50 عاما في مواجهة السرطان.. هنا معهد الأورام

بدأ عمله سنة 1969 بسعة 270 سريرًا، وتكلف بناؤه وتجهيزه آنذاك مليون جنيه.. يقدم خدمات علاج الأورام مجانا لـ80% من المرضى ويشمل ذلك العلاج الجراحى والكيميائى والإشعاعى.

تحرير:خالد وربي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

المعهد القومي للأورام

يحمل داخله ذكريات من آلام المصريين على مدى نصف قرن، إنه المعهد القومي للأورام، الذي يتردد عليه سنويا للعلاج منذ إنشائه عام 1969، نحو 25 ألف مريض سنويًّا" فهو معهد الغلابة وغير القادرين على العلاج على نفقاتهم الخاصة من مرض لعين ينهش أجسادهم حتى تُنهك تماما فيستسلمون في النهاية له. والمرض لا يستثني الأطفال أو الشيوخ أو النساء أو الشباب، الذين يعانون من الوقوف في الطوابير والانتظار بحثا عن الأمل في العلاج. المعهد كان على موعد في ساعة متأخرة مساء أمس مع حادث مأساوي راح ضحيته 20 مواطنا فضلا عن المصابين، نتيجة انفجار سيارة بها كمية من المتفجرات.

مشهد الأطفال وحالة الرعب التي شعر بها المرضى وسقوط بعضهم نتيجة التدافع والفرار في أثناء الانفجار لا توصف فأحزانهم لا ينقصها المزيد وجراحهم لم تلتئم بعد ليأتي ذلك الحادث ويزيد من مأساتهم. تاريخ معهد الأورام معهد الأورام له تاريخ طويل، إذ بدأ عمله سنة 1969 بسعة 270 سريرًا، وقد تكلف بناؤه وتجهيزه آنذاك