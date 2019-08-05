السعودية تدين انفجار معهد الأورام: نقف مع مصر ضد الإرهاب
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م
الملك سلمان
أدانت المملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بالقاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فإن المملكة تقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنية للمصابين سرعة الشفاء.
وأكدت وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.
وأعلنت وزارة الداخلية، أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين،
كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في الوقت نفسه أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.وقالت الوزيرة
كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف.
في الوقت نفسه أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة، بينهم 4 مجهولون وكيس أشلاء.
وتفقدت زايد، مصابي الحادث بمستشفى معهد ناصر، ووجهت القائمين على المستشفى بتقديم الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للمصابين في أثناء وجودهم ومتابعتهم من الناحية النفسية عقب خروجهم من المستشفى، مؤكدة أنها سوف تتابع جميع الحالات بصفة مستمرة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى.