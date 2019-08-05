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ارتفاع عدد ضحايا هجوم تكساس.. وترامب يطالب بـ«إعدامات سريعة»

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أعلنت شرطة مدينة إل باسو، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النيران إلى 22 قتيلًا، بحسب فضائية "سكاي نيوز عربية". من جهته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، بحسب "العربية". وشهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، حادث إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال المدعي العام في ولاية تكساس، جون باش، أمس: إن السلطات الفيدرالية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع في "إل باسو" على أنه قضية إرهاب محلي.
وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن الشرطة اعتقلت المشتبه به باتريك كروسيوس، 21 عاما، وهو من مدينة آلين في تكساس، وتم احتجازه في سجن مقاطعة "إل باسو"، في وقت باكر من اليوم، بموجب اتهامات بفتح النيران الحية على زوار أحد متاجر التجزئة الكبيرة، ما خلف ذعرا مع تزاحم مئات من الزبائن والعاملين للهروب
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دونالد ترامب

ترامب يفتح النار على الصين ويتهمها بالتلاعب بعملتها

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، اليوم الإثنين، بالتلاعب بعملتها بعد تراجع اليوان إلى أدنى مستوى في نحو 11 عاما. وقال "ترامب" خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الصين خفضت سعر عملتها إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبا"، واصفًا ذلك بالـ"تلاعب في العملة". وألمح إلى سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن هذا انتهاك كبير سيضعف "بكين" إلى حد كبير بمرور الوقت. وسمحت الصين التي سيطرت على عملتها تاريخيا بانخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، حيث يتداول اليوان أعلى من 7 دولارات أمريكية، مما يجعل المنتجات الصينية أرخص.
الشرطة-الأمريكية (2)

شقيقته بين القتلى.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أوهايو

كشفت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، التي شهدت حادث إطلاق نار، ليلة الأحد، عن "مفاجأة" في قائمة القتلى والجرحى الذين سقطوا برصاص المهاجم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الشخص الذي أطلق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريجون" بالمدينة، يُدعى كونور بيتس (24 عاما)، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون. وأعلنت سلطات أوهايو قائمة للضحايا التسع، الذين قتلوا على يد المهاجم، ليتبين منها أن بينهم شقيقته، ميجان بيتس البالغة 22 عاما.
نائب-الرئيس-الأمريكى-السابق-جو-بايدن (1)

هل يتمكن جو بايدن من هزيمة إستراتيجية ترامب في 2020؟

بعد الجولة الثانية من مناظرات الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجمعا جماهيريا في مدينة "سينسيناتي" بولاية أوهايو، والذي كشف عن إستراتيجيته لإعادة انتخابه. حيث قال ترامب في إشارة إلى تعيينه كزعيم لحركة شعبية، "لكن لم تكن هناك أبدا حركة كهذه، هذه حركة لم يسبق لها مثيل من قبل، ربما في أي مكان، ولكن بالتأكيد في هذا البلد". وكانت المناطق غير الحضرية هي التي انتخبت ترامب في انتخابات 2016، ومن المرجح أن تكون هي التي ستمنحه الفوز في إنتخابات عام 2020.
الشرطة-الأمريكية

الثالث في 24 ساعة.. إطلاق نار بأمريكا وسقوط ضحايا

تعرض منتزه في ولاية شيكاغو الأمريكية لإطلاق نار؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت شرطة شيكاغو، إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر الأحد. وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات. ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، إذ لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو بتكساس.
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد ترامب

ترامب يفتح النار على الصين ويتهمها بالتلاعب بعملتها

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، اليوم الإثنين، بالتلاعب بعملتها بعد تراجع اليوان إلى أدنى مستوى في نحو 11 عاما. وقال "ترامب" خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الصين خفضت سعر عملتها إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبا"، واصفًا ذلك بالـ"تلاعب في العملة". وألمح إلى سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن هذا انتهاك كبير سيضعف "بكين" إلى حد كبير بمرور الوقت. وسمحت الصين التي سيطرت على عملتها تاريخيا بانخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، حيث يتداول اليوان أعلى من 7 دولارات أمريكية، مما يجعل المنتجات الصينية أرخص.
إطلاق-نار-في-الأمريكية (8)

ترامب بعد هجومي تكساس وأوهايو: لا مكان للكراهية في بلادنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا مكان للكراهية في بلادنا"، وذلك بعد مقتل 29 شخصا في حادثي قتل عشوائي بولايتي تكساس وأوهايو يومي السبت والأحد، بحسب "رويترز". وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرسي، اليوم الأحد، أنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين غدا الإثنين. وتابع أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونجرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.
الشرطة-الأمريكية (2)

شقيقته بين القتلى.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أوهايو

كشفت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، التي شهدت حادث إطلاق نار، ليلة الأحد، عن "مفاجأة" في قائمة القتلى والجرحى الذين سقطوا برصاص المهاجم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الشخص الذي أطلق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريجون" بالمدينة، يُدعى كونور بيتس (24 عاما)، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون. وأعلنت سلطات أوهايو قائمة للضحايا التسع، الذين قتلوا على يد المهاجم، ليتبين منها أن بينهم شقيقته، ميجان بيتس البالغة 22 عاما.
الشرطة-الأمريكية

الثالث في 24 ساعة.. إطلاق نار بأمريكا وسقوط ضحايا

تعرض منتزه في ولاية شيكاغو الأمريكية لإطلاق نار؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت شرطة شيكاغو، إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر الأحد. وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات. ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، إذ لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو بتكساس.
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