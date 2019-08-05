السعودية تدين انفجار معهد الأورام: نقف مع مصر ضد الإرهاب

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م

الملك سلمان

أدانت المملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بالقاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فإن المملكة تقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنية للمصابين سرعة الشفاء. وأكدت وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وأعلنت وزارة الداخلية، أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين،

كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في الوقت نفسه أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.وقالت الوزيرة