عديدة للمذبحة.. أمريكا تحدد هوية «سفاح تكساس»

أفادت السلطات الأمريكية أن المشتبه في قتله 20 شخصا وإصابة 40 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس، هو شاب عمره 21 عاما، من ضاحية ألين، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين القول إن المشتبه فيه يدعى باتريك كروسياس. وقال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بيانا من المشتبه فيه يشير إلى أن هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية. لكن البيان المنشور على موقع "8 تشان" الإلكتروني الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يعتقد أنه من إعداد المشتبه فيه، وصف هجوم وول مارت بأنه "رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".
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32 قتيلا وعشرات الجرحى في هجومين للحوثيين باليمن

قتل نحو 32 شخصا، في هجوم إرهابي شنته مليشيا الحوثي، على عرض عسكري بمعسكر الجلاء في مدينة البريقة بالعاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، اليوم الخميس، ومن بين القتلى قائد الدعم والإسناد بالحزام الأمني، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين، وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في هجومين اثنين، الأول استهدف المعسكر والثاني استهدف مركزا للشرطة، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تبنت الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي متوسط المدى وطائرة مسيرة.
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