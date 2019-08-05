رياضة

وكيل كوتينيو يكشف حقيقة عودته للدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م
كوتينيو
كوتينيو
كشف كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، حقيقة رحيل اللاعب البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال جورابشيان، فى تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لكوتينيو أن يلعب مع أي من منافسي ليفربول؛ لأنه يرتبط بعلاقة قوية جدا مع الريدز". وأكمل قائلا: "لقد كان بارتوميو رئيس برشلونة واضحًا جدا معي، وقال إنه لا ينوي ترك اللاعب وأنه يُمثل مستقبل النادي، وبالفعل برشلونة بذل جهدًا كبيرًا لضمه، فهو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، وثاني أو ثالث أغلى صفقة في العالم".
واختتم تصريحاته قائلا: "كما يحدث في كرة القدم، يشعر اللاعبون في بعض الأحيان بعدم الارتياح، وأحيانًا تكون الأندية غير مناسبة تماما، وإذا حدث ذلك بشكل واضح، سنقرر ما هو الأفضل لكوتينيو، لكن حاليا يتم إخبارنا بأن ذلك لا يحدث، وهذا جيد". وارتبط اسم كوتينيو بالعودة إلى البريميرليج في ظل اهتمام العديد من
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الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة «اطلع بره»

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عن فتح باب الحجز الإلكتروني (أون لاين) لتذاكر مباراة الأهلي وفريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة إفريقيا، بداية من الثانية عشرة صباح غد، الثلاثاء، وحتى الثامنة من صباح الأربعاء. ويأمل الأهلي تحقيق الفوز أمام «اطلع بره» في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا، حيث اهتم مارتن لاسارتي المدير الفني، بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق، والتركيز على الجانب الخططي، في إطار التحضيرات لمواجهة الأحد المقبل.
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بعد شائعات انتقاله.. ديبالا يعود إلى تورينو

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو اليوم وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل 2019-2020. وجاء إعلان البيانكونيرى عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر من خلال صور للاعبين أثناء فحوصات اللياقة البدنية. وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عن أن عودة ديبالا تأتى بعد فشل المفاوضات بين إدارة السيدة العجوز وإدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لانتقال اللاعب الأرجنتينى فى صفقة تبادلية من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر.
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10 آلاف مشجع في مواجهة الأهلي و«اطلع برة»

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة الفريق أمام نظيره «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح مرجان أن مباراة الأهلي و«اطلع برة» ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما اتفق الفريق الأحمر مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.
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كلوب: لا نعيش في أرض الأحلام مثل السيتي

قال المدرب الألماني يورجين كلوب، إن فريقه ليفربول لا يعيش على أرض الأحلام مثل مانشستر سيتي، حيث يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات كل صيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم شعوره بالغيرة من القوة الاقتصادية الكبيرة لفريق السيتي، وقال كلوب في هذا الشأن: "لا يمكن التحدث عما يقوم به باقي الفرق، لا أعرف كيف يفعلون ذلك، علينا دفع الكثير من الفواتير، استثمرنا أموالا في هذا الفريق، ولم نستثمر هذا الصيف، ولكننا لا نعيش في أرض الأحلام حيث يمكننا فعل كل شيء نريده.
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كلوب يكشف عن إمكانية رحيل ثلاثي ليفربول الهجومي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن النادي أرسل إشارة قوية، إلى الأندية المنافسة من خلال تمديد عقود نجوم الفريق هذا الصيف، مما يغلق الباب أمام الأندية الأخرى التي تسعى للتعاقد مع لاعبى الفريق . وقال كلوب في تصريحات لشبكة «ESPN»: "تجديد التعاقد مع اللاعبين في الوقت الحالي هو سوق انتقالاتنا الحقيقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هذه العقود الجديدة مع إبقاء هؤلاء النجوم هنا، كانت إشارة قوية للجميع، إنه أمر رائع بالتأكيد".
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يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
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كوتينيو يحذف اسم برشلونة من حسابه على إنستجرام

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو يقترب من العودة إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي على سبيل الإعارة بعد رفض نادي باريس سان جيرمان التعاقد معه أو وضعه في صفقة تبادلية مع نيمار، حيث أكدت التقارير الصحفية أن هناك بندا يمنح الريدز حق شراء كوتينيو مقابل 102 مليون إسترليني. وقام اللاعب بتغيير صورة حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ووضع صورة له بقميص البرازيل بدلا من قميص برشلونة، ليس هذا فحسب، وانما قام فيليب بإزالة اسم برشلونة من الحساب ضمن خانة سيرته الذاتية، في خطوة أثارت الجدل حول استمرار اللاعب داخل البرسا.
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