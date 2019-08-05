سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السعودية تدين انفجار معهد الأورام: نقف مع مصر ضد الإرهاب

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م
الملك سلمان
الملك سلمان
أدانت المملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بالقاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فإن المملكة تقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنية للمصابين سرعة الشفاء. وأكدت وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وأعلنت وزارة الداخلية، أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين،
كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في الوقت نفسه أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.وقالت الوزيرة
اقرأ المزيد
وزيرة-الصحة-تستمع-لشكاوي-مواطنين-داخل-وحدة-في-بورسعيد (1)

وزيرة الصحة: نتحمل تكاليف إصلاح تلفيات معهد الأورام

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على معهد الأورام في منطقة المنيل، وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقا، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزيرة أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، مشيرةً إلى عودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (4)

رئيس جامعة القاهرة: بدء إصلاح تلفيات معهد الأورام

?أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء عمل اللجنة الفنية الهندسية المشكلة من الجامعة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإصلاح التلفيات وترميم المبني الإداري للمعهد القومي للأورام التي نتجت عن حادث الانفجار الذي وقع مساء الأحد أمام البوابة الرئيسية للمعهد. وقال الخشت، في بيان، إن اللجنة بدأت بشكل عاجل في فحص أبنية وشبكات وكافة مرافق المعهد وأجهزته ومعداته، ورصد ما قد يكون خلفه الانفجار.
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يحيل 11 متهما للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح داعش

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها. وقد شملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
عبد الفتاح السيسى (1)

عمل إرهابي جبان.. السيسي يعلق على انفجار معهد الأورام

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس،، وأعرب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الإثنين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.. وأعلنت وزارة الداخلية، أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» في خبر عاجل اليوم.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزيرة-الصحة-تستمع-لشكاوي-مواطنين-داخل-وحدة-في-بورسعيد (1)

وزيرة الصحة: نتحمل تكاليف إصلاح تلفيات معهد الأورام

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على معهد الأورام في منطقة المنيل، وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقا، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزيرة أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، مشيرةً إلى عودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (4)

رئيس جامعة القاهرة: بدء إصلاح تلفيات معهد الأورام

?أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء عمل اللجنة الفنية الهندسية المشكلة من الجامعة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإصلاح التلفيات وترميم المبني الإداري للمعهد القومي للأورام التي نتجت عن حادث الانفجار الذي وقع مساء الأحد أمام البوابة الرئيسية للمعهد. وقال الخشت، في بيان، إن اللجنة بدأت بشكل عاجل في فحص أبنية وشبكات وكافة مرافق المعهد وأجهزته ومعداته، ورصد ما قد يكون خلفه الانفجار.
عبد الفتاح السيسى (1)

عمل إرهابي جبان.. السيسي يعلق على انفجار معهد الأورام

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس،، وأعرب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الإثنين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.. وأعلنت وزارة الداخلية، أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» في خبر عاجل اليوم.
عمرو أديب

عمرو أديب: 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق المنيل

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حريقًا اندلع في المركز القومي للأورام بمنطقة المنيل، وطال خزان الأكسجين، موضحًا عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحماية المدنية دفعت بنحو 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث وأضاف أديب أن الصحة تفاصيل الحادث حتى الساعة، غير أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لحريق ضخم قالوا إنه نشب بالمركز القومي للأورام بمنطقة المنيل وسمع سكان وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دوي انفجار وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org