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50 عاما في مواجهة السرطان.. هنا معهد الأورام

بدأ عمله سنة 1969 بسعة 270 سريرًا، وتكلف بناؤه وتجهيزه آنذاك مليون جنيه.. يقدم خدمات علاج الأورام مجانا لـ80% من المرضى ويشمل ذلك العلاج الجراحى والكيميائى والإشعاعى.
تحرير:خالد وربي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
المعهد القومي للأورام
المعهد القومي للأورام
يحمل داخله ذكريات من آلام المصريين على مدى نصف قرن، إنه المعهد القومي للأورام، الذي يتردد عليه سنويا للعلاج منذ إنشائه عام 1969، نحو 25 ألف مريض سنويًّا" فهو معهد الغلابة وغير القادرين على العلاج على نفقاتهم الخاصة من مرض لعين ينهش أجسادهم حتى تُنهك تماما فيستسلمون في النهاية له. والمرض لا يستثني الأطفال أو الشيوخ أو النساء أو الشباب، الذين يعانون من الوقوف في الطوابير والانتظار بحثا عن الأمل في العلاج. المعهد كان على موعد في ساعة متأخرة مساء أمس مع حادث مأساوي راح ضحيته 20 مواطنا فضلا عن المصابين، نتيجة انفجار سيارة بها كمية من المتفجرات.
مشهد الأطفال وحالة الرعب التي شعر بها المرضى وسقوط بعضهم نتيجة التدافع والفرار في أثناء الانفجار لا توصف فأحزانهم لا ينقصها المزيد وجراحهم لم تلتئم بعد ليأتي ذلك الحادث ويزيد من مأساتهم. تاريخ معهد الأورام معهد الأورام له تاريخ طويل، إذ بدأ عمله سنة 1969 بسعة 270 سريرًا، وقد تكلف بناؤه وتجهيزه آنذاك
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية تدين انفجار معهد الأورام: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أدانت المملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بالقاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فإن المملكة تقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنية للمصابين سرعة الشفاء. وأكدت وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وأعلنت وزارة الداخلية، أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين،
وزيرة-الصحة-تستمع-لشكاوي-مواطنين-داخل-وحدة-في-بورسعيد (1)

وزيرة الصحة: نتحمل تكاليف إصلاح تلفيات معهد الأورام

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على معهد الأورام في منطقة المنيل، وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقا، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزيرة أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، مشيرةً إلى عودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (4)

رئيس جامعة القاهرة: بدء إصلاح تلفيات معهد الأورام

?أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء عمل اللجنة الفنية الهندسية المشكلة من الجامعة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإصلاح التلفيات وترميم المبني الإداري للمعهد القومي للأورام التي نتجت عن حادث الانفجار الذي وقع مساء الأحد أمام البوابة الرئيسية للمعهد. وقال الخشت، في بيان، إن اللجنة بدأت بشكل عاجل في فحص أبنية وشبكات وكافة مرافق المعهد وأجهزته ومعداته، ورصد ما قد يكون خلفه الانفجار.
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يحيل 11 متهما للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح داعش

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها. وقد شملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
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