ارتفاع عدد ضحايا هجوم تكساس.. وترامب يطالب بـ«إعدامات سريعة»

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

دونالد ترامب

أعلنت شرطة مدينة إل باسو، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النيران إلى 22 قتيلًا، بحسب فضائية "سكاي نيوز عربية". من جهته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، بحسب "العربية". وشهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، حادث إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال المدعي العام في ولاية تكساس، جون باش، أمس: إن السلطات الفيدرالية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع في "إل باسو" على أنه قضية إرهاب محلي.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن الشرطة اعتقلت المشتبه به باتريك كروسيوس، 21 عاما، وهو من مدينة آلين في تكساس، وتم احتجازه في سجن مقاطعة "إل باسو"، في وقت باكر من اليوم، بموجب اتهامات بفتح النيران الحية على زوار أحد متاجر التجزئة الكبيرة، ما خلف ذعرا مع تزاحم مئات من الزبائن والعاملين للهروب