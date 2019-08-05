وكيل كوتينيو يكشف حقيقة عودته للدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

كوتينيو

كشف كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، حقيقة رحيل اللاعب البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال جورابشيان، فى تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لكوتينيو أن يلعب مع أي من منافسي ليفربول؛ لأنه يرتبط بعلاقة قوية جدا مع الريدز". وأكمل قائلا: "لقد كان بارتوميو رئيس برشلونة واضحًا جدا معي، وقال إنه لا ينوي ترك اللاعب وأنه يُمثل مستقبل النادي، وبالفعل برشلونة بذل جهدًا كبيرًا لضمه، فهو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، وثاني أو ثالث أغلى صفقة في العالم".

واختتم تصريحاته قائلا: "كما يحدث في كرة القدم، يشعر اللاعبون في بعض الأحيان بعدم الارتياح، وأحيانًا تكون الأندية غير مناسبة تماما، وإذا حدث ذلك بشكل واضح، سنقرر ما هو الأفضل لكوتينيو، لكن حاليا يتم إخبارنا بأن ذلك لا يحدث، وهذا جيد". وارتبط اسم كوتينيو بالعودة إلى البريميرليج في ظل اهتمام العديد من