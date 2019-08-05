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معهد الأورام ليس هدفا.. ماذا تعني عودة التفجيرات للقاهرة؟

الداخلية: كمية من المتفجرات داخل السيارة وحسم وراء الحادث.. وصابر: معهد الأورام لم يكن الهدف. . ورشاد: الإخوان تتبع سياسة حرق الأرض.. ويعقوب: تلجأ لعمليات غير متوقعة
تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام
مفاجآت عديدة فجرتها وزارة الداخلية حول تفجير معهد الأورام والذي وقع مساء الأحد، من خلال التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة لفحص السيارات محل الحادث، إذ أكدت الوزارة أن الفحص المبدئى لإحدى السيارات بمنطقة القصر العينى كشف عن أن الانفجار نتج عن تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في تأكيد الوزارة أن الفحص الفنى للسيارة كشف عن وجود كمية من المتفجرات بداخلها تسببت فى وقوع الانفجار عقب التصادم.
تفاصيل جديدة  وأشارت التقديرات الأولية لوزارة الداخلية إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وأنه يجرى الآن التحرى لتحديد العناصر الإرهابية المتورطة فى هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. الوزارة أكدت أن الأجهزة المعنية قامت بإجراءات الفحص
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الرئيس-السيسى

السيسي يعلق مجددا على انفجار معهد الأورام: ما أجمل التكاتف

في تعليق جديد على حادث انفجار معهد الأورام، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته، من تكاتف الشعب المصري والأشقاء العرب لمواجهة الإرهاب الغاشم. وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين، "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلّفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار".
محمد-بن-زايد

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لمعهد الأورام

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تلقى رسالة من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تفيد بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لمصلحة معهد الأورام. وأضاف "أديب" في برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، إن مكتب محمد بن زايد، أكد له أنه مستعد لتقديم كل ما يحتاجه معهد الأورام، بعد الخسائر التي تعرض لها. ووقع في الساعات الأولى من صباح الإثنين أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة وأسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.
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إنتصار السيسي: خالص العزاء في استشهاد أبنائنا بحادث معهد الأورام

تقدمت إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابى بمعهد الأورام بالمنيل. وتمنت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الإثنين، الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام. كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء أمس. وأعرب الرئيس عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
حريق معهد الأورام

صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه بالمستشفى لمدة طويلة، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى. جاء ذلك خلال زيارتها مستشفى قصر العيني، للاطمئنان على المرضى مصابي حادث معهد الأورام، ةتفقد مستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى،إذ وجّهت المسئولين بتوفير جميع سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء.
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آثار حريق المنيل

السيسي يوجه بتقديم الرعاية لمصابي «معهد الأورام»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حالات الوفاة في حادث معهد الأورام إلى 20 حالة بينهم نساء وأطفال وكيس أشلاء لم يستدل على أصحابه، بالإضافة إلى 47 مصابا منهم 3 حالتهم خطرة، مؤكدة أن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت المصابين في الحادث، وقدمت الرعاية الصحية لهم بشكل كامل. وأشارت زايد إلى استقبال مستشفيات وزارة الصحة 78 مريضا كانوا محجوزين في معهد الأورام القومي قبل الحادث لتلقي كورسات العلاج الخاصة بهم وتم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي وأورام دار السلام.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.
حريق معهد الأورام

معهد الأورام: العيادات الخارجية لم تتأثر بالانفجار

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن سبب الحادث الذي وقع في محيط المعهد هو اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسيارة أخرى، ما أعقبه انفجار شديد أثر فى واجهات المعهد الخارجية ولم يصل إلى الداخل. وأوضح في تصريحات له صباح الإثنين، أن الحادث سبّب ذعرا بين المرضى نتيجة الانفجار واهتزاز المبنى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى السلام هرمل، وقصر العيني، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين مرضى المعهد والأمور مستقرة، مضيفا: «الإصابات فى الضحايا اللي كانوا موجودين في الشارع وتم تحويلهم جميعا لقصر العيني ومستشفيات دار السلام».
حريق معهد الأورام

وزيرة الصحة تتفقد مصابي معهد الأورام بمعهد ناصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر والذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة بين كسور وحروق فيما يخضع 4 مصابين للعلاج داخل العناية المركزة. ووجهت زايد القائمين على المستشفى بتقديم الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للمصابين أثناء تواجدهم ومتابعتهم من الناحية النفسية عقب خروجهم من المستشفى، مؤكدة أنها سوف تتابع جميع الحالات بصفة مستمرة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى.
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